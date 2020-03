"Sinh ra không ngậm thìa vàng, muốn giàu sang thì cố mà kết thân với người giàu có"

Tiền thu hút tiền. Bạn biết điều đó đúng không? Đó chính là lý do tại sao những người sinh ra trong gia đình giàu có thường có những thuận lợi trong việc làm giàu. Hầu hết họ chỉ cần nỗ lực rất nhỏ. Những gì mà họ cần phải làm gần như là điều tự nhiên đối với họ.

Hôm qua tôi đã có một cuộc trò chuyện với một người bạn của mình. Anh ấy mới bắt đầu công việc khoảng một năm về trước. Anh ấy bắt đầu nhìn nhận ra được thế nào là cuộc sống và cái cách mà trường học và văn hóa tôn giáo đã hoàn toàn đánh lừa mọi người.

Anh ấy đang suy nghĩ để quyết định về việc nên ở lại thị trấn nhỏ nơi mình sinh ra hay chuyển đến một thành phố lớn gần đó. Tôi đã khuyên anh ấy nên chuyển đi. Có một sự thật thú vị là anh ấy đã được đề nghị cho một công việc với một số tiện nghi và một khoản tiền khá ổn để ở lại thị trấn. Khi anh ấy chuyển đến thành phố lớn, anh ấy cũng có được lời mời tương tự (nhưng lại là một công việc khác). Tuy nhiên lời mời chào này lại trở nên kém giá trị hơn vì chi phí đắt đỏ khi sống ở thành phố lớn.

Và tất nhiên, anh ấy chọn làm việc ở thành phố lớn. Và lý do không phải chỉ bởi vì "cuộc sống ở thành phố". Hơn thế, anh ấy đã nghe theo lời khuyên về việc mở rộng phạm vi của bản thân. Khi chúng tôi gặp lại, anh ấy có rất nhiều chuyện để nói. Quan điểm về "sự giàu có" của anh ấy đã thay đổi. Giờ đây anh ấy đang vô cùng khao khát có một thành công thực sự.

Khi buổi bàn luận của chúng tôi trở nên cụ thể hơn, anh ấy đã hỏi:

Những người như tôi có thể làm gì để có thể đạt được thành công bởi vì tôi không hề có nhiều tiền để bắt đầu?

Trước khi nói đến vấn đề này, anh ấy đã nói về những người bạn với hai hoàn cảnh khác nhau trưởng thành và phát triển như thế nào. Có những người lớn lên trong gia đình giàu có và có những người thì không được như vậy. Từ khi còn trẻ tuổi, anh ấy nhận ra rằng những người có gia đình giàu có thường kết bạn với nhau và họ thường không kết bạn với những người không có cùng điều kiện.

Anh ấy có thể kết bạn với những người giàu có bởi anh ấy có dáng vẻ tri thức. Nhưng những người bạn bình thường thì luôn kéo anh ấy lại gần. Anh ấy nhận ra rằng để kết bạn được với những đứa trẻ nhà giàu thì bạn cần phải thể hiện như gia đình bạn cũng giàu có.

Như vậy đó là điều dĩ nhiên trong thế giới của những người trưởng thành. Nó giống như là bạn thể hiện rằng mình giàu để trở nên giàu có. Rèn luyện để trở thành người giàu và trở nên giàu có thực sự. Điều này dẫn đến câu hỏi của anh ấy: Vậy còn những người không được như vậy thì sao?

Có rất nhiều thứ ngăn con người thực hiện được ước mơ của bản thân. Không ai muốn một cuộc sống đau khổ, trở thành kẻ ăn xin, hay hầu như không có được thứ gì. Mọi người đều mơ về thành công ngay cả khi họ không thừa nhận điều đó. Lý do không chỉ bởi vì họ không biết đâu là điểm xuất phát, họ cho phép những quan niệm tiêu cực về tiền bạc bén rễ trong tâm trí mình.

Tiền không phải gốc rễ của tội lỗi

Tiền bạc có phải là gốc rễ của tội lỗi không? Rất nhiều người đã sai lầm khi tin vào điều đó. Họ có thể không thừa nhận nhưng đó lại là sự thật mà họ giữ trong lòng.

