Sinh viên Gachon University Program tạo hệ thống cảnh báo xâm nhập chỉ với 120.000 đồng

Đưa nghệ thuật tạo hình vào sản phẩm an ninh công nghệ

Nhắc đến thiết bị an ninh hay đồ điện tử, đa số chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những chiếc hộp nhựa vuông vức, xám xịt và có phần... "thô cứng". Thế nhưng với nhóm tân sinh viên ngành Công nghệ bán dẫn tại chương trình đại học của Đại học Gachon, Hàn Quốc ở Việt Nam (Gachon University Program), một sản phẩm kỹ thuật hoàn toàn có thể sở hữu một giao diện rất khác.

Xuất phát từ những lo ngại về an toàn nhà ở, đặc biệt với người sống một mình và người cao tuổi, nhóm sinh viên đã phát triển dự án Intrusion Detector (Hệ thống phát hiện xâm nhập). Ý tưởng được hiện thực hóa ngay trong học phần "Creative NTree" (Phát triển tư duy sáng tạo).

"Thông thường, các thiết bị an ninh hay bị giấu ở góc khuất vì ngoại hình thô cứng. Nhóm muốn thay đổi điều đó bằng cách cho phép người dùng tự do sáng tạo vỏ thiết bị thành các mô hình có tính thẩm mỹ hơn. Thiết bị vừa đóng vai trò như một món đồ decor trên bàn, vừa âm thầm làm nhiệm vụ canh gác," Thế Nhất - Trưởng nhóm chia sẻ.

Hoàn thiện nguyên mẫu chỉ với hơn 100.000 đồng và bài học giải quyết sự cố

Không chỉ dừng lại ở ý tưởng ngoại hình độc đáo, sản phẩm còn phải giải quyết tốt chức năng kỹ thuật cốt lõi: Phát hiện chuyển động bất thường và phát tín hiệu cảnh báo tại chỗ.

Dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Xuân Sâm – Giám đốc Gachon University Program (Cơ sở TP.HCM), nhóm sinh viên đã vận dụng kiến thức vi điều khiển để xây dựng hệ thống cảnh báo xâm nhập. Khi cảm biến hồng ngoại PIR HC-SR502 phát hiện chuyển động, tín hiệu được truyền đến bo mạch Arduino Uno R3 để xử lý, sau đó kích hoạt còi báo động và đèn LED cảnh báo.

Đáng chú ý, tổng chi phí chế tạo nguyên mẫu, bao gồm linh kiện điện tử và đất sét tạo hình, chỉ khoảng 120.000 đồng.

Dù thời gian hoàn thiện nguyên mẫu chỉ kéo dài trong 1–2 ngày, quá trình "thực chiến" cũng đem đến không ít thử thách. Trong thực tế thử nghiệm, cảm biến PIR nhiều lúc hoạt động chập chờn, phát tín hiệu không ổn định do tác động của môi trường xung quanh.

Để xử lý sự cố, nhóm sinh viên đã chủ động tinh chỉnh mã nguồn, rà soát chân OUT và lắp thêm công tắc cơ học giúp kiểm soát dòng tín hiệu.

"Làm kỹ thuật thực tế khác hẳn với việc đọc sơ đồ trên sách vở. Trải nghiệm tự tay sửa lỗi giúp em hiểu sâu hơn rất nhiều về nguyên lý hoạt động của vi mạch và cảm biến - điều mà nếu chỉ học lý thuyết suông sẽ rất khó cảm nhận được," Nam sinh bày tỏ.

Xây dựng hồ sơ năng lực từ năm nhất: "Tấm hộ chiếu" chinh phục nhà tuyển dụng

Tại Gachon University Program, hoạt động phát triển dự án và sản phẩm công nghệ được chú trọng lồng ghép trong các học phần, tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức vào giải quyết những bài toán thực tiễn ngay từ năm nhất.

Chương trình áp dụng phương pháp Project-Based Learning (Học tập qua dự án) và Lab-Based Learning (Học tập tại phòng thí nghiệm), gắn với định hướng đào tạo chú trọng thực hành và ứng dụng của các trường đại học kỹ thuật Hàn Quốc. Qua đó, sinh viên có cơ hội trực tiếp thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm trong quá trình học tập.

Theo TS. Nguyễn Xuân Sâm, quá trình này không chỉ giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên môn bán dẫn, vi điện tử mà còn phát triển Design Thinking (Tư duy thiết kế) để thấu hiểu nhu cầu người dùng và Critical Thinking (Tư duy phản biện) để nhận diện hạn chế, tìm cách cải tiến giải pháp.

Đặc biệt, dưới góc nhìn của các nhà tuyển dụng công nghệ, những sản phẩm "ra lò" từ phòng Lab chính là "tấm hộ chiếu" đắt giá giúp sinh viên xây dựng hồ sơ năng lực (CV) vượt trội.

TS. Nguyễn Xuân Sâm – Giám đốc Gachon University Program (Cơ sở TP.HCM).