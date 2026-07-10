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Siêu bão Bavi có thể mạnh ngang Yagi khi đổ bộ, Biển Đông sóng cao 3-5m

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Siêu bão Bavi có thể mạnh ngang Yagi khi đổ bộ, Biển Đông sóng cao 3-5m

Dự báo khi siêu bão Bavi đi qua đảo Đài Loan (Trung Quốc) giảm còn cấp 15, đổ bộ tỉnh Phúc Kiến khoảng cấp 13-14, hoàn lưu gây sóng biển cao 3-5m tại Biển Đông.

Dự báo, khoảng 10/7, siêu bão Bavi sẽ đi qua khu vực phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ giảm dần còn cấp 15, giật trên cấp 17.

Đến khoảng chiều và đêm 11/7, bão Bavi đổ bộ vào khu vực phía Đông của tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) với cường độ mạnh khoảng cấp 13-14, sau đó đi sâu vào đất liền của tỉnh Phúc Kiến và suy yếu dần.

Hình ảnh của siêu bão Bavi trên ảnh mây vệ tinh Himawari của Nhật Bản lúc 7h50 ngày 9/7.

Với cường độ này, siêu bão Bavi có thể mạnh ngang Yagi khi đổ bộ, sức tàn phá lớn. Trước đó, ngày 6/9/2024, Yagi đổ bộ đảo Hải Nam (Trung Quốc) có gió mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Ngày 7/9/2024, Yagi đổ bộ đất liền Móng Cái, Quảng Ninh, sức gió mạnh cấp 14, giật trên cấp 17.

Cục khí tượng thủy văn Việt Nam tiếp tục nhận định, siêu bão Bavi không có khả năng di chuyển vào Biển Đông, tuy nhiên với cường độ siêu mạnh, hoàn lưu bão cũng tác động đến thời tiết khu vực này.

Từ 10-11/7, toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) gió có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Bavi.

Trên đất liền nước ta, từ chiều tối 9/7 đến hết ngày 10/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ mưa rất to trên 170mm.

Từ chiều tối 9/7 đến ngày 10/7, các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông với lượng mưa 15-35mm, có nơi mưa to trên 70mm, mưa tập trung vào chiều tối, đêm, và sáng sớm.

Chiều tối và tối 9/7, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 50mm.

Từ đêm 10/7, mưa lớn ở vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh xu hướng giảm dần.

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 58 của Ủy ban Bão khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại Hàn Quốc, các quốc gia thành viên thảo luận và thống nhất thay thế một số tên bão trong danh sách sử dụng cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Ủy ban Bão khu vực châu Á - Thái Bình Dương chốt dùng tên bão Tomo thay cho bão Yagi.

Theo Nguyễn Huệ/VTC News

VTC News

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