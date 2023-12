Số ngày nắng nóng gay gắt năm 2024 có thể nhiều hơn

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nay, trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Trong 3 tháng đầu năm 2024 (từ tháng 1-3/2024), El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 90%. Thời kỳ này, trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Hoạt động của không khí lạnh cũng được dự báo yếu hơn trung bình nhiều năm nên số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, người dân cần đề phòng các đợt không khí lạnh cường độ mạnh (đặc biệt trong tháng 1-2/2024) gây rét đậm, rét hại trên diện rộng và băng giá, sương muối ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Năm 2024, số ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt dự báo cao hơn trung bình nhiều năm. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Ngoài ra, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở Bắc Bộ trong mùa Đông Xuân 2023-2024 có thể cao hơn trung bình nhiều năm. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống nước ta vẫn có khả năng xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng khả năng xuất hiện sớm tại Nam Bộ (tập trung ở miền Đông), Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ. Số ngày nắng nóng ở các khu vực có thể cao hơn trung bình nhiều năm.

Cũng trong 3 tháng đầu năm 2024, Tây Nguyên và Nam Bộ ít khả năng xuất hiện mưa trái mùa, do vậy tình trạng khô hạn có thể kéo dài trong thời kỳ này.

Từ tháng 1-3/2024, trung tâm khí tượng dự báo, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 1-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Thời kỳ này, so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ khả năng cao hơn, với tổng lượng mưa tháng 1/2024 phổ biến 15-30mm, tháng 2/2024 phổ biến 20-50mm, tháng 3/2024 phổ biến 40-80mm.

Ở Trung Bộ, tổng lượng mưa tháng 1/2024 phổ biến từ 20-50mm, trong đó, Hà Tĩnh - Quảng Nam phổ biến từ 70-130mm (cao hơn từ 5-20mm so với trung bình nhiều năm); tháng 2/2024, phổ biến 15-30mm, Hà Tĩnh - Quảng Nam 40-80mm (xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ); tháng 3/2024, phổ biến 30-70mm (ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm), Đà Nẵng - Bình Thuận khoảng 20-40mm.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 1-2/2024 phổ biến ít mưa,

Từ tháng 4-6/2024, dự báo hiện tượng El Nino giảm dần về cường độ nhưng vẫn có thể duy trì tới tháng 6/2024 với xác suất từ 60-65%. Thời kỳ này, bão hoặc áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong tháng 4-5/2024, giảm dần trong nửa cuối tháng 5 và dự báo chấm dứt trong tháng 6/2024. Bắc Bộ, nắng nóng lan dần sang phía Đông trong tháng 5-6/2024. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng duy trì nhiều ngày trong thời kỳ từ tháng 4-6/2024.

Số ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt năm 2024 trên cả nước có thể nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, đề phòng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đặc biệt tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Tháng 4-6/2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ 0,5-1,5 độ C.

Ngoài ra, Tây Nguyên và Nam Bộ ít có khả năng xuất hiện mưa trong tháng 4 và nửa đầu tháng 5/2024, do vậy tình trạng khô hạn có thể kéo dài trong thời kỳ này.

El Nino (theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là đứa con của Chúa) là từ được dùng để chỉ hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương, kéo dài 8 - 12 tháng hoặc lâu hơn, thường xuất hiện 3 - 4/lần, song cũng có khi dày hơn hoặc thưa hơn.