Khái niệm này được cho là lấy từ Kinh thánh. Tuy nhiên, nó được trích dẫn không chính xác. Mọi người nói rằng:

Tiền bạc là gốc rễ của mọi tội lỗi

Nhưng Kinh thánh đã nói:

Tình yêu với tiền bạc là gốc rễ của mọi tội lỗi.

Đó không phải là vì tiền. Tiền bạc chỉ là vật vô tri, nó không thể tự yêu mình. Ham mê tiền bạc là bản chất của con người. Một cách khác để nói về điều này chính là sự hám lợi.

Sự ham mê tiền bạc trở thành gốc rễ của mọi tội lỗi như thế nào? Đó là một câu hỏi hay. Tiền bạc là một công cụ. Chúng ta ước muốn có tiền bạc bởi những thứ mà nó có thể mang lại. Đó không phải một việc sai trái hay tồi tệ tuy nhiên con người lại luôn muốn có nhiều tiền hơn, và điều đó dẫn đến sự nguy hiểm.

Một số người mắc hội chứng "ham mê tiền bạc" không quan tâm đến việc đánh mất bản thân khi cố gắng tìm kiếm tiền bạc. Thực tế, họ mong muốn bán tâm hồn của họ để lấy tiền. Có những người làm điều này vì tuyệt vọng. Và có những người làm điều này từ mong muốn trở nên vượt trội.

Nhiều người nghĩ chỉ những người giàu mới có thể nói là họ đã bán linh hồn của mình để lấy tiền bạc. Nhưng thực tế là nhiều người nghèo và trung lưu đã làm điều đó. Và khi một người bán đi tâm hồn của họ vì tiền, những thứ xấu xa sẽ không thể nhìn thấy được. Họ có thể tạo ra những lời giải thích để bao biện về những hành động xấu. Đây chính là lý do nó là gốc rễ của mọi tội lỗi.

Đạo đức của bạn bị xói mòn khi bạn đã bị "mù mắt" và thiên vị với tiền bạc. Con người đôi khi mắc sai lầm và đưa ra những lựa chọn tồi tệ. Nhưng những người mù quáng bởi tình yêu tiền bạc sẽ bảo vệ sai lầm của họ khi đối mặt với nó.

Nếu một ai đó có thể khiến bạn thay đổi suy nghĩ về một lập trường hoặc chủ đề nào đó chỉ bằng cách cung cấp cho bạn tiền thì chắc chắn rằng bạn có "ham mê tiền bạc".

Điều đó có nghĩa là nếu bạn được cấp đủ tiền, bạn có thể đẩy ai đó ra trước một chiếc xe tải đang di chuyển một cách "vô tình". Tiền bạc là thứ không tốt cũng không xấu. Thay vào đó, con người sẽ thể hiện bản chất thật sự (bên trong) chỉ vì tiền.

Không phải tiền bạc là gốc rễ của mọi tội lỗi. Ngay cả là điều này là khá khó hiểu nhưng tình yêu với tiền bạc mới là gốc rễ của mọi tội lỗi. Tôi nghĩ rằng điều này là tốt hơn:

Sự hám lợi là gốc rễ của mọi tội lỗi.

Họ có thể sẽ hỏi bạn "hám lợi" là gì. Bạn có thể giải thích cho họ rằng đó chỉ đơn giản là khi một số tiền tốt có thể khiến bạn làm điều gì đó mà bình thường bạn không nên làm, đặc biệt là làm điều gì đó tồi tệ.

Tính hám lợi thường là vì thiếu tiền. Nó cũng bắt nguồn từ việc không có cách kiếm tiền và không thể trở nên giàu có. Tại sao bạn lại không trở nên giàu có để không bị cám dỗ bởi sự hám lợi?

Bạn không cần tiền để kiếm được tiền

Người giàu dùng tiền để kiếm tiền. Và đó là một chiến lược thành công và rất hiệu quả. Thời điểm bạn kiếm được một số tiền, bạn định vị được bản thân để có thể kiếm thêm. Và nó đã có tác dụng.

Nhưng có một tin tốt là bạn không cần tiền để kiếm tiền. Có nhiều loại tiền tệ khác nhau trên thế giới. Có các loại tiền tệ tài chính như đô la Mỹ và Bảng Anh. Và cũng có tiền tệ xã hội.

