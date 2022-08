Siêu lừa vay hàng tỉ đồng bằng cách rất đơn giản

Ngày 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Duy Quyền (SN 1977; quê quán xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục làm việc với những người liên quan trong vụ án.

Phạm Duy Quyền tại cơ quan công an

Khác với nhiều "siêu lừa" khác là chỉ "buôn nước bọt", Phạm Duy Quyền tìm cách mở hội thảo, thậm chí chi tiền để thu hút khách dự, rồi từng bước đưa vào tròng.



Khoảng tháng 11-2020, Phạm Duy Quyền sử dụng mạng xã hội Facebook đăng lên các nhóm "Chạy tiệc cưới Hà Nội", "Phát tờ rơi Hà Nội"… với nội dung: Tuyển người nghe hội thảo Credit. Ý đồ của gã trai này nhằm mục đích lấy thông tin cá nhân từ đó làm hồ sơ vay tiền qua Công ty VietCredit.

Để thu hút sự chú ý, Quyền thông báo "ai đến dự sẽ được nhận 80.000 đồng" và khi khách đến dự hội thảo, Quyền yêu cầu chụp lại CMND, CCCD, gửi qua số điện thoại của Quyền.

Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2021, Quyền đã mượn danh nghĩa của một số tổ chức, cá nhân để mở hội thảo tại 2 địa điểm: số 229 Tây Sơn (phường Quang Trung, quận Hà Đông) và số 131 Trần Phú (phường Văn Quán, quận Hà Đông).

Những người đến dự hội thảo đều được Quyền thông báo "phải ngồi nghe từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ và trước mắt chỉ cần điểm danh bằng cách cầm CMND và CCCD chụp ảnh". Quyền hướng dẫn 3 bước: Chụp ảnh CMND/CCCD hai mặt với thẻ nhân viên của VietCredit; chụp ảnh với nhân viên của VietCredit; chụp ảnh cầm 1 thẻ ATM in logo VietCredit.

Kết thúc hội thảo, Quyền tìm cách mua nhiều sim điện thoại, sử dụng các thông tin cá nhân có được rồi tự viết hợp đồng, tự ký tên của các khách hàng để làm hồ sơ vay tín dụng của Công ty VietCredit.

Công an xác định cho đến khi hành vi phạm tội bị lộ, Phạm Duy Quyền đã sử dụng thông tin của 139 người, chủ yếu là sinh viên, để làm hồ sơ vay tín dụng của Công ty VietCredit, qua đó chiếm đoạt số tiền gần 1,9 tỉ đồng.

Một vấn đề mà công an chỉ rõ là sự lỏng lẻo trong việc xét duyệt hồ sơ, chấp thuận cho vay tiền của doanh nghiệp trong vụ án này. Bình quân mỗi hồ sơ vay tiền ít nhất 13 triệu đồng. Vậy nhưng chỉ một đối tượng, chỉ với thông tin căn cước và ảnh của người khác lại dễ dàng làm thủ tục vay tiền rồi chiếm đoạt. Tội phạm lừa đảo bao giờ cũng tinh vi và tinh vi nhất chính là chúng lại nắm được sơ hở của tổ chức, cá nhân, để thực hiện hành vi phạm tội.