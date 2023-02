'Siêu đô thị' gần 1 tỷ USD Hải Phòng muốn xây dựng có gì đặc biệt?

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP Hải Phòng vừa thông báo mời các nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện hàng loạt dự án phát triển đô thị , tạo quỹ nhà ở thương mại dịch vụ, nhà ở xã hội tại một số quận, huyện trọng điểm.

Nổi bật nhất là Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy . Dự án này có quy mô khoảng 240,6ha, bao gồm các diện tích đất thuộc quận Dương Kinh (107,3ha) và huyện Kiến Thụy (133,3ha).

Trong đó, dự kiến xây tòa chung cư cao tầng (nhà ở xã hội) 13,9ha với tổng diện tích sàn 232.000m2; khoảng 5.000 căn nhà ở liền kề trên tổng diện tích 36,6ha; khoảng 1.300 căn biệt thự trên diện tích 18,8ha.

Ngoài ra, trong khu đô thị mới Dương Kinh - Kiến Thụy sẽ xây dựng 1 trường THPT, 5 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 2 trường THCS và 1 trường liên cấp; hệ thống giao thông kết nối nội bộ; công viên cây xanh…

Tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 23.200 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án hơn 21,600 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khi hoàn thành, dự án với hệ thống hạ tầng đồng bộ, góp phần phát triển đô thị cửa ngõ phía Nam thành phố, tạo quỹ nhà ở, công trình công cộng, thương mại dịch vụ và cây xanh cảnh quan… phục vụ cuộc sống của nhân dân.

Dự án Khu đô thị mới Hoàng Xá (thị trấn An Lão) sử dụng 34,8ha tại thị trấn An Lão (huyện An Lão) để xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, xây dựng 900 căn nhà liền kề cao 3-5 tầng và 62 căn biệt thự cao 3 tầng.

Khu đô thị Hoàng Xá dự kiến sẽ xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn 15 tầng (11.080m2 sàn), nhà văn hóa (800m2), bãi đỗ xe rộng 5.500m2. Ngoài ra, dự án còn dành quỹ đất rộng hơn 26.300m2 để phát triển nhà ở xã hội. Tổng chi phí thực hiện dự án hơn 3.200 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị và chỉnh trang đô thị phường Đồng Hòa (quận Kiến An) với tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng. Nhà đầu tư thực hiện các hạng mục chính của khu đô thị như: tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao 20 tầng với quy mô 500 căn chung cư và 172 căn hộ liền kề.

Ngoài ra, khu đô thị Đồng Hòa sẽ có các hạng mục trường mầm non, công viên cây xanh cùng các tiện ích khu đô thị. Dự án cũng dành 5.882m2 làm quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, hơn 5.000m2 đất làm trường liên cấp và bãi trạm y tế.

Khi hoàn thành, khu đô thị góp phần tạo thêm quỹ nhà ở cho khoảng 4.100 người sinh sống; bổ sung các công trình thương mại, hạ tầng xã hội và khai thác hiệu quả quỹ đất trên địa bàn quận Kiến An.