Shinhan nhập cuộc xu hướng đặt vé du lịch trên ứng dụng ngân hàng

Bùng nổ xu hướng đặt vé máy bay và khách sạn qua ứng dụng ngân hàng

Đặt vé máy bay và khách sạn trực tuyến đã trở thành một nhu cầu thiết yếu. Do đó, không lạ khi việc đặt vé thông qua ứng dụng ngân hàng tại Việt Nam đang bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian gần đây. So với việc đặt vé trực tuyến thông thường, đặt vé thông qua ứng dụng ngân hàng có những ưu điểm vượt trội về tính tiện lợi, an toàn và tiết kiệm.

Cụ thể, việc đặt vé trực tuyến giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể. Thay vì phải đến trực tiếp các đại lý bán vé hoặc liên hệ trực tiếp đến hãng bay hoặc khách sạn, người dùng chỉ truy cập ứng dụng ngân hàng và thao tác một vài bước đơn giản là có thể đặt vé. Bên cạnh đó, người dùng có thể dễ dàng so sánh giá cả, lựa chọn được chuyến bay, phòng khách sạn phù hợp nhất.

Đặc biệt, việc thanh toán trực tiếp bằng tài khoản ngân hàng qua ứng dụng giúp đảm bảo an toàn thông tin và hạn chế rủi ro thanh toán. Khách hàng không cần phải sử dụng thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, mà chỉ cần sử dụng tài khoản ngân hàng đã đăng ký.

Ứng dụng ngân hàng không chỉ là công cụ chuyển khoản, mà còn được nhiều người dùng sử dụng để đặt vé di chuyển, mua sắm. Sự đa dạng tiện ích này giúp người dùng tiết kiệm thời gian, chi phí, và không cần tải thêm ứng dụng, tiết kiệm dung lượng điện thoại.

Tiện ích "Vé máy bay và khách sạn" trên ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam

Đáp ứng thị hiếu của khách hàng, Ngân hàng Shinhan Việt Nam vừa qua cũng chính thức nhập cuộc xu hướng này với việc ra mắt Tiện ích "Vé máy bay và khách sạn" trên ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam. Giờ đây, khách hàng đã có thể truy cập ứng dụng và trải nghiệm việc đặt vé cho chuyến đi của mình thật dễ dàng và tiện lợi.

Bằng việc nhập mã giảm giá "TRAVELWSOL", khách hàng sẽ được giảm ngay 100.000 VNĐ cho các đơn có giá trị từ 700.000 VNĐ. Mã giảm giá được áp dụng cho tất cả các khách hàng cá nhân sử dụng ứng dụng. Chương trình khuyến mại diễn ra từ 01/11/2023 – 31/03/2024, phục vụ cho nhu cầu di chuyển và du lịch tăng cao vào dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán sắp đến.

Đặt vé máy bay và khách sạn dễ dàng trên ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam

Luôn đặt khách hàng làm trọng tâm

Hướng tới mục tiêu trở thành "Ngân hàng số hàng đầu Việt Nam năm 2030", Ngân hàng Shinhan Việt Nam liên tiếp có những hành động cụ thể và tăng tốc phát triển các sản phẩm dịch vụ trên ứng dụng của mình.

Từ đầu năm 2023 đến nay, ngân hàng liên tiếp đưa ra nhiều phúc lợi hấp dẫn cho khách hàng. Người dùng mới có thể tạo tài khoản thông qua quy trình định danh điện tử eKYC, tận hưởng các lợi ích: phí chuyển khoản nội địa, miễn phí dịch vụ SMS, tạo số tài khoản ngân hàng giống với số điện thoại… Bên cạnh các tính năng giao dịch chính, nhiều tiện ích đã được tích hợp sẵn trong ứng dụng: Mua sắm hoàn tiền, Trò chơi, Giới thiệu bạn bè,...

Với việc ra mắt tiện ích "Vé máy bay và Khách sạn", Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm và luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, nỗ lực đáp ứng và hiện thực hóa các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hướng dẫn sử dụng tiện ích:

Bước 1: Tải/Cập nhật ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam phiên bản mới nhất và đăng nhập tài khoản

Bước 2: Truy cập "Đặt chỗ & Đi lại", chọn tiện ích "Vé máy bay & khách sạn";

Bước 3: Lựa chọn chuyến bay hoặc phòng khách sạn phù hợp, điền thông tin, nhập mã giảm giá "TRAVELWSOL";

Bước 4: Thanh toán đặt chỗ bằng tài khoản thanh toán VNĐ của Ngân hàng Shinhan;

Bước 5: Nhận kết quả đặt chỗ thành công. Kiểm tra đơn đặt chỗ qua tính năng "Quản lý đặt chỗ" trên tiện ích.

Tìm hiểu thêm các thông tin về ngân hàng và ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam tại https://shinhan.com.vn/