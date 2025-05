SHB - Nơi hơn 100.000 cổ đông đặt niềm tin, đồng hành cùng phát triển

Không đơn thuần là một khoản đầu tư, mối quan hệ giữa SHB và cổ đông đã trở thành sự gắn bó được xây dựng bằng minh bạch, trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn. Mỗi kỳ họp ĐHCĐ thường niên như là "ngày hội" của hàng nghìn cổ đông và người ủy quyền tham dự.

Với hơn 100.000 cổ đông hiện hữu, SHB là một trong những ngân hàng có cộng đồng nhà đầu tư đông đảo và gắn bó bậc nhất trên thị trường. Mỗi người đến với đại hội cổ đông đều có lý do riêng – người vì kỳ vọng lợi nhuận, người vì tin vào sự minh bạch, người đơn giản chỉ vì niềm tự hào khi là một phần của SHB. Sự hiện diện đều đặn, tinh thần đối thoại cởi mở và sự lắng nghe chân thành từ ban lãnh đạo đã làm nên một nét văn hóa riêng biệt cho SHB. Đại hội cổ đông vì thế trở thành một dịp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng thời như một lời tái khẳng định về niềm tin được xây dựng từ "Tâm".

Niềm tin bền bỉ từ những cổ đông lâu năm

Đối với ông D.T.H – một cổ đông đã gắn bó gần một thập kỷ với SHB – Đại hội cổ đông luôn là một sự kiện đặc biệt. Năm nào cũng vậy, ông đều bắt chuyến xe từ quê lên Hà Nội, không phải chỉ để nghe báo cáo tài chính hay chờ đợi con số cổ tức. Ông đến để lắng nghe trực tiếp từ những người chèo lái SHB, để cảm nhận rõ hơn sự tận tâm, chiến lược dài hạn và lời hứa luôn đồng hành cùng cổ đông.

"Trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động, việc SHB vẫn chia cổ tức đều đặn cho cổ đông – như năm 2022 là 18%, năm 2023 là 16% – khiến tôi càng thêm tin tưởng vào khoản đầu tư của mình", ông chia sẻ tại đại hội năm ngoái. Với ông H, đầu tư vào SHB không đơn thuần là những con số trên bảng giá chứng khoán, mà là một mối quan hệ dựa trên sự minh bạch, cam kết và trách nhiệm.

Không chỉ riêng ông D.T.H, nhiều cổ đông trung niên khác cũng thể hiện sự hài lòng tại Đại hội năm nay khi chứng kiến SHB liên tục bứt phá – từ kết quả kinh doanh ấn tượng đến các hoạt động văn hóa, thể thao và an sinh xã hội.

SHB luôn chú trọng tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là những chương trình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Năm trước, SHB hưởng ứng kêu gọi của Chính phủ về xóa nhà tạm trên cả nước, SHB đã ủng hộ tỉnh Sóc Trăng 100 tỷ đồng. Vừa qua, đồng hành cùng Bộ Công an, SHB và T&T Group đã chung tay hỗ trợ trợ kinh phí xây dựng 700 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với tổng số tiền là 42 tỷ đồng. Trước đó, năm 2024, SHB và T&T Group đã đồng hành cùng Bộ Công an và công an các địa phương triển khai chương trình xây dựng 150 căn nhà và 1 điểm trường cho người dân và con em đồng bào miền núi các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai.

"Tôi cảm thấy việc đầu tư vào SHB là hoàn toàn xứng đáng. Tôi từng tham dự nhiều đại hội, nhưng ở SHB là vui nhất, vì Chủ tịch và Ban lãnh đạo luôn thực sự lắng nghe cổ đông", ông N.Đ.T phát biểu tại đại hội đồng thời bày tỏ mong muốn có thể "trao lại cổ phiếu SHB cho con mình như một tài sản quý giá".

Cổ đông cũng xúc động nhắc tới những dấu ấn đặc biệt khi SHB là ngân hàng đồng hành cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2024, tổ chức các chuyến bay đưa cổ động viên cùng người thân cầu thủ sang Thái Lan tiếp lửa cho đội tuyển – một hành động nhân văn, đầy cảm hứng, lan tỏa tình yêu bóng đá và tinh thần dân tộc mãnh liệt. Cổ đông mong SHB sẽ tiếp tục mang đến những hành trình ý nghĩa như vậy, để cổ đông không chỉ gắn bó vì lợi nhuận, mà còn vì niềm tự hào.

Sức hút mới từ thế hệ nhà đầu tư trẻ

Không chỉ giữ vững lòng tin từ các cổ đông lâu năm, SHB đang chứng kiến làn sóng tham gia mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trẻ – đặc biệt là thế hệ Gen Z, những người mang tư duy hiện đại và đánh giá cao yếu tố bền vững, minh bạch trong đầu tư.