Bạn có thể không có nhiều tiền về mặt tài chính nhưng bạn có thể sử dụng tiền xã hội của mình để làm giàu.

Nếu bạn không có tiền để bắt đầu, bạn thực sự cần phải sử dụng tiền tệ xã hội. Đây là điều mà tôi đã nhận ra gần đây.

Thứ mà bạn cần là người hỗ trợ

Cách dễ nhất để trở thành triệu phú là hòa hợp được với các triệu phú khác. Nhưng họ sẽ không chấp nhận bạn vào vòng tròn của họ chỉ vì bạn muốn tham gia. Bạn cần một lý do hợp pháp để được là một trong số họ. Bạn cần người hỗ trợ.

Tôi đã nghiên cứu những câu chuyện về người thành công mà họ đã trở nên giàu có khi còn rất trẻ, từ một hoàn cảnh khó khăn luôn có một yếu tố rất thú vị: Tất cả họ đều có một người lớn tuổi giàu có – người đã giới thiệu họ vào một nhóm người giàu – điều đã thay đổi thế giới quan của họ.

Nếu bạn không có tiền, điều bạn cần là một người giàu có dẫn dắt bạn vào thế giới của họ. Nó bù đắp cho sự thiếu thốn về tiền bạc và thay đổi thế giới quan của bạn.

Kết thân với những người thành đạt

Một trong những cách hiệu quả nhất để thay đổi tình hình tài chính của bạn là thay đổi những người bạn trò chuyện cùng. Không chỉ là những cuộc trò chuyện về tiền bạc mà còn là những cuộc trò chuyện phổ biến khác. Nó thay đổi toàn bộ thế giới quan của bạn khi bạn thấy cách suy nghĩ của người giàu về mọi thứ.

Ví dụ, họ có thể bắt đầu nói về một chính sách mới của chính phủ. Trong khi đó bạn có thể chỉ nhìn vào những tác động trực tiếp của nó đến mọi người. Bạn sẽ thấy cách mà những người giàu nói về lựa chọn của người tiêu dùng sẽ thay đổi như thế nào vì chính sách mới. Và họ thậm chí có thể kéo dài chủ đề vào cách mà dòng tiền sẽ bị ảnh hưởng bởi chính sách đó.

Cách bạn nhìn nhận mọi thứ sẽ dần trở nên khác biệt. Và bạn sẽ bắt đầu nhận thấy những điều xung quanh mà bạn chưa từng làm trước đó. Nó giống như khi bạn quyết định thương hiệu xe bạn muốn mua và đột nhiên, bạn bắt đầu thấy nó ở khắp mọi nơi.

Nó chỉ diễn ra như vậy kể từ khi tôi bắt đầu học marketing. Ngay lập tức, tôi bắt đầu chú ý đến việc tiếp thị mọi thứ. Ý tôi là, mọi thứ. Tôi có thể thấy một biển chỉ dẫn và bắt đầu suy nghĩ về sự hấp dẫn của nó và mức độ hiệu quả mà nó tạo nên.

Nếu bạn không có tiền để bắt đầu, vậy bạn cần đến người hỗ trợ để có thể ngồi vào chiếc bàn của những người giàu có.

Có một câu ngạn ngữ cổ đã nói rằng người ăn cùng bàn với những người trưởng thành thì sẽ trở thành một trong số họ.

Nếu bạn là người giàu có nhất trong căn phòng, hãy tìm kiếm phòng khác

Việc tìm kiếm một khác phòng khác không hề dễ dàng. Nhiều người thà làm vua xứ mù còn hơn là làm người hầu của vua. Và đó là vấn đề của rất nhiều người. Họ chỉ không muốn cảm thấy khó chịu.

Bạn càng khiến cảm thân trở nên không thoải mái thì bạn càng có thể trở nên giàu có.

