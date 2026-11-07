Sinh viên Gachon University Program tạo hệ thống cảnh báo xâm nhập chỉ với 120.000 đồng
Chỉ với hơn 100.000 đồng và 48 giờ thực chiến, nhóm tân sinh viên ngành Công nghệ bán dẫn Gachon University Program đã biến linh kiện điện tử thành thiết bị an ninh tạo hình đất sét độc lạ. Đây là đòn bẩy từ mô hình học qua dự án, giúp Gen Z tích lũy "sản phẩm thật" để chinh phục nhà tuyển dụng ngay từ năm đầu đại học.
Đưa nghệ thuật tạo hình vào sản phẩm an ninh công nghệ
Nhắc đến thiết bị an ninh hay đồ điện tử, đa số chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những chiếc hộp nhựa vuông vức, xám xịt và có phần... "thô cứng". Thế nhưng với nhóm tân sinh viên ngành Công nghệ bán dẫn tại chương trình đại học của Đại học Gachon, Hàn Quốc ở Việt Nam (Gachon University Program), một sản phẩm kỹ thuật hoàn toàn có thể sở hữu một giao diện rất khác.
Xuất phát từ những lo ngại về an toàn nhà ở, đặc biệt với người sống một mình và người cao tuổi, nhóm sinh viên đã phát triển dự án Intrusion Detector (Hệ thống phát hiện xâm nhập). Ý tưởng được hiện thực hóa ngay trong học phần "Creative NTree" (Phát triển tư duy sáng tạo).
"Thông thường, các thiết bị an ninh hay bị giấu ở góc khuất vì ngoại hình thô cứng. Nhóm muốn thay đổi điều đó bằng cách cho phép người dùng tự do sáng tạo vỏ thiết bị thành các mô hình có tính thẩm mỹ hơn. Thiết bị vừa đóng vai trò như một món đồ decor trên bàn, vừa âm thầm làm nhiệm vụ canh gác," Thế Nhất - Trưởng nhóm chia sẻ.
Hoàn thiện nguyên mẫu chỉ với hơn 100.000 đồng và bài học giải quyết sự cố
Không chỉ dừng lại ở ý tưởng ngoại hình độc đáo, sản phẩm còn phải giải quyết tốt chức năng kỹ thuật cốt lõi: Phát hiện chuyển động bất thường và phát tín hiệu cảnh báo tại chỗ.
Dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Xuân Sâm – Giám đốc Gachon University Program (Cơ sở TP.HCM), nhóm sinh viên đã vận dụng kiến thức vi điều khiển để xây dựng hệ thống cảnh báo xâm nhập. Khi cảm biến hồng ngoại PIR HC-SR502 phát hiện chuyển động, tín hiệu được truyền đến bo mạch Arduino Uno R3 để xử lý, sau đó kích hoạt còi báo động và đèn LED cảnh báo.
Đáng chú ý, tổng chi phí chế tạo nguyên mẫu, bao gồm linh kiện điện tử và đất sét tạo hình, chỉ khoảng 120.000 đồng.
Dù thời gian hoàn thiện nguyên mẫu chỉ kéo dài trong 1–2 ngày, quá trình "thực chiến" cũng đem đến không ít thử thách. Trong thực tế thử nghiệm, cảm biến PIR nhiều lúc hoạt động chập chờn, phát tín hiệu không ổn định do tác động của môi trường xung quanh.
Để xử lý sự cố, nhóm sinh viên đã chủ động tinh chỉnh mã nguồn, rà soát chân OUT và lắp thêm công tắc cơ học giúp kiểm soát dòng tín hiệu.
"Làm kỹ thuật thực tế khác hẳn với việc đọc sơ đồ trên sách vở. Trải nghiệm tự tay sửa lỗi giúp em hiểu sâu hơn rất nhiều về nguyên lý hoạt động của vi mạch và cảm biến - điều mà nếu chỉ học lý thuyết suông sẽ rất khó cảm nhận được," Nam sinh bày tỏ.
