Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) lãi hơn 1.300 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành vượt kế hoạch năm

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch quý 3/2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của VNX là 1.370 tỷ đồng, giảm 16% so với mức thực hiện cùng kỳ, song đạt hơn 105% kế hoạch năm.



Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động đầu tư vốn vào Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) chiếm 1.004 tỷ đồng và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chiếm 319 tỷ đồng, lần lượt giảm 18% và 15% so với cùng kỳ. So với kế hoạch, doanh thu từ HOSE đã đạt 138% do thị trường cổ phiếu thanh khoản tốt, trong khi đó doanh thu từ HNX mới thực hiện 63% chỉ tiêu.

Tổng chi phí bằng gần 33% so với kế hoạch tài chính. Tổng lợi nhuận sau thuế là gần 1.343 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ và đạt 109% so với kế hoạch năm.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu của VNX là 44,92%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) là 44,77%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) là 38,84%.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chính thức hoạt động vào ngày 06/08/2021, theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Sở có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, được tổ chức theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nhiệm vụ chính của VNX là thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ thị trường.