Hoàng Minh, một nhà đầu tư trẻ cho biết đã nắm giữ cổ phiếu SHB suốt ba năm qua. Với anh, SHB là cổ phiếu tốt, tăng trưởng ổn định và tiềm năng để đầu tư lâu dài. "Ban lãnh đạo SHB có chung tầm nhìn với cổ đông, tôi đặc biệt ấn tượng với bầu Hiển – một người quyết liệt, tận tâm và có tầm nhìn chiến lược rõ ràng", Minh chia sẻ.

Bên cạnh những người đã đi làm, nhiều sinh viên cũng chủ động tìm hiểu và đầu tư vào SHB từ sớm. Ngọc và Hà Phương, hiện là sinh viên năm hai tại Học viện Ngân hàng đã bắt đầu đầu tư vào SHB cách đây hai tháng. "Chúng em nhận thấy cổ phiếu SHB có khả năng phục hồi và tăng trưởng tốt. Trong đợt biến động thị trường vừa rồi, SHB vẫn giữ được sự ổn định hơn so với nhiều ngân hàng khác", Ngọc chia sẻ. Cả hai đều lần đầu tham dự Đại hội cổ đông và tỏ ra bất ngờ với sự chuyên nghiệp, chu đáo của ngân hàng trong khâu tổ chức.

Trong mắt nhiều nhà đầu tư trẻ, SHB không chỉ là một mã cổ phiếu ngân hàng. Đó là biểu tượng của một thương hiệu dám nghĩ, dám làm, và không ngừng chuyển mình để vươn xa. Họ không chỉ đầu tư bằng tiền, mà bằng niềm tin và kỳ vọng vào một SHB bản lĩnh trong kỷ nguyên mới.

Ngày hội Văn hóa SHB "Vững bước vào kỷ nguyên mới" để lại ấn tượng sâu sắc với cộng đồng, xã hội, trong đó có các bạn trẻ. Sự kiện được tổ chức tri ân, tăng cường sự gắn kết, giá tăng tình yêu và niềm tự hào về tổ chức của CBNV, tiếp thêm xung lực cùng nhau chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá, dẫn đầu; đồng thời truyền đi thông điệp về tâm thế, khát vọng và tầm nhìn của SHB, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đặc biệt, Ngày hội Văn hóa còn là hành trình tôn vinh những giá trị truyền thống, kết hợp cùng tinh thần sáng tạo, đổi mới để hướng tới tương lai vững bền của tổ chức, quốc gia.

Điểm tựa của niềm tin

Không phải ngẫu nhiên mà SHB luôn nằm trong nhóm ngân hàng có số lượng cổ đông đông đảo nhất thị trường, với hơn 100.000 cổ đông hiện hữu. Niềm tin ấy được xây dựng từ giá trị thực tiễn và lâu dài SHB đang kiến tạo cho cổ đông.

Trong nhiều năm liền, SHB duy trì chính sách chi trả cổ tức đều đặn, minh bạch và có tính linh hoạt cao. Tỷ lệ cổ tức hàng năm dao động từ 10% đến 18%, kết hợp giữa cổ tức tiền mặt và cổ phiếu, vừa tạo dòng tiền cho cổ đông, vừa tăng giá trị nắm giữ dài hạn.

Năm qua, SHB chi trả cổ tức 2023 tổng tỷ lệ 16% gồm: 5% bằng tiền mặt và 11% bằng cổ phiếu. Động thái này minh chứng cho tiềm lực tài chính của ngân hàng, tiếp tục gắn kết và đảm bảo lợi ích cổ đông.

Tiếp nối đà phát triển đó, cổ tức 2024 sẽ ở mức 18% bao gồm 5% tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu. Điều này một lần nữa tái khẳng định cam kết nhất quán của ngân hàng trong việc chia sẻ thành quả tăng trưởng với cổ đông, đồng thời củng cố nền tảng tài chính phục vụ chiến lược phát triển dài hạn thông qua tăng vốn điều lệ.

Điểm đáng chú ý là mỗi lần chia cổ tức đều gắn với lộ trình sử dụng vốn cụ thể, tập trung cho các hoạt động trọng tâm như số hóa ngân hàng, mở rộng tín dụng chất lượng cao, đầu tư nền tảng công nghệ lõi và củng cố hệ số an toàn vốn theo chuẩn quốc tế. Chính điều đó đã tạo nên sự tin tưởng vững chắc của cổ đông, khi SHB không chỉ chia sẻ thành quả, mà còn dùng chính nguồn lực ấy để gia tăng giá trị lâu dài.

Tiếp nối đà tăng trưởng ấn tượng trong năm 2024, SHB bước vào năm 2025 với một kế hoạch kinh doanh bứt phá, thể hiện tầm nhìn dài hạn và bản lĩnh dẫn dắt thị trường. Ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản vượt mốc 832.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 45.942 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị thế vững chắc trong nhóm Top 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam.

SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 14.500 tỷ đồng trong năm 2025, tăng trưởng 25% so với năm trước. Dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 16%, với định hướng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh chủ lực và ngành nghề có tiềm năng bền vững, đóng góp tích cực cho nền kinh tế quốc dân. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ ở mức dưới 2%, khẳng định năng lực quản trị rủi ro ngày càng bài bản, hiệu quả.

Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản hợp nhất của SHB đã đạt 790.742 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đạt 575.777 tỷ đồng, tăng 7%, cho thấy sự tăng trưởng đều đặn và lành mạnh. Các chỉ số chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì trong ngưỡng an toàn, nhờ hệ thống giải pháp quản trị rủi ro và xử lý nợ được triển khai một cách chủ động, quyết liệt, đồng bộ trên toàn hệ thống.

Kết thúc quý I/2025, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 4.400 tỷ đồng – tương đương 30% kế hoạch cả năm. Kết quả này không chỉ phản ánh sức mạnh nội tại và khả năng thực thi chiến lược của SHB, mà còn mở ra nền tảng vững chắc để ngân hàng tự tin bứt phá trong các quý tiếp theo, tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển bền vững và hiệu quả đã được cổ đông đồng thuận thông qua tại Đại hội.

Một yếu tố khác giúp cổ đông tin vào hành trình và tương lai của SHB còn nằm ở đội ngũ lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, tầm nhìn rộng mở và cam kết nhất quán dựa trên 6 giá trị cốt lõi: ""Tâm – Tin – Tín –Tri – Trí – Tầm".

Không chỉ là kết quả kinh doanh, SHB còn chạm đến cảm xúc cổ đông bằng những hành động nhân văn. Một cổ đông khác nhắc lại khoảnh khắc SHB đồng hành cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2024, tổ chức chuyến bay đưa cổ động viên và thân nhân cầu thủ sang Thái Lan tiếp lửa cho đội tuyển: "Không phải ngân hàng nào cũng chọn đồng hành cùng người hâm mộ theo cách gần gũi đến thế. Với tôi, SHB không chỉ là nơi đầu tư – đó còn là nơi để tự hào", một cổ đông nói.

Từ chính sách cổ tức, năng lực thực thi chiến lược, đến sự minh bạch trong đối thoại – từng chi tiết nhỏ tại SHB đều được dẫn dắt bởi tinh thần phụng sự cổ đông và cộng đồng một cách chân thành và bài bản.

SHB phát triển bền vững, phát triển xanh

Bên cạnh kết quả tài chính khả quan, niềm tin trong tương lai của cổ đông SHB còn đến từ chiến lược nhất quán, thể hiện tầm nhìn dài hạn của ban lãnh đạo nhà băng trong tương lai.

Từ việc tăng cường quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế (Basel III, IFRS 9), SHB đang từng bước hiện đại hóa toàn diện hệ thống theo sáng kiến Ngân hàng Tương lai (Bank of Future), hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu như SAP Fioneer và AWS, triển khai Core Banking trên nền tảng đám mây – lần đầu tiên tại ASEAN.

Không dừng ở đó, SHB đang hiện thực hóa tầm nhìn vươn tầm quốc tế với mục tiêu đến năm 2026 đạt tổng tài sản 1 triệu tỷ đồng, trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, ngân hàng xanh, ngân hàng số hàng đầu khu vực.

Giai đoạn 2026–2027 được SHB xác định là thời điểm tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ, với trọng tâm là tích hợp toàn diện hệ sinh thái tài chính – số – khách hàng. Tiếp nối đà phát triển đó, đến năm 2028, SHB hướng tới những đột phá về hiệu quả và phát triển bền vững. Ngân hàng đặt tham vọng trở thành đơn vị dẫn đầu về hiệu quả hoạt động, là ngân hàng số được yêu thích nhất, ngân hàng bán lẻ tốt nhất, đồng thời nằm trong nhóm dẫn đầu về cung ứng nguồn vốn và dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp chiến lược, cả tư nhân và Nhà nước. SHB cũng đặt trọng tâm xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, gắn với chuỗi cung ứng – chuỗi giá trị và phát triển xanh.

Xa hơn, tầm nhìn đến năm 2035, SHB định vị trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hiện đại nhất, tiên phong trong chuyển đổi xanh và dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng số tại khu vực.

Không chỉ chú trọng con số, SHB luôn đặt trọng tâm vào quản trị rủi ro bền vững. Ngân hàng chủ động đầu tư vào hệ thống dữ liệu và công cụ phân tích thông minh, triển khai các tiêu chuẩn quản trị hiện đại như IRB, ALM, FTP, IFRS 9… Nhờ đó, SHB không chỉ kiểm soát tốt rủi ro trong hiện tại, mà còn có năng lực dự báo và thích ứng nhanh với biến động thị trường trong tương lai.

Sự đồng hành của hàng chục nghìn cổ đông với SHB không đơn thuần là sự tin tưởng – mà còn là sự công nhận cho những giá trị thật đã được dày công gây dựng. Đó là niềm tin vào một ngân hàng không ngừng thay đổi để tốt hơn – nhưng luôn giữ vững lời hứa: Đồng hành cùng cổ đông, cùng đi xa, cùng phát triển.