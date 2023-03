SIGNATURE by The Coffee House và câu chuyện làm cà phê cao cấp

SIGNATURE by The Coffee House - Mô hình cà phê Specialty của Nhà cà phê



Ngay từ ánh nhìn đầu tiên "va phải" SIGNATURE by The Coffee House, không khó để nhận ra mô hình cà phê này đã "ngốn" không ít vốn của Nhà cà phê, chỉ với 1 cửa hàng duy nhất ngay tại trung tâm thương mại Crescent Mall, khu Phú Mỹ Hưng thuộc Quận 7, TP. HCM. Đây là điểm đến của những vị khách "sành" cà phê, sẵn sàng chi tiêu cho sản phẩm và trải nghiệm tốt, đồng thời cũng đòi hỏi rất cao bởi họ đã có nhiều trải nghiệm với các dịch vụ tốt và có gu, biết cách thưởng thức cà phê, dịch vụ cao cấp.

Sau 1 tháng mở bán, quan sát có thể thấy, SIGNATURE by The Coffee House liên tục đông khách và ‘kẹt bàn’ mỗi cuối tuần. Không chỉ có những người Hàn Quốc hoặc Âu - Mỹ sinh sống ở khu vực quanh Crescent Mall, mà có khá đông các bạn trẻ hoặc gia đình trẻ sẵn sàng trải nghiệm.

Để thu hút và giữ chân những khách hàng của mình, Nhà SIGNATURE giữ trọn vẹn nguyên bản hương vị cà phê đặc sản nhờ quy trình rang tại chỗ bởi các nghệ nhân yêu và hiểu cà phê. Ai đến quán cũng có thể tìm được hương vị phù hợp từ 4 lựa chọn phối trộn tạo nên các phê mẻ rang cà đặc sản SIGNATURE: Campfire Blend (lửa trại), Tropical Garden Blend (vườn Nhiệt Đới), Nut Cracker Blend (kẹp hạt rang) và Cà phê Phin Blend.

Phần lớn không gian SIGNATURE by The Coffee House còn được thiết kế như một sân khấu trình diễn hành trình hạt cà phê. Từ khi là nhân xanh cho đến khi được rang chín và trở thành một món đồ uống tuyệt vời để phục vụ thực khách. Hạt cà phê nhân xanh được bảo quản trong các ống silo lớn, sau đó các hạt cà phê đã rang chín được đưa đến quầy bar, dẫn vào các ống silo nhỏ hơn để nghỉ, chờ phục vụ. Những mẻ cà phê nhỏ liên tục được rang và cho ra lò, đượm hương cà phê khắp không gian quán ngay trước ánh nhìn chăm chú của thực khách.

Hành trình cà phê được trình diễn như một câu chuyện đời tại SIGNATURE by The Coffee House

Điểm khác biệt với các quán cà phê khác của chuỗi là khách hàng của SIGNATURE by The Coffee House cũng có thể thưởng thức các bữa brunch đa bản sắc và được chế biến theo phong cách fusion - kết hợp hài hoà giữa hương vị Đông - Tây. Mỗi món ăn là một trải nghiệm đầy tinh tế với dấu ấn của Nhà SIGNATURE được thổi vào từng nguyên liệu, ướp bằng gia vị chiết xuất từ cà phê, xông khói thực phẩm với lá trà hay biến tấu trà Hibiscus thành nước sốt lạ miệng.

Chưa thể scale thị trường trong tương lai gần, The Coffee House nhận được gì từ mô hình "đắt đỏ" này?

Chính CEO của thương hiệu này cũng đã khẳng định đây là mô hình đặc biệt, ko phải để "scale" nhanh vì công sức, tinh túy và nhân sự vận hành rất lớn, nhưng đây là mô hình phù hợp để phục vụ những khách hàng vốn là fan Nhà, họ cũng lớn lên cùng Nhà cà phê theo thời gian.

CEO Ngô Nguyên Kha chia sẻ: "The Coffee House luôn trăn trở làm thế nào để chúng tôi thay đổi mà vẫn duy trì được bản sắc của Nhà Cà phê. May mắn, chúng tôi nhận ra Khách hàng cũng đang lớn lên cùng mình. Những đòi hỏi, yêu cầu về sản phẩm và trải nghiệm cũng ngày một cao hơn. Quá trình lắng nghe, cải thiện giúp chúng tôi tin rằng SIGNATURE by The Coffee House được thiết kế để phù hợp với xu hướng nâng tầm trải nghiệm cà phê và ẩm thực ngày càng cao của người Việt. Tuy nhiên, bài toán hiệu quả kinh doanh vẫn phải được cân nhắc. Mô hình đặc biệt này cần được làm thật tốt và lắng nghe thị trường thật kỹ trước khi scale"

Cũng theo ông Ngô Nguyên Kha, khi kiên định xây dựng mô hình SIGNATURE, The Coffee House hướng đến nhiều mục tiêu lớn hơn lợi nhuận kinh doanh. Mô hình này ra đời có ý nghĩa đặc biệt trong hoạt động kinh doanh của Nhà cà phê.

Quán The Coffee House Signature ở Phạm Ngọc Thạch là niềm tự hào của Nhà cà phê mỗi khi nhắc về và khách hàng vẫn nhớ vẫn tiếc khi quán đóng cửa trong thời điểm lockdown. Điều này luôn thôi thúc Nhà cà phê tìm cơ hội để mở lại ngay khi có cơ hội phù hợp.

SIGNATURE by The Coffee House sẽ trở thành người "Bạn cà phê" đặc biệt của khách hàng. Người bạn ấy sẽ cùng thực khách thưởng thức một bữa cà phê đặc sản SIGNATURE hợp gu; kể câu chuyện về hành trình của hạt cà phê từ khi còn là hạt nhân xanh đến khi trở thành ly cà phê trên tay bạn; kết nối mọi người đến gần hơn tới thế giới cà phê dù khách hàng là "người mới" hay là người đã sành sỏi.

SIGNATURE by The Coffee House - Nơi bạn được nếm nhiều hương vị cà phê cùng một lúc, để kiếm tìm cho mình tách cà phê chuẩn gu.

SIGNATURE by The Coffee House cũng là nơi để Nhà cà phê phô diễn khả năng sáng tạo trong thức uống - đồ ăn - không gian và cả cách kể chuyện về cà phê và về chính Nhà. Cả 3 nhu cầu của thực khách được "tụ hội" ở một mô hình đủ tốt để đảm đương nhiệm vụ nâng cao trải nghiệm khách hàng yêu cà phê và góp phần định hình tiêu chuẩn về sản phẩm, phục vụ và định vị thương hiệu cho The Coffee House với SIGNATURE và concept cà phê đặc sản.