Sinh viên tốt nghiệp ra trường mà sở hữu 10 "tệp đính kèm" này: Ứng tuyển chỗ nào trúng tuyển chỗ nấy!

Một nửa trong số chúng ta sẽ cần phải học lại kỹ năng trong năm năm tới, khi "sự gián đoạn kép" của tác động kinh tế từ đại dịch và sự gia tăng tự động hóa đang chuyển dịch các xu hướng việc làm.

Theo ấn bản thứ ba của Báo cáo việc làm tương lai của Diễn đàn Kinh tế Thế giới - ấn bản nghiên cứu về các công việc và kỹ năng "xu hướng" trong tương lai, cùng với đó là theo dõi tốc độ thay đổi và hướng đi, chính sự gián đoạn công nghệ đang chuyển đổi công việc cũng có thể cung cấp chìa khóa để tạo ra nhiều cơ hội mới cho thị trường việc làm - và đề chạm được đến "điểm tựa" này, chúng ta cần phải học các kỹ năng mới.

Ảnh minh họa: The NewYork Times

"Chúng ta có các công cụ hiện đại. Sự phong phú của đổi mới công nghệ định hình kỷ nguyên hiện tại của chúng ta có thể được tận dụng để giải phóng tiềm năng của con người.

Chúng ta có phương tiện để đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho cá nhân với số lượng chưa từng có, triển khai các mạng lưới an toàn chính xác để bảo vệ người lao động bị di dời khỏi cảnh khốn cùng và tạo ra các bản đồ riêng định hướng người lao động đến các công việc của tương lai, nơi họ có thể phát triển mạnh mẽ", Nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành của Diễn đàn, Giáo sư Klaus Schwab cho biết.

Diễn đàn ước tính rằng đến năm 2025, 85 triệu việc làm có thể bị thay thế do sự thay đổi trong phân công lao động giữa con người và máy móc. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có nhiều việc làm hơn nữa - 97 triệu việc làm - có thể được tạo ra, phù hợp hơn với sự phân công lao động mới giữa con người, máy móc và thuật toán.

Việc áp dụng công nghệ nhiều hơn vào môi trường lao động, có nghĩa là các kỹ năng theo yêu cầu trong các công việc sẽ thay đổi trong 5 năm tới. Đối với những người lao động, họ vẫn giữ vai trò của mình, tỷ lệ các kỹ năng cốt lõi sẽ thay đổi vào năm 2025 là 40% và 50% tổng số nhân viên sẽ cần đào tạo lại kỹ năng (tăng 4%).

Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề đứng đầu danh sách các kỹ năng mà các nhà tuyển dụng tin rằng sẽ trở nên nổi bật trong 5 năm tới. Ngoài ra, còn những kỹ năng quan trọng khác.

Nguồn: Diễn đàn Kinh tế Thế giới IMF

Trước tiên, chúng ta cần hiểu các nhóm kỹ năng: Nhóm màu xanh nước biển: Problem - solving (Kỹ năng giải quyết vấn đề); Nhóm màu xanh lá cây: Self - management (tự quản lý bản thân); Nhóm màu vàng: Working with people (làm việc với mọi người); Nhóm màu xanh lam - Technology use and development (Sử dụng và phát triển công nghệ).

Top 10 kỹ năng của năm 2025 như sau:

Analytical thinking and innovation (Tư duy phân tích và đổi mới)

Active learning and learning strategies (Học chủ động và học có chiến lược)

Complex problem-solving (Giải quyết vấn đề phức tạp)

Critical thinking and analysis (Tư duy phản biện và phân tích)

Creativity, originality and initiative (Sáng tạo, độc đáo và chủ động)

Leadership and social influence (Lãnh đạo và tác động xã hội)

Technology use, monitoring and control (Sử dụng, giám sát và kiểm soát công nghệ)

Technology design and programming (Thiết kế và lập trình công nghệ)

Resilience, stress tolerance and flexibility (Khả năng phục hồi, chịu đựng căng thẳng và làm việc linh hoạt).

Reasoning, problem-solving and ideation (Lý luận, giải quyết vấn đề và hình thành ý tưởng).

Những điều cần làm để hoàn thiện bản thân?

Để hoàn thiện bản thân và ra trường với khả năng có việc làm cao, bạn cần lưu ý những điểm sau:

1. Xác định rõ ràng mục tiêu nghề nghiệp và định hình lộ trình phát triển cá nhân từ sớm.

2. Học tập chăm chỉ, không chỉ giỏi chuyên môn, khả năng ngoại ngữ mà còn nắm vững kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, và kỹ năng quản lý thời gian. Ngoài ra, tập trung những cải thiện những kỹ năng của tương lai do Diễn đàn Kinh tế Thế giới nêu ở trên.

3. Tham gia các hoạt động ngoại khóa, thực tập, và dự án trong ngành để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

4. Mở rộng mối quan hệ, xây dựng mạng lưới liên kết chuyên nghiệp thông qua việc tham gia hội thảo, sự kiện ngành nghề, và các diễn đàn trực tuyến.

5. Cập nhật xu hướng công nghệ và thị trường lao động để linh hoạt thích nghi và cải thiện kỹ năng theo nhu cầu.

Ảnh minh họa: The NewYork Times

6. Chuẩn bị một CV và hồ sơ xin việc ấn tượng, thể hiện rõ kỹ năng và thành tựu của bản thân.

7. Luyện tập kỹ năng phỏng vấn và tham gia các khóa học nâng cao để cải thiện khả năng cá nhân.

8. Luôn sẵn sàng học hỏi từ thực tiễn và không ngại thất bại, coi đó là cơ hội để phát triển.

9. Phát triển tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu để luôn cập nhật kiến thức mới.

10. Cuối cùng, hãy có thái độ tích cực, chủ động và kiên nhẫn trong quá trình tìm việc và làm việc.

Trên đây là những bước cơ bản giúp bạn chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự nghiệp của mình sau khi tốt nghiệp.