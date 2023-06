SHB được FinanceAsia vinh danh "Ngân hàng có tác động ESG tốt nhất Việt Nam"

ESG và xu hướng phát triển bền vững

ESG (Environmental – Social – Governance/Môi trường - Xã hội - Quản trị) là bộ tiêu chuẩn đo lường những yếu tố liên quan đến hoạt động phát triển bền vững của một doanh nghiệp. ESG cung cấp một khuôn khổ chung để xem xét tác động và sự phụ thuộc của doanh nghiệp đối với môi trường và xã hội, cũng như chất lượng quản trị của chính doanh nghiệp.

Đây là một khái niệm tương đối mới mẻ, tuy nhiên, kể từ khi Việt Nam có những cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị COP26, cũng như những chuyển dịch nhanh chóng của thị trường quốc tế theo xu hướng kinh doanh bền vững và có trách nhiệm, ESG đã trở thành xu hướng chủ đạo được nhiều doanh nghiệp nội địa quan tâm, nhằm hướng mục tiêu phát triển an toàn và nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập sâu rông. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp thu hút các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Việc SHB được vinh danh tại giải thưởng một lần nữa khẳng định cho hướng đi đúng đắn của ngân hàng trong chiến lược phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững đã được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, bắt tay hợp tác trong thời gian qua.

Tăng trưởng tín dụng xanh trong chiến lược phát triển tổng thể của SHB

Với những tác động tích cực liên quan đến môi trường, SHB xác định tăng trưởng tín dụng xanh là một phần quan trọng trong chiến lược tổng thể. Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh được SHB triển khai đồng bộ theo lộ trình cụ thể, từ nâng cao nhận thức cán bộ nhân viên, đối tác, khách hàng về tầm quan trọng của tín dụng xanh; cho đến "may đo" các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng cho các lĩnh vực xanh. Đồng thời, SHB từng bước chuyển đổi cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên cho những khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực xanh, góp phần thúc đẩy khách hàng vay vốn chuyển đổi dự án và mục đích sử dụng vốn vay sang các dự án thân thiện với môi trường.

Một số dự án tiểu biểu về tín dụng xanh SHB đã triển khai có thể kể đến: tham gia giải ngân gần 1.000 tỷ đồng trong dự án REDP do WB tài trợ thông qua các dự án năng lượng xanh; là ngân hàng phục vụ và cho vay lại Dự án "Lưới điện thông minh – Hiệu quả trong truyền tải điện" (giai đoạn 1) trị giá 65 triệu EUR và Dự án "Lưới điện hiệu quả tại các thành phố nhỏ và vừa" (giai đoạn 1 và 2) trị giá 350 triệu EUR do Chính phủ Đức tài trợ thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW); là ngân hàng phát hành bảo lãnh các ngân hàng tham gia cấp tín dụng cho "Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam" (VSUEE) do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) tài trợ ủy thác qua WB và Bộ Công Thương với tổng giá trị là 75 triệu USD… cùng nhiều dự án xanh tiêu biểu khác.

Nhờ những chiến lược phát triển đồng bộ, tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh tại SHB chiếm gần 10% trên tổng dư nợ và có xu hướng tăng trưởng ngày càng nhanh, phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần tăng trưởng bền vững và bảo vệ môi trường

Dành sự ưu tiên cho nhóm doanh nghiệp nữ chủ

FinanceAsia đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của SHB trong những dự án trách nhiệm cộng đồng. Có thể kể đến chương trình "Hỗ trợ giảm thiểu tác động của COVID-19 cho doanh nghiệp phụ nữ làm chủ" do ADB tài trợ, tính đến hết 2022, SHB dẫn đầu trong số 5 ngân hàng tham gia dự án với tổng số tiền viện trợ không hoàn lại đã rút từ ADB để hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng lên tới 1.700.000 USD.

Các doanh nghiệp nữ chủ gặp khó khăn bởi Covid-19 được SHB phối hợp cùng ADB dành nhiều chính sách hỗ trợ như: miễn phí cơ cấu khoản vay, hỗ trợ tiền lãi; tài trợ phí cam kết rút vốn, đồng thời được miễn, giảm toàn bộ các loại phí liên quan… Giá trị khoản hỗ trợ này lên đến 10.000 USD, trích từ nguồn tài trợ của ADB. Đồng thời, SHB còn dành nhiều ưu đãi như tặng tài khoản số đẹp, miễn giảm một số loại phí dịch vụ cho các doanh nghiệp tham gia chương trình.

Không chỉ tiếp sức về tài chính, SHB phối hợp với ADB tổ chức các lớp đào tạo, các chương trình tư vấn để nâng cao kỹ năng quản trị cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Đầu năm 2023, SHB đã ký hợp đồng hợp tác tín dụng với IFC trị giá 120 triệu USD nhằm phát triển danh mục cho vay SMEs, trong đó ưu tiên các các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và những doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng. SHB cam kết dành riêng tối thiểu 37,5% giá trị khoản vay để cho vay các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, và ngân hàng sẽ nhận được khoản tài trợ 226.000 USD từ Quỹ Sáng kiến Tài chính dành cho Nữ doanh nhân (We-Fi) và Quỹ Tạo Cơ hội cho Nữ doanh nhân (WEOF) - các sáng kiến tài trợ toàn cầu với mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nữ doanh nhân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động, tuân thủ chuẩn mực quốc tế

Hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững, việc quản trị công ty, cải tiến hệ thống bộ máy là một phần không thể thiếu trong quá trình hoạt động của SHB. Tháng 3/2023, cùng với hợp đồng tín dụng giữa SHB và IFC với gói vay trị giá 120 triệu USD, IFC và các đối tác trong chương trình sẽ đồng hành hỗ trợ, tư vấn cho SHB trong việc xây dựng chiến lược phát triển, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chú trọng phát triển con người, trong đó thu hút nhân tài là một trong 4 trụ cột chính (cùng với Cải cách thể chế, cơ chế, quy định, quy trình; Lấy khách hàng làm trọng tâm; Nền tảng CNTT và Chuyển đổi số) mà HĐQT SHB đã hoạch định chiến lược cho hoạt động của ngân hàng. Thời gian qua, đội ngũ nhân sự cấp cao của SHB cũng được kiện toàn, với việc bầu bổ sung các thành viên HĐQT, thu hút và bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao về chiến lược, công nghệ số, có bề dày kinh nghiệm và nắm giữ các vị trí quan trọng tại các tổ chức tài chính uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, SHB còn đầu tư mạnh mẽ cho các hoạt động đào tạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp sáng tạo, năng động nhằm tạo dựng môi trường làm việc hạnh phúc, thúc đẩy năng suất người lao động. Nhờ đó, các chỉ tiêu kinh doanh và vận hành của SHB đều tăng ấn tượng trong vài năm trở lại đây dù phải đối diện với nhiều thách thức chung của thị trường.

Ngành ngân hàng có vai trò quan trọng dẫn dắt nền kinh tế khi cung cấp, điều phối nguồn vốn dựa trên quy trình thẩm định rủi ro chặt chẽ và sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, SHB kỳ vọng việc tiên phong thực thi ESG không chỉ giúp ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả, nâng cao uy tín mà còn góp phần tạo ra sự thúc đẩy lớn đối với nền kinh tế trong việc thiết lập những chuẩn mực mới về phát triển bền vững.