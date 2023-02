Snapchat thử nghiệm chatbot sử dụng công cụ AI của ChatGPT

Theo Snap Inc, chatbot trên được gọi là My AI, là phiên bản tùy chỉnh công cụ ChatGPT của OpenAI và sẽ được ra mắt trong tuần này dưới dạng một “tính năng thử nghiệm” dành cho những người dùng đăng ký Snapchat+. Snapchat cho biết My AI có thể gợi ý quà tặng sinh nhật, lên kế hoạch cho chuyến đi bộ đường dài hoặc gợi ý thực đơn cho bữa tối. Người dùng có thể tùy chỉnh công cụ bằng cách đặt tên và tạo hình nền cho chatbot của họ.



ChatGPT và các công cụ AI phổ biến khác đang thu hút sự chú ý của thế giới khi có nhiều báo cáo ghi nhận về việc các công cụ AI này đưa ra các thông tin sai lệch khi được hỏi, một thuật ngữ mà các chuyên gia gọi là “ảo giác”.

Snapchat cũng cảnh báo rằng công cụ My AI của mình dễ bị "ảo giác" và có thể đưa ra thông tin không chính xác khi được hỏi. Đồng thời, cho biết tất cả các cuộc trò chuyện với My AI sẽ được Snapchat lưu trữ và có thể được phân tích để cải thiện tính năng sản phẩm. Snap Inc lưu ý người dùng không nên chia sẻ các thông tin bí mật với My AI và không dựa vào công cụ này để xin lời khuyên.

Snap Inc là công ty truyền thông xã hội mới nhất ra mắt công cụ trò chuyện AI dành cho người dùng. Từ đầu tháng 2, nhiều hãng công nghệ khác cũng đã tung ra các chatbot sử dụng AI cho trình duyệt tìm kiếm của mình, trong đó có Microsoft và Google.