NYTimes: Sở hữu ‘kho báu’ trị giá hàng chục nghìn tỷ USD, Ukraine tìm cách 'lấy lòng' Mỹ bằng loạt tài nguyên chiến lược mà Washington thèm muốn

Ukraine đang cố gắng lấy lòng chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bằng cách nhượng bộ các mỏ khoáng sản quan trọng của nước này, New York Times cho biết.

Ukraine không chỉ là vựa lúa mì của châu Âu mà còn là một siêu cường khoáng sản với giá trị ước tính lên tới 26 nghìn tỷ USD. Ukraine sở hữu trữ lượng lớn của 117 trong số 120 loại khoáng sản được sử dụng phổ biến nhất trên toàn cầu.

Trong số 50 loại khoáng sản chiến lược được Mỹ xác định là quan trọng đối với kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ, Ukraine có nguồn cung tới 22 loại.

Dưới đây là 10 loại khoáng sản đóng vai trò quan trọng hàng đầu mà Ukraine đang sở hữu:

Lithium: Ukraine ước tính có trữ lượng lithium là 500.000 tấn. Khoáng sản này đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất pin xe điện (EV). Hai trong số các mỏ lithium lớn của Ukraine hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga tại các vùng Donetsk và Zaporozhye.

Titan: Cục Khảo sát Địa chất Mỹ ước tính trữ lượng titan của Ukraine là 8,4 triệu tấn, chủ yếu ở các vùng trung tâm. Titan rất quan trọng đối với các ngành công nghiệp quân sự, hàng không vũ trụ, y tế, ô tô và hàng hải.

Gali: Ukraine là nước sản xuất Gali lớn thứ 3 thế giới, với sản lượng khoảng 4 tấn mỗi năm. Gali rất quan trọng đối với sản xuất chất bán dẫn và đèn LED.

Mangan: Ước tính trữ lượng khoảng 140 triệu tấn mangan tập trung ở Dnepropetrovsk và Zaporozhye. Mangan cải thiện độ cứng, bền của thép và các hợp kim khác.

Beryllium: Ukraine có trữ lượng đã được chứng minh là 5.515 tấn, chủ yếu ở vùng Zhitomir phía tây bắc. Beryllium rất cần thiết cho các ngành công nghiệp điện hạt nhân, quân sự, hàng không vũ trụ, âm thanh và điện tử.

Than chì: Ukraine nắm giữ 17,9 triệu tấn than chì, tập trung ở các vùng Zhitomir, Kirovograd và Dnepropetrovsk. Than chì rất quan trọng để sản xuất thiết bị viễn thông, y tế và quân sự.

Uranium: Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) năm 2022, trữ lượng uranium của Ukraine vào khoảng 185.400 tấn, được tìm thấy ở các vùng Kirovograd và Dnepropetrovsk. Uranium rất quan trọng đối với sản xuất năng lượng hạt nhân.

Niken: Với trữ lượng ước tính là 215.000 tấn, niken được tìm thấy ở vùng Kirovograd và Dnepropetrovsk. Đây là thành phần chính trong pin lithium-ion được sử dụng trong xe điện.

Coban: Các mỏ coban của Ukraine ước tính có trữ lượng 8.800 tấn, chủ yếu ở các vùng Kirovograd và Dnepropetrovsk. Coban rất cần thiết cho catốt pin lithium-ion và ngành công nghiệp hóa dầu.

Quặng sắt: Ukraine có khoảng 30 tỷ tấn trữ lượng quặng sắt, chủ yếu ở vùng Dnepropetrovsk, chiếm 90% sản lượng quặng sắt của cả nước. Quặng sắt là nguyên liệu chính để sản xuất thép.

Theo NYT, Sputnik