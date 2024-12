Siêu sao Hollywood “mở hàng” BST Xuân/Hè 2025 của NTK Công Trí: Thiết kế như thế nào mà được được tạp chí Vogue khen ngợi ?

Mới đây, siêu sao Anya Taylor-Joy đang trong chiến dịch quảng bá tác phẩm mới nhất mang tên The Gorge. Tại điểm dừng chân là sự kiện CCXP tại Brazil, nữ diễn viên mê hoặc cả trăm ống kính với bộ trang phục phối hai sắc đen-trắng kinh điển với phần áo xếp diềm cỡ đại kết hợp cổ sơ mi hiện đại, phần dưới là chiếc miniskirt tinh giản với tỉ lệ được tính toán kỹ chỉ để lộ chút vòng 2 thon thả của người mặc.

Hình ảnh của Anya Taylor-Joy khi dự sự kiện CCXP quảng bá bộ phim The Gorge tại Brazil đã tạo nên chủ đề cho dân tình rôm rả bàn luận. Thiết kế tưởng chừng khá kín ở mặt trước với khoảng hở vừa đủ ở phần eo…



Tưởng chừng bộ trang phục không còn gì hơn để nói thì khi xoay ngang, phần áo bra được thiết kế ton-sur-ton mới bắt đầu hé lộ nhiều hơn về sắc vóc trời ban của nữ minh tinh màn bạc. Với công chúng, look này là minh chứng rõ nhất cho thấy Anya Taylor-Joy tuyệt đối không thỏa hiệp với phong cách thời trang dễ đoán.

… Hóa ra là “một cú lừa” khi người đẹp xoay ngang. Khi đó dân tình mới ngỡ ngàng vì hóa ra bộ cánh táo bạo hơn tưởng tượng của họ rất nhiều!

Được biết, bộ cánh trên thuộc về BST Xuân/Hè 2025 của NTK Công Trí được ra mắt cách đây ít lâu. Nữ minh tinh cũng chính là nhân tố “mở hàng” cho các sáng tạo mới nhất vốn được NTK Nguyễn Công Trí lấy cảm hứng từ “Waltz of the flowers” (tạm dịch: Điệu waltz của những đóa hoa) - kiệt tác được nhà soạn nhạc Pyotr Ilyich Tchaikovsky gửi gắm thông qua vở ballet trứ danh “Kẹp Hạt Dẻ”. Thiết kế mà Anya Taylor-Joy lựa chọn cũng là bản hòa ca hài hòa giữa tinh thần thăng hoa lãng mạn của mùa xuân và tính ứng dụng của thời trang hiện đại.

Chuyên trang Vogue cũng dành đôi lời đến bộ cánh thú vị này của nữ minh tinh trẻ tuổi, tán tụng cô là bậc thầy trong cách chinh phục tỉ lệ tổng thể trang phục dù các chi tiết có “kịch tính” đến đâu.

Cận cảnh dung mạo mỹ miều như hoa của Anya Taylor-Joy trong sáng tạo từ CONG TRI.

Trước đó, Anya Taylor-Joy đã khẳng định vị thế của mình qua vai diễn Emma Woodhouse trong bộ phim Emma (2020), mang về đề cử Quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Năm 2020, cô tỏa sáng toàn cầu với vai diễn Beth Harmon trong series đình đám The Queen's Gambit, giành giải Quả cầu vàng và SAG, đồng thời nhận đề cử danh giá tại Primetime Emmy. Cô tiếp tục chinh phục khán giả qua những bộ phim ấn tượng như Last Night in Soho (2021), The Northman (2022), và The Menu (2022). Năm 2024, cô đảm nhận vai chính trong bộ phim bom tấn Furiosa: A Mad Max Saga.

Được biết đây là look #17 trong BST Xuân/Hè 2025 của NTK Nguyễn Công Trí, được đăng tải đầy đủ trên Vogue cách đây ít lâu. Xuyên suốt BST là những hình dung về một khu vườn mộng mơ với những cánh hoa đung đưa trước gió.

Về NTK Nguyễn Công Trí, anh là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Thành lập thương hiệu từ năm 2009, đến nay thương hiệu của anh đến với nhiều sao đình đám thế giới như Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Rihanna, Zendaya.