Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Theo đó, 124.593 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại, tập trung nhiều tại Thái Bình, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên. Ngoài ra, có 22.047 ha hoa màu và 6.887 ha cây ăn quả bị hư hại.



Điều này đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung rau, củ, quả cho người dân tại nhiều nơi. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, các siêu thị đã đẩy mạnh nhập rau, củ, quả từ Nam ra Bắc.

Theo Central Retail Việt Nam, nhằm cung ứng đầy đủ hàng hóa cho các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão số 3, các hệ thống GO!, Big C của công ty này đã tăng 100% sản lượng cung ứng hàng hóa rau củ so với ngày thường.

"Ngay từ cuối tuần trước, công ty đã chuẩn bị những chuyến xe tăng cường hàng hóa cho Miền Bắc. Theo đó, trung bình mỗi chuyến xe đi từ Đà Lạt giao cho Miền Trung và Miền Bắc là 40 tấn/chuyến, nay tăng lên 75-80 tấn /chuyến", đại diện Central Retail Việt Nam cho biết.

Theo đại diện này, tính đến ngày 9/9, Central Retail Việt Nam đã vận chuyển 3 chuyến hàng đến các siêu thị GO!, Big C Miền Bắc, với khoảng 150 tấn rau, củ, quả các loại. Về giá bán, hệ thống này cho biết, giá cả vẫn được giữ nguyên như trước khi xảy ra bão vì đã có chuẩn bị nguồn hàng từ trước cùng các đối tác ở Đà Lạt.

Trong khi đó, đại diện siêu thị WinMart cho biết, 4 nông trại WinEco tại miền Bắc đang bị thiệt hại nặng nề do bão. Để đảm bảo nguồn cung rau, củ, quả, hệ thống đã chuyển rau từ WinEco Lâm Đồng và các tỉnh miền Nam ra Bắc.

"Mỗi ngày, WinEco cung ứng 100 tấn rau củ sạch phục vụ cho thị trường miền Bắc, giá cả bình ổn, không tăng so với thời điểm trước bão. Chương trình ưu đãi 20% dành cho các sản phẩm thịt sạch MEATDeli và rau sạch WinEco vẫn được áp dụng cho hội viên WiN", đại diện WinMart nói.

Các siêu thị đưa hàng trăm tấn rau, củ từ Nam ra Bắc để đáp ứng nhu cầu của người dân

Tương tự, MM Mega Market, hệ thống này cho biết duy trì nguồn cung ổn định nhất, đặc biệt là các mặt hàng tươi sống thiết yếu như rau củ quả thịt cá... MM Mega Market đã tăng gấp 3 chuyến xe vận chuyển rau củ quả từ trạm cung ứng tại Lâm Đồng ra các tỉnh phía Bắc (dự kiến lên đến 7 chuyến xe/ tuần với tổng cộng hơn 40 tấn rau củ quả).

Còn theo AEON Việt Nam, trong ngắn hạn, bão số 3 có thể gây những ảnh hưởng cục bộ đối với các nhà cung cấp, đặc biệt đối với hàng tươi sống. Cụ thể, đối với các mặt hàng rau củ quả, mưa lớn làm cho cây trồng hoa màu bị dập nát và úng ngập nước. Đối với các mặt hàng đánh bắt ngoài biển, do biển động nên có ảnh hưởng gây khó khăn tới việc đánh bắt xa bờ.

"Đây chỉ là những khó khăn trong ngắn hạn, công ty vẫn liên tục làm việc với nhà cung cấp, chuyển rau từ Đà Lạt ra miền Bắc để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Chúng tôi đảm bảo đầy đủ nguồn cung hàng hóa, giá cả ổn định, khách hàng có thể yên tâm mua đủ theo nhu cầu sử dụng, không cần tích hay gom hàng hóa", bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ - Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại, AEON Việt Nam thông tin.

Theo ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương, qua báo cáo tình hình từ các Sở Công Thương, nguồn cung hàng hóa và giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định, không có sự thay đổi nhiều về giá, trừ một số loại rau xanh có tăng giá nhẹ do khó bảo quản.