Xây dựng hồ sơ năng lực từ năm nhất: "Tấm hộ chiếu" chinh phục nhà tuyển dụng
Tại Gachon University Program, hoạt động phát triển dự án và sản phẩm công nghệ được chú trọng lồng ghép trong các học phần, tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức vào giải quyết những bài toán thực tiễn ngay từ năm nhất.
Chương trình áp dụng phương pháp Project-Based Learning (Học tập qua dự án) và Lab-Based Learning (Học tập tại phòng thí nghiệm), gắn với định hướng đào tạo chú trọng thực hành và ứng dụng của các trường đại học kỹ thuật Hàn Quốc. Qua đó, sinh viên có cơ hội trực tiếp thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm trong quá trình học tập.
Theo TS. Nguyễn Xuân Sâm, quá trình này không chỉ giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên môn bán dẫn, vi điện tử mà còn phát triển Design Thinking (Tư duy thiết kế) để thấu hiểu nhu cầu người dùng và Critical Thinking (Tư duy phản biện) để nhận diện hạn chế, tìm cách cải tiến giải pháp.
Đặc biệt, dưới góc nhìn của các nhà tuyển dụng công nghệ, những sản phẩm "ra lò" từ phòng Lab chính là "tấm hộ chiếu" đắt giá giúp sinh viên xây dựng hồ sơ năng lực (CV) vượt trội.
TS. Nguyễn Xuân Sâm – Giám đốc Gachon University Program (Cơ sở TP.HCM).
"Nhà tuyển dụng trong lĩnh vực kỹ thuật thường quan tâm đến việc ứng viên có thể làm được gì và sẽ đóng góp như thế nào cho công việc thực tế. Những dự án sinh viên đã tham gia có thể trở thành minh chứng cụ thể về kiến thức, kỹ năng và khả năng phối hợp của các bạn, giúp CV nổi bật hơn khi ứng tuyển.
Thay vì chỉ liệt kê các môn học hay phần mềm đã biết, sinh viên có thể tự tin trình bày về bài toán mình từng giải quyết, những khó khăn kỹ thuật từng gặp và cách mình xử lý nó ra sao," TS. Nguyễn Xuân Sâm chia sẻ.
Mở rộng lộ trình nâng cấp AI cho bài toán thực tế
Dù mới chỉ là bản demo đầu tiên, Intrusion Detector cho thấy tiềm năng nâng cấp lớn. Thẳng thắn nhìn nhận nguyên mẫu hiện tại vẫn còn những điểm hạn chế như chưa hỗ trợ cảnh báo từ xa hay phân biệt đối tượng, nhóm tác giả trẻ đã chủ động vạch ra lộ trình cải tiến để đưa Intrusion Detector tiệm cận hơn với đời sống thực tế.
Ở các giai đoạn tiếp theo, nhóm dự định tích hợp camera cùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện hình ảnh, giúp hệ thống phân biệt chính xác người thân, thú cưng và kẻ gian nhằm giải quyết triệt để bài toán báo động giả. Đồng thời, tính năng gửi thông báo qua ứng dụng di động và mạch giám sát nguồn điện thông minh cũng đang được nghiên cứu triển khai.
Hành trình từ một bài tập học phần đến mô hình "ngọn hải đăng Bắc Cực" đã khẳng định bản lĩnh của thế hệ sinh viên bán dẫn mới: Chủ động học hỏi, không ngại đối mặt với lỗi kỹ thuật và luôn biết cách biến tri thức thành các sản phẩm thực tế. Đó cũng là nền tảng vững chắc để các bạn trẻ Gachon University Program từng bước tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện hồ sơ năng lực và tự tin chinh phục thị trường lao động trong tương lai.
Gachon University Program là chương trình đại học của Đại học Gachon, Hàn Quốc tại Việt Nam, đào tạo ngành Công nghệ bán dẫn.
Sinh viên học 2 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên nhận bằng do Đại học Gachon - Top 451-500 trường đại học tốt nhất thế giới (THE 2027) cấp.
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Thanh Niên Việt