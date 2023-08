‘Sờ gáy’ 4 nhà thầu thi công dự án nghìn tỷ ở Đắk Lắk

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban Tỉnh) - chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột - vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về tình hình thực hiện dự án.

Đây là dự án do Bộ GTVT ra quyết định đầu tư, từ nguồn ngân sách trung ương. Tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, chia làm 2 gói thầu xây lắp (gói 3 và gói 4), thời gian thực hiện từ năm 2020-2023.

Tuy nhiên, theo chủ đầu tư, đến nay, tiến độ thực hiện dự án đã chậm 12 tháng. Sản lượng thực hiện toàn dự án mới đạt khoảng 36,3%.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột.

Trong đó, gói thầu số 3 (dài hơn 20 km, giá trị hợp đồng hơn 490 tỷ đồng) khởi công ngày 9/12/2021 do liên danh Công ty TNHH Xây dựng An Nguyên - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Phát triển xây dựng và Thương mại Thuận An thi công. Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện của các nhà thầu đạt 296/491 tỷ đồng, đạt 60,28% giá trị hợp đồng.

Gói thầu số 4 (dài hơn 19 km giá trị hợp đồng 487 tỷ đồng) khởi công ngày 4/3/2023 do liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn - Công ty TNHH Xây dựng An Nguyên - Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 - Công ty CP Licogi 166 - Công ty TNHH Phương Đông tổ chức thi công. Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện đạt 53,26/487,48 tỷ đồng, đạt 10,94% giá trị hợp đồng.

Theo Ban Tỉnh, nguyên nhân chậm tiến độ do công tác GPMB chậm triển khai. Các nhà thầu thi công yếu kém, không đủ năng lực , chủ đầu tư đã điều chuyển khối lượng hợp đồng 4 nhà thầu (2 nhà thầu phụ, 2 nhà thầu chính) cho các nhà thầu khác nằm trong liên danh gói thầu.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, chủ đầu tư dự án đã bổ nhiệm Giám đốc quản lý dự án và thực hiện kiểm điểm tiến độ hàng tuần để có phương án và đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, tiến độ thi công xây dựng dự án vẫn còn chậm khoảng 40% so với hợp đồng và chậm hơn 29% so với kế hoạch điều chỉnh.

Liên quan đến dự án này, báo Tiền Phong đã có nhiều bài phản ánh bất cập như: Một nhà thầu phụ tạm ứng 44 tỷ đồng rồi…nằm im khiến chủ đầu tư phải vất vả đi đòi hoàn ứng; đoạn đầu hướng tuyến bị điều chỉnh, “phóng” vào khu dân cư hiện hữu, làm phát sinh chi phí GPMB.

Tỉnh Đắk Lắk phải xin trung ương bố trí hơn 330 tỷ đồng chi phí phát sinh nhưng không được nên phải tạm dừng một số dự án khác để dồn vốn cho dự án này.

Ngoài ra, quá trình phản ánh khai thác đất trái phép, PV Tiền Phong phát hiện đường đi của đất nhằm phục vụ cho dự án nghìn tỷ này. Quá trình điều tra, PV bị các đối tượng đe dọa, đòi giết cả gia đình…