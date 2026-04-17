Siêu dự án 145.000 tỷ với sân vận động 70.000 chỗ của Sun Group tại thành phố giàu nhất Việt Nam tăng tốc triển khai khâu quan trọng

Phối cảnh tổng thể dự án.

Chiều 16/4, lãnh đạo UBND TP.HCM làm việc với UBND phường Bình Trưng cùng các sở, ngành và nhà đầu tư về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường Bình Trưng cho biết dự án có 897 trường hợp bị ảnh hưởng nhà, đất; trong đó đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 408 trường hợp.

Phường cũng báo cáo tiến độ triển khai các bước bồi thường, hiện đang thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và dự kiến thực hiện đến ngày 30/5.

Bên cạnh đó, phường đã lắp đặt 5 bảng thông tin khổ lớn tại khu vực dự án, đồng thời đăng tải thông tin nhằm thông báo, hướng dẫn các hộ dân bị ảnh hưởng cung cấp hồ sơ pháp lý phục vụ công tác thu hồi đất.

Lãnh đạo phường Bình Trưng cho biết, hiện địa phương chưa ban hành đơn giá phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời cũng chưa có đầy đủ căn cứ để tư vấn, giải thích cụ thể quyền lợi cho người dân.

Theo UBND phường, một số cơ chế, chính sách và đơn giá phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được thành phố giao các sở, ngành rà soát, tham mưu điều chỉnh và dự kiến hoàn thành trong tháng 4.

Phường Bình Trưng kiến nghị Sở Xây dựng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về việc bố trí tái định cư ngoài địa bàn cấp xã, làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường. Đồng thời, kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp khẩn trương tham mưu chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng vượt trội, trình HĐND thành phố xem xét thông qua trước tháng 5/2026.

Tại cuộc họp, các bên liên quan cũng thông tin sơ bộ về nhu cầu quỹ nền đất, căn hộ phục vụ tái định cư cho dự án.

Phối cảnh sân vận động trung tâm dự án.

Trước đó, vào ngày 15/1/2026, UBND TP.HCM và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (thành viên của Sun Group) được lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án.

Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có diện tích hơn 186 ha, nằm tại phường Bình Trưng (TP.HCM). Dự án có vị trí phía Đông giáp dự án Saigon Sports City và rạch Mương Kinh; phía Tây giáp đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và khu dân cư; phía Nam giáp cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; phía Bắc giáp rạch Chiếc.

Quy mô phục vụ tổng thể khoảng 131.000 người, gồm 106.000 người thuộc nhóm khán giả, báo chí, lao động và khách vãng lai; 25.000 người lưu trú, tương ứng khoảng 10.000 phòng khách sạn.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, dự án có thời gian thực hiện khoảng 8 năm kể từ khi ký hợp đồng BT. Tuy nhiên, với tính chất là công trình hạ tầng động lực và kỳ vọng tạo cú hích phát triển mới cho thành phố, TP.HCM và nhà đầu tư đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công, phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành toàn khu liên hợp xuống khoảng 5 năm.

Điểm nhấn lớn nhất của dự án là sân vận động trung tâm có quy mô 24 ha, tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng, sức chứa lên tới 70.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế với mái che linh hoạt có thể đóng – mở tự động, tích hợp giải pháp cách âm hiện đại và hệ thống điều hòa nhiệt độ có khả năng điều chỉnh theo từng khu vực khán đài.

Bên cạnh sân vận động trung tâm, quần thể còn gồm nhà thi đấu – biểu diễn đa năng 10 ha, khoảng 18.000 chỗ, trung tâm thể thao đa năng 5.000–10.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước đạt chuẩn quốc tế, trung tâm quần vợt và trung tâm huấn luyện… Song song các công trình thể thao, dự án bố trí quỹ đất lớn cho không gian công cộng và dịch vụ đô thị.