Siết tiến độ, gỡ vướng mắc: Quyết tâm thông tuyến các dự án giao thông trọng điểm ở Ứng Thiên

Tăng tốc tại dự án quốc lộ 21B

Xác định hệ thống hạ tầng giao thông là động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Ứng Thiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn .

Dự án mở rộng quốc lộ 21B đoạn qua khu vực Cầu Lão, xã Ứng Thiên. Ảnh: Vân Nga

Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Đỗ Năng Bình cho biết, 4 dự án trọng điểm xã đang thực hiện (quốc lộ 21B, đường tỉnh 429B đoạn phía Nam, đường tỉnh 429B kéo dài về phía Tây và dự án đường tỉnh 429A) có tổng diện tích đất thu hồi là 469.168,3 m² . Đến nay, toàn xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được 397.589,8 m², đạt tỷ lệ 84,74% . Phần diện tích còn lại 71.578,5 m² (chiếm 15,26%) chủ yếu tập trung vào nhóm đất ở và các vướng mắc pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở .

Cụ thể, Dự án mở rộng quốc lộ 21B (đoạn từ cầu Xà Kiều đến đường Cụm công nghiệp Bắc Vân Đình) có tổng diện tích thu hồi 206.690,6 m², đã đạt 93,41% tiến độ ; dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 429B (đoạn phía Nam) có diện tích thu hồi 75.926,2 m², đạt 50,30% ; cùng các tuyến đường tỉnh lộ 429B kéo dài về phía Tây và đường 429A từ Ba Thá đang khẩn trương xử lý dứt điểm các điểm nghẽn tồn đọng .

Khu vực bố trí tái định cư đang gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Vân Nga

Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Nguyễn Anh Tuấn cho biết, dự án mở rộng quốc lộ 21B (đoạn từ cầu Xà Kiều đến đường Cụm công nghiệp Bắc Vân Đình) là công trình giao thông huyết mạch có tác động trực tiếp đến sự phát triển của địa phương, đến nay đã hoàn thành GPMB toàn bộ phần diện tích đất nông nghiệp (31.487,3 m² với 632 thửa) và đất công (160.253,6 m²) .

Tuy nhiên, khối lượng còn lại tập trung hoàn toàn tại 303 thửa đất ở (với diện tích 13.618,7 m²) . Trong đó có 176 thửa dự kiến bố trí tái định cư (TĐC) và 127 thửa không tái định cư . Các lực lượng chức năng đã hoàn thành kiểm đếm 299/303 thửa .

Đặc biệt, tại điểm nghẽn khu vực Cầu Lão, tiến độ đang được gấp rút đẩy nhanh với 99 thửa đất còn lại (gồm 30 thửa thuộc diện tái định cư và 69 thửa không tái định cư) . Đối với 30 trường hợp thuộc diện tái định cư, cơ quan chuyên môn đã hoàn thành kiểm đếm, xác định nguồn gốc và chuẩn bị kết thúc niêm yết công khai để lập phương án bồi thường .

Bên cạnh đó, khối lượng đất ở còn lại tại các thôn như Xà Cầu, Quảng Nguyên, Thanh Hoa, Trường Thịnh, Liên Bạt đang được các phòng chuyên môn phối hợp rà soát, xử lý dứt điểm các sai lệch ranh giới, thiếu tọa độ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc vướng mắc về thông báo thu hồi đất .

Quyết tâm về đích đúng hẹn trong năm 2026

Bên cạnh quốc lộ 21B, công tác giải phóng mặt bằng tại các tuyến đường trọng điểm khác như tỉnh lộ 429B (đoạn phía Nam và phía Tây) hay đường 429A từ Ba Thá cũng đang đối mặt với nhiều bài toán pháp lý phức tạp .

Đơn cử như tại dự án 429B phía Nam (có diện tích còn lại lớn nhất với 37.738,1 m² tương ứng 455 thửa) , một số hộ dân có đơn kiến nghị về phân định loại đất nông nghiệp và đất ở tại thôn Quảng Nguyên, hay sự vênh lệch ranh giới lịch sử giao đất tại thôn Đạo Tú đang được khẩn trương làm rõ .

Để giải quyết rốt ráo nhu cầu của người dân, Chủ tịch UBND xã Đỗ Năng Bình chỉ đạo các đơn vị không chỉ tập trung hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư Quảng Nguyên, mà phải sớm khởi động, định hình bản vẽ chi tiết tại các khu vực Dộc Đình và Xà Cầu .

Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã có nhiệm vụ rà soát kỹ năng lực đáp ứng thực tế tại các điểm tái định cư (như Song Vũ, Liên Bạt, Dộc Đình, Xà Cầu) để "bung" ra các phương án bố trí phù hợp . Đồng thời, tổ chức tham vấn trực tiếp người dân nhằm nắm bắt chính xác nguyện vọng nhận đất tái định cư hay nhận tiền đền bù, tạo sự chủ động cho công tác quy hoạch, xây dựng phương án đồng thời tuyên truyền các hộ dự kiến nằm ở khu tái định cư nào cho phù hợp .

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Thiên Nguyễn Chí Viễn chỉ đạo UBND xã và các đơn vị chuyên môn. Ảnh: Vân Nga

Nhấn mạnh thời gian của năm 2026 không còn nhiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Thiên Nguyễn Chí Viễn chỉ đạo các bộ phận chuyên môn gắn mốc tiến độ cụ thể cho từng cung đường, từng điểm nghẽn . Mọi phương án bồi thường phải niêm yết công khai trong 10 ngày theo quy định ; song song đó, các đơn vị chủ động phối hợp với UBND xã xác minh hồ sơ, xử lý dứt điểm kiến nghị của người dân .

Cùng với sự chuyển biến từ chính quyền, chủ đầu tư và nhà thầu phải tăng cường máy móc, nhân lực để "có mặt bằng đến đâu, cuốn chiếu thi công đến đó" . Xã Ứng Thiên phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 11-2026, quyết tâm thông tuyến khu vực Cầu Lão ngay trong dịp chuyển giao sang năm mới 2027 .



Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Thường trực Đảng ủy, UBND xã, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, cùng việc phát huy vai trò tuyên truyền, đối thoại thấu tình đạt lý của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, xã Ứng Thiên quyết tâm khơi thông mọi điểm nghẽn, đưa các dự án giao thông trọng điểm về đích đúng kế hoạch đề ra, tạo không gian phát triển mới cho địa phương .