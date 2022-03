Smartland hợp tác chiến lược Masterise Homes phân phối dinh thự The Rivus

Smartland ký kết đại lý chiến lược của Masterise Homes



Với uy tín, kinh nghiệm và sự am hiểu thị trường, Smartland là một trong các đơn vị chủ lực được Masterise Homes tin tưởng hợp tác phân phối chính thức dự án dinh thự siêu sang The Rivus.

Sự kiện đã đánh dấu mối quan hệ hợp tác chiến lược của 2 thương hiệu uy tín trên thị trường là Masterise Homes - Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu lớn nhất Việt Nam và Smartland - Đơn vị phân phối bất động sản cao cấp hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

The Rivus - Khu dinh thự nổi từ cảm hứng Haute Couture đầu tiên tại Châu Á.

The Rivus sở hữu vị trí lý tưởng bên dòng chảy thịnh vượng. Với vị trí liền kề trung tâm Tp. Hồ Chí Minh, chỉ với 25 phút lái xe, nép mình vào vành đai xanh bên bờ sông Đồng Nai, khu dinh thự nổi The Rivus giúp chủ nhân kết nối dễ dàng đến các vị trí trọng điểm và sôi động của Tp. Hồ Chí Minh. Một kiệt tác nghệ thuật tinh xảo nổi bật giữa không gian yên bình, hòa cùng nhịp sống phồn hoa hiện đại nhưng vẫn giữ được sự riêng tư tuyệt đối.

Dự án dinh thự The Rivus do bậc thầy về thiết kế thời trang Haute Couture nổi tiếng thế giới Elie Saab thiết kế

Được biết đến là một thương hiệu may đo cao cấp "Haute Couture" nổi tiếng tại Pháp và nay đã trở thành mặt hàng "độc bản" xa xỉ nhất thế giới, Elie Saab đã hợp tác với Masterise Homes để kiến tạo nên tuyệt tác dinh thự tại Quận 9 này. Từng căn dinh thự The Rivus khi được thổi hồn thiết kế thời trang vào sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật đầy tỉ mỉ và đáp ứng theo từng yêu cầu khắt khe của mỗi chủ nhân.

Dự án The Rivus có tổng quy mô 26,73 ha gồm 3 loại hình villa chính là The Sava - 4 phòng ngủ (65 căn), The Seine - 5 phòng ngủ (30 căn), The Danube - 6 phòng ngủ (23 căn). Với diện tích 700m2 - 1200m2, các căn dinh thự đều được thiết kế tối ưu hóa công năng, có hồ bơi riêng ngoài trời, thiết kế tầng hầm riêng biệt, có phòng rượu, phòng cinema,... Đặc biệt có đến 3-4 chỗ đậu xe hơi cho chủ nhân tại chính căn dinh thự của mình.

Phối cảnh dinh thự The Rivus

Từ ý tưởng "Để mỗi ngày không chỉ là sống mà là thưởng thức trải nghiệm đỉnh cao nghệ thuật sống", các căn dinh thự The Rivus được thiết kế mặt ngoài full ốp đá tự nhiên, nội thất bên trong được ưu tiên lựa chọn đến từ những thương hiệu bậc nhất thế giới "signature" và bàn giao hoàn thiện theo tiêu chuẩn "cá nhân hoá" tùy nhu cầu từng chủ nhân.

Ngoài lợi thế thiết kế, vị trí, quy mô, The Rivus là một thế giới mới với đẳng cấp sống đỉnh cao, xa hoa tột đỉnh và hoàn toàn khác biệt với các dự án trước đó Masterise Homes đã triển khai nhờ tập hợp chuỗi các tiện ích thư giãn - giải trí đẳng cấp hàng đầu quốc tế như: Bến du thuyền, công viên nội khu, đường đi bộ, khu vui chơi - hoạt động ngoài trời cho mọi lứa tuổi, khu vực tiệc nướng BBQ rộng rãi, khu ăn uống ngoài trời, trung tâm thương mại, …

Mảng xanh dự án cũng được quan tâm đầu tư khi rất nhiều khuôn viên xanh tươi được bố trí len lỏi giữa các villas mang đến không gian tươi mát và bầu sinh khí mát lành.

"Với số lượng giới hạn 121 căn dinh thự dẫn đầu phong cách sống xa hoa độc nhất cùng sự sang trọng vượt thời gian, và chỉ mở bán 118 căn, The Rivus không chỉ hứa hẹn khả năng gia tăng giá bền vững mà còn thể hiện đẳng cấp dành riêng cho 1% dân số Việt Nam. Và theo kinh nghiệm phân phối nhiều dự án cao cấp trước nay, chúng tôi tự tin sẽ triển khai thành công mục tiêu kinh doanh tại dự án này", - Ông Đặng Trần Việt Anh - Phó giám đốc Smartland chia sẻ tại sự kiện.

Hiện chủ đầu tư Masterise Homes đang áp dụng rất nhiều chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn dành cho các khách hàng booking dinh thự The Rivus: Chiết khấu lên đến 10%, hỗ trợ vay lên đến 70%, tặng gói tư vấn nội thất do kỹ sư quốc tế thiết kế,... Dự kiến dự án sẽ mở bán chính thức vào ngày 23.4 tới.

Công ty TNHH Bất động sản Smartland

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 Tòa Nhà Đại Dũng, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Email: info@smartland.vn

Website: https://smartland.vn

Hotline: 0937 837 888

https://cafef.vn/smartland-hop-tac-chien-luoc-masterise-homes-phan-phoi-dinh-thu-the-rivus-2022032317271609.chn