‘Siêu cỗ máy’ tưởng chỉ có trong phim: Xúc nhanh gọn hơn 218 nghìn tấn đất mỗi ngày, chiều cao ‘khủng’ bằng tháp Big Ben, muốn sở hữu phải chi ít nhất 2,3 nghìn tỷ đồng

Bagger 293 là máy xúc gầu quay, được sản xuất bởi công ty Đức Takraft vào năm 1995. Chiếc máy này có kích thước khổng lồ và là một trong những phương tiện di chuyển trên mặt đất lớn nhất thế giới.

Bagger 293 cao 96 mét - xấp xỉ tháp Đồng hồ Big Ben, dài 225 mét, nặng tới 14.200 tấn và cần 5 người một đội để vận hành. Bánh gầu của nó có đường kính hơn 21,3 mét với 18 thùng. Mỗi thùng có thể chứa hơn 15 mét khối vật liệu. Chưa hết, cỗ máy khổng lồ này có thể di chuyển hơn 218.880 tấn đất một ngày - đây là một con số đáng kinh ngạc.

Bagger 293

Ngoài ra, để có thể hoạt động hiệu quả, Bagger 293 cần nguồn điện bên ngoài khoảng 16,56 megawatt. Được biết, nó di chuyển với tốc độ khoảng 0,6km/h.

Tương tự với nhiều phương tiện khác, cỗ máy này có ba cần trục: một để cắt, một để đối trọng và một để dỡ. Bagger 293 hay những chiếc máy xúc gầu quay to tương tự thường được sử dụng để khai thác than nâu. Các chuyên gia nhận định rằng Bagger 293 đóng vai trò rất quan trọng để duy trì hoạt động của các nhà máy than.

Được biết, than nâu được dùng chủ yếu để phát nhiệt điện. Loại than này thường ở rất sâu, bị vùi dưới hàng tấn vật liệu như bùn đất và đá. Vì vậy, những cỗ máy lớn và chuyên dụng như Bagger 293 có thể giúp tối ưu hóa quá trình khai thác than nâu.

Nhiều nguồn thông tin cho biết, để sở hữu cỗ máy “tưởng chỉ có trên phim” này, người mua cần phải bỏ ra ít nhất là 100 triệu USD (hơn 2,3 nghìn tỷ đồng).

Lý do khiến Bagger 293 có giá cao như vậy vì đơn vị xây dựng đã phải mất tới 5 năm để thiết kế và sản xuất. Chưa hết, họ cũng phải mất thêm 5 năm nữa để hoàn thành quá trình lắp ráp. Bởi lẽ, không có bất kỳ loại xe nào có thể vận chuyển được cỗ máy siêu khổng lồ này. Hầu hết họ sẽ phải vận chuyển từng bộ phận đến nơi rộng rãi để tiến hành lắp ráp.

Trước khi Bagger 293 ra mắt (vào năm 1995), cỗ máy này đã có những bản tiền nhiễm nổi tiếng như Bagger 281 (chế tạo năm 1958), Bagger 285 (1975), Bagger 287 (1976), Bagger 288 (1978), Bagger 291 (1993) và một số cỗ máy khác.

