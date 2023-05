SHB được vinh danh tại Lễ trao giải Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2022

Đây là hai trong số những hạng mục nổi bật thuộc hệ thống giải thưởng "Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2022" do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức thường niên. Giải thưởng nhằm tìm kiếm và tôn vinh các ngân hàng đã có những đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng nói riêng và nền kinh tế Việt Nam chung.

Các Giải thưởng được xét duyệt dựa trên nhiều tiêu chí đánh giá khách quan, độc lập, công tâm bởi Hội đồng bình chọn là đại diện các cơ quan Chính phủ, Bộ ngành, Hiệp hội trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và công nghệ thông tin.

02 giải thưởng đặc biệt lần này một lần nữa khẳng định SHB là một trong những ngân hàng hàng đầu trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và thúc đẩy tín dụng vào các lĩnh vực xanh, góp phần vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Ông Trần Xuân Huy– Phó Tổng Giám đốc SHB (bên trái) đón nhận giải thưởng "Ngân hàng Tiêu biểu về Tín dụng Xanh năm 2022"

SHB và chiến lược tăng trưởng "xanh"



Tăng trưởng tín dụng xanh là một phần quan trọng trong chiến lược tổng thể về phát triển bền vững của SHB. Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh được SHB triển khai đồng bộ theo lộ trình cụ thể, từ nâng cao nhận thức cán bộ nhân viên, đối tác, khách hàng về tầm quan trọng của tăng trưởng tín dụng xanh; cải cách các quy định, quy trình, cơ chế cho đến "may đo" các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng cho các lĩnh vực xanh. Đồng thời, SHB từng bước chuyển đổi cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên cho những khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực xanh, góp phần thúc đẩy khách hàng vay vốn chuyển đổi dự án và mục đích sử dụng vốn vay sang các dự án thân thiện với môi trường.

Một số dự án tiểu biểu về tín dụng xanh SHB đã triển khai trong thời gian qua có thể kể đến: tham gia giải ngân gần 1.000 tỷ đồng trong dự án REDP do WB tài trợ thông qua các dự án năng lượng xanh; là ngân hàng phục vụ và cho vay lại Dự án "Lưới điện thông minh – Hiệu quả trong truyền tải điện" (giai đoạn 1) trị giá 65 triệu EUR và Dự án "Lưới điện hiệu quả tại các thành phố nhỏ và vừa" (giai đoạn 1 và 2) trị giá 350 triệu EUR do Chính phủ Đức tài trợ thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW); Ngân hàng dẫn đầu về giải ngân Chương trình "Hỗ trợ giảm thiểu tác động của COVID-19 cho doanh nghiệp do nữ làm chủ" do ADB tài trợ; là ngân hàng phát hành bảo lãnh các ngân hàng tham gia cấp tín dụng cho "Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam" (VSUEE) do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) tài trợ ủy thác qua WB và Bộ Công Thương với tổng giá trị là 75 triệu USD… cùng nhiều dự án xanh tiêu biểu khác.

Với kinh nghiệm và năng lực của một ngân hàng đi đầu, tích cực "xanh hóa" dòng vốn, SHB đã đáp ứng đầy đủ, xuất sắc các tiêu chí khắt khe của giải thưởng "Ngân hàng Tiêu biểu về Tín dụng xanh" như: Xây dựng tốt các sản phẩm xanh vào danh mục các sản phẩm cho vay hiện có của ngân hàng; Xây dựng các điều kiện ưu đãi về lãi suất, tài sản thế chấp… đối với các khoản cho vay dự án xanh; Triển khai hệ thống Quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp Tín dụng xanh; Áp dụng tiêu chuẩn môi trường khi duyệt vốn vay hay cấp tín dụng cho các hồ sơ vay vốn có mục tiêu tăng trưởng xanh, thân thiện với môi trường và xã hội…

Trước đó, tháng 1/2023, SHB đã được Hiệp hội năng lượng Việt Nam (VEA) vinh danh là Ngân hàng thu xếp vốn đầu tư hiệu quả cho các dự án năng lượng tại Việt Nam giai đoạn 2017 – 2021.

Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Giải thưởng "Ngân hàng đồng hành cùng Doanh nghiệp nhỏ và vừa" là sự ghi nhận những nỗ lực của SHB trong việc hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung, trong đó có khách hàng DNNVV nói riêng.

Với định hướng phát triển phân khúc khách hàng DNNVV, SHB đã và đang triển khai nhiều giải pháp tài chính ưu việt dành cho khách hàng doanh nghiệp; ban hành nhiều chính sách ưu đãi dành riêng cho DNNVV. Tổng dư nợ dành cho nhóm khách hàng này tại SHB ngày càng tăng và tính đến hết 2022 đã đạt gần 100 nghìn tỷ đồng.

Luôn thấu hiểu, quan tâm, đồng hành nhằm tháo gỡ các khó khăn cho cộng đồng DNNVV, SHB chú trọng tối ưu chính sách hỗ trợ khách hàng DNNVV, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận dễ dàng với những giải pháp tài chính của Ngân hàng như: Thủ tục đơn giản hóa và linh hoạt; Tài trợ chuyên biệt theo từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; Tài trợ trọn gói cho từ tiền gửi, thanh toán, tín dụng và tài trợ thương mại; Hợp tác với các tổ chức/doanh nghiệp có thương hiệu mạnh nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của DNNVV…

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế, SHB đã tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp với hàng loạt chương trình hỗ trợ thiết thực, vượt trội và là một trong các Ngân hàng TMCP hỗ trợ lãi suất mạnh mẽ nhất cho khách hàng trong đại dịch, với gói hỗ trợ tín dụng trị giá lên đến hơn 30.000 tỷ đồng. Ngoài ưu đãi lãi suất, SHB tiếp tục thực hiện các phương án cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ cũng như các phương án miễn/giảm phí, lãi...

Phát biểu tại lễ trao giải, đại diện lãnh đạo SHB cho biết, với chiến lược phát triển an toàn, bền vững, SHB hiện đã và sẽ phấn đấu duy trì vị trí Top 1 trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân về tín dụng xanh, tích cực hỗ trợ các DNNVV trên mọi mặt, góp phần vào sư phát triển bền vững của quốc gia.