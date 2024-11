SHB trong TOP 10 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất 2024

Vừa qua, CTCP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 - TOP 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2024.

Tại bảng xếp hạng năm nay, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được vinh danh trong "TOP 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2024" trên Bảng xếp hạng PROFIT500. Đây là năm thứ 5 liên tiếp SHB thuộc danh sách này, đồng thời Ngân hàng cũng nằm trong TOP 10 các doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất. Thành công này ghi thêm một dấu ấn trên hành trình phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, liên tục nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế, mô hình hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ tới khách hàng của SHB.

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều thách thức, SHB không ngừng đổi mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài chính tối ưu, tiện lợi nhất tới khách hàng. Ngân hàng liên tục đầu tư vào công nghệ, cải tiến quy trình phục vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

9 tháng đầu năm 2024, SHB ghi nhận lợi nhuận 9.048 tỷ đồng, thực hiện 80% chỉ tiêu kế hoạch năm. Vốn điều lệ SHB đạt 36.629 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị trí TOP 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam. Tổng tài sản của SHB ở mức 688.387 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cuối năm 2023. Những chỉ số phản ánh tính hiệu quả và bền vững của SHB trong nhóm hàng đầu hệ thống ngân hàng thương mại.

SHB là một trong số ít ngân hàng duy trì trả cổ tức đều đặn trong suốt nhiều năm qua cho cổ đông. Vừa qua, SHB đã chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% và chuẩn bị chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 11%, dự kiến tăng vốn điều lệ lên 40.658 tỷ đồng.

SHB luôn đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn đồng thời tích cực, chủ động thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng

Mặt khác, SHB cũng là một trong 5 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước đã được SHB thực hiện trong năm 2023 gần 3.091 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc tăng nguồn thu cho quốc gia, qua đó thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Việc nằm trong Top đầu các ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất không chỉ thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng mà còn minh chứng cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của SHB trong những năm qua.

Giai đoạn 2024-2028, SHB đang tập trung nguồn lực để triển khai Chiến lược Chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện dựa trên 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số và kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi "Tâm – Tin – Tín –Tri – Trí – Tầm".

Chủ động đồng hành, thực hiện trách nhiệm xã hội

Qua hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, với triết lý từ Tâm, SHB luôn thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với người dân, xã hội. Ngay khi cơn bão Yagi đi qua, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh phía Bắc, SHB là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai chương trình đặc biệt hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp và cá nhân chịu thiệt hại do bão lũ, trong đó hỗ trợ bình quân 50% lãi suất phải trả trong thời gian từ 1/9 đến 31/12/2024. Đặc biệt với những khách hàng chịu thiệt hại nặng, khó khăn trong việc khôi phục sản xuất tùy theo mức độ, SHB có thể hỗ trợ 100% lãi suất phải trả trong 4 tháng cuối năm. Đồng thời, Ngân hàng cũng cung cấp gói tín dụng 2.000 tỷ đồng, lãi suất chỉ 4,5%/năm với khoản vay mới cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, giúp ổn định đời sống và hồi phục sản xuất sau thiên tai.

SHB đã đóng góp tại Chương trình Phát động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi toàn quốc và triển khai miễn giảm lãi cho khách hàng, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ, ước tính lên đến gần 150 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ngân hàng đã tài trợ 2 công trình trường học tại tỉnh Điện Biên với tổng giá trị 12,5 tỷ đồng.

Trước đó, SHB được vinh danh tại nhiều giải thưởng từ các tổ chức trong nước và quốc tế uy tín trao tặng như: "Ngân hàng SMEs tốt nhất Việt Nam" do Euromoney vinh danh; "Ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho Doanh nghiệp SME" do Tạp chí Alpha Southeast Asia trao; Asian Banking and Finance (ABF) vinh danh SHB ở 2 hạng mục là "Sáng kiến hợp tác SME trong nước tốt nhất" và "Sáng kiến tài chính trong nước với tác động xã hội tốt nhất"; "Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu" tại Diễn đàn Ngân hàng Bán Lẻ và Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam Tiêu biểu (VOBA) 2024; "Ngân hàng vì con người của năm" tại Better Choice Awards 2024…

Trong lần đầu Tạp chí Fortune công bố 500 tập đoàn tài chính, doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500 – Fortune SEA 500), SHB xếp hạng thứ 137 trong danh sách và đứng thứ 17 trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp của Việt Nam.

SHB đặt mục tiêu chiến lược trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.

Xuyên suốt 31 năm phát triển, khởi nguồn từ TÂM, SHB đã và đang nỗ lực, kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến toàn thể cán bộ nhân viên, khách hàng, cổ đông và xã hội. SHB xin gửi lời cảm ơn đến khách hàng, đối tác, cổ đông, cán bộ nhân viên đã luôn sát cánh qua hơn ba thập kỷ và cam kết tiếp tục đồng hành, vươn tầm trong kỷ nguyên mới của đất nước - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.