Siêu sân vận động 101.000 chỗ, lớn gấp 2,5 lần sân Mỹ Đình đang mở rộng: Huy động gần 2.600 tỷ vốn quốc tế, dự kiến hoàn thành năm 2029

Sân vận động Mâs Monumental tại Buenos Aires, Argentina đang bước vào một đợt mở rộng lớn. Đây là sân nhà của câu lạc bộ River Plate và cũng là địa điểm gắn liền với nhiều trận đấu của đội tuyển Argentina.

Hiện tại, Mâs Monumental có sức chứa 85.018 người. Theo kế hoạch được River Plate công bố, dự án mới sẽ bổ sung tầng khán đài thứ năm, cung cấp thêm khoảng 16.000 chỗ và nâng tổng sức chứa lên 101.000 người vào năm 2029. Để so sánh, sân vận động này sẽ lớn gấp khoảng 2,5 lần so với sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là toàn bộ sân vận động sẽ được lắp mái che. Kết cấu mới vừa có nhiệm vụ nâng đỡ tầng khán đài thứ năm, vừa hỗ trợ hệ thống mái.

River Plate cho biết công trình sẽ sử dụng 100 cột thép hình chữ V để nâng đỡ kết cấu mới. Sau khi hoàn thành, sức chứa của Mâs Monumental sẽ tăng gần 19% so với hiện nay.

Dự án được River Plate triển khai từ năm 2026. Công tác kỹ thuật do Schlaich Bergermann Partner (SBP), công ty kỹ thuật của Đức chuyên về mái che các sân vận động lớn, phụ trách. SBP từng tham gia các dự án như Tottenham Hotspur Stadium, Allianz Arena, Maracanã và Santiago Bernabéu.

Đáng chú ý, River Plate đã huy động một khoản tài trợ quốc tế lớn cho kế hoạch này. Tháng 3/2026, câu lạc bộ thông báo được phê duyệt khoản tài trợ tối đa 100 triệu USD, tương đương khoảng 2.590 tỷ VNĐ.

Đến tháng 7, River Plate ký thỏa thuận tài trợ với IDB Invest và Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh và Caribe (CAF). Mỗi tổ chức cung cấp tối đa 50 triệu USD. River Plate cho biết dự án còn được bổ sung bằng nguồn vốn tự có của câu lạc bộ.

Khoản vay có thời hạn 10 năm và thời gian ân hạn ba năm. River Plate dự kiến trả nợ bằng nguồn doanh thu tăng thêm sau khi sân được mở rộng, bao gồm bán vé, các thỏa thuận thương mại mới, hợp đồng tổ chức hòa nhạc và quyền đặt tên sân.

Nguồn vốn quốc tế không chỉ dành riêng cho sân vận động mà còn phục vụ phát triển một số cơ sở giáo dục, xã hội và thể thao của River Plate. Vì vậy, con số 100 triệu USD không thể được coi là tổng chi phí xây dựng dự án Mâs Monumental.

Quy mô thực tế của công trình có thể lớn hơn đáng kể. Trong quá trình đấu thầu được River Plate công bố hồi tháng 3, câu lạc bộ cho biết ngay cả đề xuất có giá cạnh tranh nhất cũng vượt xa 100 triệu USD. Thời gian thi công dự kiến khoảng 36 tháng.

Theo River Plate