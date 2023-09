Số lượng điện thoại xuất xưởng ở mức thấp nhất trong 10 năm qua

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường của TrendForce, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu đã liên tục sụt giảm trong nhiều quý liên tiếp. Báo cáo chỉ ra rằng, sản lượng điện thoại thông minh trên toàn cầu trong quý I đã giảm gần 20% so với quý trước. Sang đến quý II, lượng máy tiếp tục giảm 6,6%, xuống mức 272 triệu chiếc. Đây cũng là mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Trong nửa đầu năm 2023, ngành công nghiệp này chỉ đạt 522 triệu thiết bị, tương đương với mức giảm 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dự kiến, các hãng điện thoại thông minh sẽ hoạt động bình thường trở lại sau khi giải quyết hết lượng hàng tồn kho. Tuy nhiên, suy thoái kinh tế toàn cầu đã khiến người dùng phải cắt giảm chi tiêu, dẫn đến sản lượng điện thoại thông minh sụt giảm mạnh hơn dự kiến.

Trong quý II, Samsung vẫn là thương hiệu điện thoại thông minh lớn nhất thế giới với 53,9 triệu thiết bị được xuất xưởng và chiếm tới 19,8% thị phần. Tuy nhiên, sản lượng của Samsung lại giảm 12,4% so với quý trước. Theo TrendForce, nguyên nhân khiến sản lượng của Samsung bị sụt giảm là do hãng này đang gặp nhiều khó khăn trước bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều diễn biến phức tạp. Ngoài ra, dòng Galaxy Z mới chỉ ra mắt trong Quý 3 vừa rồi, do đó Samsung có thể sẽ phục hồi tốt hơn trong thời gian tới.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Apple với 42 triệu thiết bị được sản xuất và chiếm 15,4% thị phần (giảm 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái). Theo truyền thống hàng năm, doanh số của Apple thường giảm mạnh trong quý II do người dùng chờ đợi các mẫu iPhone mới hoặc chọn mua các mẫu cũ với giá ưu đãi.

Đứng ở vị trí thứ ba là Xiaomi với 12,9% thị phần. Báo cáo cho biết Xiaomi đã sản xuất khoảng 35 triệu thiết bị (tăng 32,1%), nhờ giải quyết được lượng lớn hàng tồn kho trên các kênh. Kế tiếp là OPPO xếp ở vị trí thứ tư với 12,3% thị phần với 33,6 triệu được sản xuất. Thương hiệu này cũng đạt được mức tăng trưởng 25,4% và dự kiến sẽ còn tăng thêm khoảng 15% trong quý tiếp theo.

TrendForce nhận định rằng, ngành điện thoại thông minh có thể sẽ tiếp tục sụt giảm nhiều hơn nữa trong giai đoạn nửa cuối năm 2023. Nguyên nhân là do các thị trường lớn như Trung Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ chưa có dấu hiệu phục hồi đáng kể.