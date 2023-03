"Siêu TV" này đẳng cấp đến độ không phải cứ giàu là mua được

Phòng khách là nơi đẳng cấp của mỗi gia đình được thể hiện, trong đó TV là tâm điểm của sự chú ý. Tương tự như vậy với các doanh nghiệp, một màn hình lớn đặt trong phòng họp hay showroom bán hàng cũng sẽ tạo ấn tượng mạnh mẽ với đối tác và khách hàng. Vì vậy, những mẫu TV cao cấp là sản phẩm mà những người có điều kiện luôn nhắm tới.



Hiện nay, trên thị trường không hiếm những mẫu TV thương mại cao cấp với mức giá khủng. Ví dụ tiêu biểu là mẫu LG SIGNATURE với công nghệ OLED, độ phân giải 8K, thiết kế sang trọng và mức giá gần 1 tỷ đồng. Rõ ràng, chỉ những người với tài chính cực kỳ dư dả mới đủ sức sở hữu mẫu TV này.

Thế nhưng, từng đó vẫn chưa thấm gì so với LG MAGNIT. Với mức giá niêm yết từ 360.000 USD (~8,6 tỷ đồng), ngay cả những người giàu cũng không đủ sức sở hữu màn hình này, mà phải là những triệu phú, tỷ phú siêu giàu. Có thể nói, LG MAGNIT là "siêu xe" của giới TV.

Vậy, LG MAGNIT có gì đặc biệt mà mang mức giá lại cao tới vậy?

Công nghệ hàng đầu kiến tạo "tuyệt phẩm" hình ảnh

Người dùng bỏ ra 8,6 tỷ đồng cho một chiếc TV hẳn phải có những đòi hỏi rất khắt khe về chất lượng hình ảnh. Và LG MAGNIT 4K dễ dàng làm hài lòng ngay cả với những người khó tính nhất, nhờ được trang bị công nghệ tấm nền MicroLED cao cấp nhất hiện nay.

Với 24 triệu diode tự phát sáng và bật/ tắt độc lập, tấm nền MicroLED của LG MAGNIT có thể tái tạo màu đen sâu tuyệt đối mà công nghệ LED truyền thống không thể làm được. Kết hợp với độ sáng cực cao tới 2000 nits, LG MAGNIT tạo ra những khung cảnh với độ tương phản động vượt trội, màu sắc rực rỡ bất kể khi được đặt tại môi trường nào. LG MAGNIT còn hỗ trợ tần số quét 120Hz, chặn ánh sáng xanh độc hại để tăng cường độ mãn nhãn.

Để đạt được điều này, song song với thế mạnh có sẵn của MicroLED, LG còn mang tới cho MAGNIT nhiều sáng tạo độc quyền, tiêu biểu nhất là lớp phủ siêu đen bảo toàn độ đồng đều của màu sắc, độ sáng và góc nhìn xuyên suốt màn hình. Bộ xử lý hình ảnh α9 đóng vai trò quan trọng không kém khi ứng dụng AI phân tích từng khung hình, cải thiện độ sắc nét, độ tương phản và màu sắc để đem đến trải nghiệm hình ảnh tối ưu.

Thể hiện sự bề thế với kích thước lớn hơn chiếc TV lớn nhất

Theo tham khảo từ nhiều hệ thống bán lẻ quy mô trên cả nước như Điện Máy Xanh, MediaMart, Nguyễn Kim… mẫu TV lớn nhất đang được bày bán tại Việt Nam có kích thước 110 inch. Đây là con số đã rất lớn, nhưng với giới siêu giàu và mong muốn xây dựng rạp chiếu phim tại gia, nó vẫn chưa đủ để khiến họ thỏa mãn.

LG MAGNIT vượt qua khuôn khổ này với kích thước 136 inch, lớn hơn bất cứ mẫu TV dân dụng nào khác tại Việt Nam. Với kích thước lớn và trải nghiệm hình ảnh tuyệt đỉnh nhờ MicroLED, LG MAGNIT trở thành sự lựa chọn lý tưởng dành cho những "đại gia" muốn xây dựng rạp chiếu bóng tại gia. Không những vậy, với các doanh nghiệp, LG MAGNIT còn là công cụ hiệu quả để tăng năng suất tại văn phòng, hay quảng bá sản phẩm tới khách hàng.

Đẳng cấp nâng tầm nhờ sự hợp tác cùng Bang & Olufsen

Mãn nhãn nhờ kích thước lớn và công nghệ MicroLED, nhưng để có trải nghiệm nghe nhìn trọn vẹn thì âm thanh cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Vì vậy, LG đã hợp tác cùng Bang & Olufsen (B&O), một trong số những thương hiệu âm thanh lâu đời nhất trên thế giới với bề dày lịch sử gần 100 năm. Các sản phẩm của B&O được ngưỡng mộ không chỉ bởi chất lượng âm thanh, mà còn là sự kích thích cảm xúc thị giác của người nghe với thiết kế hoàn mỹ tỉ mỉ trên từng đường nét.

Triết lý này của B&O lại một lần nữa được thể hiện với Beolab 90 và Beolab 50, cũng là hai hệ thống loa dành cho LG MAGNIT. Trong đó, đặc biệt nhất là Beolab 90, khi đây là hệ thống loa kỷ niệm 90 năm thành lập của B&O và được hãng âm thanh Đan Mạch hội tụ đầy đủ những gì tinh túy nhất. 18 driver cao cấp tái tạo công suất "khủng" 8200W và hàng loạt công nghệ âm thanh trứ danh của B&O được gói gọn trong thiết kế tựa như một tác phẩm nghệ thuật đương đại.

Để xứng tầm đẳng cấp với LG MAGNIT, Beolab 90 và Beolab 50 có mức giá cao cấp không kém là 120.000 USD (2,8 tỷ đồng) và 47.000 USD (1,1 tỷ đồng), biến đây trở thành một trong số những hệ thống âm thanh đắt giá nhất mọi thời đại.

Số lượng giới hạn, chế độ bán hàng "VIP" đúng nghĩa

Như những siêu xe, "siêu màn hình" LG MAGNIT được sản xuất với số lượng giới hạn trên toàn cầu. Vì vậy, không chỉ mức giá "khủng", mà độ khan hiếm là một lý do khiến cho LG MAGNIT là siêu phẩm mà ngay cả người giàu cũng gặp khó trong việc sở hữu. Nói một cách khác, những người sở hữu LG MAGNIT đích thực là những con người đặc biệt, và là định nghĩa của V.I.P (Very Important Person).

Với số lượng rất ít những người sở hữu màn hình này, họ sẽ được trải nghiệm chế độ bán hàng "tận tâm" chưa từng thấy. Là công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới, tấm nền MicroLED của LG MAGNIT được sản xuất trực tiếp tại quê nhà của LG là Hàn Quốc và được thẩm định kỹ lưỡng bởi các chuyên gia của hãng này để đạt được độ hoàn hảo tuyệt đối.

Khi bàn giao, thay vì "phó mặc" cho bên bán lẻ và khách hàng, LG sẽ trực tiếp cử chuyên gia từ Hàn Quốc tới vị trí của khách hàng để tiến hành lắp đặt, bất kể ở quốc gia nào. Đây là điều mà người dùng sẽ không bao giờ được thấy trên các dòng TV truyền thống.