Cũng giống như người bạn của tôi đã thoải mái với những người bạn tầm trung của mình và cho phép họ kéo anh ấy ra khỏi những đứa trẻ giàu có. Câu trả lời mà tôi đưa ra cho câu hỏi lớn của anh bạn của tôi là tất cả những gì tôi đã và đang cố gắng giải thích. Cách để làm giàu là tham gia vào các cuộc thảo luận mà anh ta là người nghèo nhất tham dự. Và hãy làm điều đó thường xuyên nhất có thể. Đó sẽ là một động lực thúc đẩy.

Bạn không cần phải từ bỏ căn phòng nơi mà bạn giàu nhất. Nếu bạn có khuynh hướng giảng dạy như tôi, bạn có thể sẽ muốn ở lại đó. Nhưng bạn cần phải tìm một phòng cao cấp hơn cho chính mình.

Đây có phải là cách duy nhất để một người từ không quá giàu trở nên giàu có? Trái lại, chắc chắn là có những cách khác. Nhưng cách này mang lại hiệu quả nhất.

Dành thời gian với những người nói về vấn đề lớn

Nếu bạn muốn thực hiện một thỏa thuận trị giá 10 triệu USD, hãy bắt đầu dành thời gian với những người có nó. Nếu bạn muốn bắt đầu kiếm được 10 nghìn đô la mỗi tháng, hãy bắt đầu dành thời gian với những người kiếm được khoản tiền đó.

Sẽ tốt hơn khi bạn có thể gặp gỡ họ và được tham gia vào những cuộc thảo luận đó. Nhưng trong trường hợp bạn không thể tìm thấy điều đó, bạn có thể tiếp cận qua audio và podcast. Video cũng tốt nhưng âm thanh sẽ có hiệu quả mạnh hơn.

Đây là lý do. Khi bạn xem video, cảm nhận chính của bạn là thị giác, mặc dù việc nghe cũng diễn ra. Nhưng khi bạn nghe âm thanh, cảm quan chính sẽ là nghe. Bộ não thường lưu trữ thông tin trong các mẫu và hình ảnh. Vì vậy, tâm trí của bạn sẽ tạo ra một bức tranh dựa trên những từ mà họ đang nói khi bạn nghe tốt hơn so với khi bạn đang xem. Đây là lý do tại sao tôi nghĩ podcast gây ấn tượng mạnh hơn video YouTube.

Âm thanh thường liên quan đến trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng thường lớn hơn tầm nhìn. Nhưng có một số trường hợp tầm nhìn lại rất cần thiết. Điều này là do tâm trí không thể tưởng tượng những gì nó không thể hiểu. Và nó không thể hiểu được những gì nó không nhìn thấy.

Ngay khoảnh khắc bạn có thể tưởng tượng mình ở đó, sẽ rất dễ dàng để có thể đến đó.

Nhưng điều tuyệt vời nhất là nếu bạn có mặt trong cuộc thảo luận. Sau đó, tất cả các giác quan của bạn được kết nối. Trí tưởng tượng của bạn cũng được tham gia. Điều này là do tâm trí của bạn lưu trữ sự kiện đó như một kỷ niệm. Vì vậy, mỗi khi bạn quay trở lại ký ức, tâm trí có thể mang đến cho bạn những chi tiết mà bạn đã từng thấy nhưng khi đó chưa có ý thức về nó.

Dành thời gian với những người thảo luận về các giao dịch lớn là một cách để chuẩn bị cho sự thành công. Sau đó, bạn sẽ phát triển đến mức bạn có thể bắt đầu có những đóng góp ý nghĩa cho buổi thảo luận đó. Và bạn sẽ sớm thấy mình đã có thể thực hiện được các giao dịch mà bạn đã từng mong muốn.

Ai cũng có thể trở nên giàu có. Kể cả khi bạn xuất thân từ gia đình nghèo đến thế nào.

Một số sai lầm mà một số người mắc phải là họ đưa ra ước vọng quá cao và làm mất đi cảm giác có thể làm được điều đó. Nó giống như một người chưa từng thấy 100 triệu USD, muốn tham gia vào thế giới của những người giao dịch với hơn 1 tỷ USD. Đó là điều có thể nhưng nó rất khó xảy ra.

Hãy bắt đầu với việc cố gắng thêm một số 0 vào số tiền bạn hiện có. Và bạn có thể từng bước leo lên đến cấp độ giàu có mà bạn mong muốn.