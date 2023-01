Sinh ra làm "công chúa hoàng tử", lớn lên thành ông bà chủ của đế chế kinh doanh khổng lồ: Hổ phụ sinh hổ tử là đây

"Đại thiên kim" của tập đoàn xa xỉ LVMH

Gần đây, ông chủ Bernard Arnault của tập đoàn xa xỉ LVMH (sở hữu các thương hiệu cao cấp như Louis Vuitton, Dior, Fendi…) thu hút chú ý khi có quyết định sắp xếp lại bộ máy nhân sự tại hai nhà mốt lớn. Cụ thể, tỷ phú giàu nhất thế giới đã bổ nhiệm con gái 48 tuổi Delphine Arnault vào vị trí CEO của Dior - thương hiệu thời trang lớn thứ hai của tập đoàn.

Bước tiến này cho thấy cha Bernard tin rằng con gái đã chứng tỏ được bản thân kể từ khi gia nhập công ty vào giữa những năm 20 tuổi.

Bernard Arnault đã xây dựng LVMH thành đế chế khổng lồ và theo The New York Times, đây là tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới tính theo doanh thu. Cả 5 người con của ông trùm Arnault đều làm việc cho LVMH hoặc một trong những thương hiệu của tập đoàn.

Theo Insider, con trai thứ hai của Bernard là Antoine (45 tuổi) đang giữ chức giám đốc điều hành của Dior. Alexandre Arnault (30 tuổi) là phó chủ tịch điều hành của Tiffany & Co. trong khi Frédéric Arnault (28 tuổi) là Giám đốc điều hành của Tag Heuer. Cậu út nhà Arnault (24 tuổi) là Jean đảm nhận chức giám đốc phát triển và tiếp thị đồng hồ của Louis Vuitton.

Delphine Arnault (trái) cùng cha Bernard và em trai Antoine. Ảnh: New York Post.

Người thừa kế công ty truyền thông nhà Murdoch

Lachlan Murdoch (51 tuổi) là con trai cả của ông trùm tryền thông Rupert Murdoch. Ông sinh ra ở London (Anh) nhưng lớn lên ở thành phố New York (Mỹ)

Ông bắt đầu làm việc cho công ty truyền thông News Corporation của cha mình vào năm 18 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trường Princeton, Lachlan thăng tiến tại News Corp nhưng từ chức vào năm 2005 để theo đuổi các dự án kinh doanh của riêng mình, phần lớn ở Australia.

Tuy nhiên, ông đã trở lại công ty sau khi cha Rupert thăng chức làm đồng chủ tịch của News Corp để giám sát các hoạt động tại các hãng tin Fox News, New York Post và The Wall Street Journal.

Năm sau, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch điều hành của 21st Century Fox - được Disney mua lại vào năm 2019. Sau đó, ông trở thành Giám đốc điều hành và chủ tịch của Fox Corporation, công ty nắm giữ các tài sản kế thừa của 21st Century Fox bao gồm Fox News và mạng truyền hình Fox.

Ngoài ra, Lachlan còn là chủ tịch điều hành của Nova Entertainment, công ty sở hữu các đài phát thanh ở Australia.

Hai người con khác của Rupert là James và Elisabeth cũng tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình nhưng họ không thăng tiến được như Lachlan.

Rupert Murdoch (giữa) cùng con trai Lachlan (trái) và James năm 2016. Ảnh: TNS.

Con trai của ông trùm thời trang Ralph Lauren

David Lauren (51 tuổi) là con trai út của ông trùm thời trang Ralph Lauren. Ông giữ vai trò giám đốc thương hiệu và đổi mới tại công ty cùng tên với cha mình.

"Tôi chưa bao giờ muốn làm việc cho cha", David nói với tạp chí Time vào năm 2002, hai năm sau khi gia nhập công ty. Dẫu vậy, David được ghi nhận là người đã giúp mở rộng sự hiện diện trực tuyến của công ty khi ra mắt trang web.

Năm 2013, David được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của Ralph Lauren và ba năm sau ông trở thành phó chủ tịch.

Ông trùm thời trang Ralph Lauren (trái) và con trai David. Ảnh: Ralph Lauren.

Gia đình cha truyền con nối nghề truyền thông

Arthur Gregg "AG" Sulzberger (42 tuổi) hiện là chủ tịch của The New York Times Company – thành viên thứ tư của gia đình Sulzberger nắm giữ vai trò này.

Gia đình đã điều hành tờ The New York Times trong hơn một thế kỷ. AG trở thành nhà xuất bản của The New York Times vào năm 2018. 3 năm sau, anh tiếp quản vị trí chủ tịch công ty cổ phần từ cha mình, Arthur Ochs Sulzberger Jr.

AG Sulzberger (phải) cùng cha Arthur Ochs. Ảnh: The New York Times.

Ái nữ nắm giữ công ty truyền hình và điện ảnh

Shari Redstone là con gái của Sumner Redstone, người đã nắm quyền kiểm soát Viacom vào năm 1987 và biến công ty thành đế chế truyền hình và điện ảnh bao gồm CBS, Paramount Pictures, MTV, Nickelodeon và Comedy Central.

Hiện nay, người phụ nữ 69 tuổi này là chủ tịch của Paramount Global (được thành lập vào năm 2019 bởi sự hợp nhất trị giá 12 tỷ USD của Viacom và CBS, 2 công ty tách ra năm 2006). Sumner là chủ tịch điều hành của cả Viacom và CBS cho đến khi ông từ chức cả hai vai trò vào năm 2016 ở tuổi 92.

Shari từng thề rằng "điều duy nhất tôi quyết tâm làm là không bao giờ làm việc trong công việc kinh doanh của gia đình". Tuy nhiên, bà vẫn tiếp tục trở thành phó chủ tịch điều hành của National Amusements ở độ tuổi 40.

Shari Redstone. Ảnh: Financial Times.

Theo Insider