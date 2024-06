Số phận hẩm hiu của bộ phim đầu tiên do ChatGPT viết kịch bản

Rạp chiếu phim Prince Charles ở London đã hủy buổi công chiếu thế giới dự kiến cuối tuần này của "The Last Screenwriter" do phản ứng dữ dội của công chúng về biên kịch của bộ phim: chính là chatbot nổi tiếng ChatGPT.

Trước đó, đạo diễn người Thụy Sĩ Peter Luisi đã sử dụng chatbot tạo sinh để viết nên bộ phim và ghi công ChatGPT là biên kịch. Phù hợp với một kịch bản do AI tạo ra, bộ phim "The Last Screenwriter" kể về một biên kịch nổi tiếng đối mặt với một biên kịch AI tên là "ChatGPT 4.0", vượt trội hơn anh ta và bằng cách nào đó hiểu nhân loại tốt hơn chính con người.

Luisi tạo ra kịch bản thông qua một loạt các câu lệnh với ChatGPT, bắt đầu bằng việc yêu cầu nó "viết cốt truyện cho một bộ phim dài tập trong đó một biên kịch nhận ra rằng anh ta kém hơn trí tuệ nhân tạo trong việc viết lách". Ông tiếp tục yêu cầu AI phác thảo các cảnh, cũng như đặt tên cho các nhân vật trong phim. Sau một số chỉnh sửa, kịch bản đã hoàn thành.

Trailer của phim THE LAST SCREENWRITER

"Với tư cách là biên kịch của 'The Last Screenwriter', tôi rất hào hứng được mang câu chuyện gợi mở suy nghĩ này vào trang giấy," Trích từ tuyên bố của ChatGPT. "Cốt lõi của bộ phim khám phá sự giao thoa giữa công nghệ và sáng tạo của con người, và đặt ra câu hỏi: liệu máy móc có thể thực sự thay thế trải nghiệm con người khi nói đến nghệ thuật và kể chuyện?"

Ngay cả rạp Prince Charles dường như cũng rất hào hứng với bộ phim này khi thông báo trên các nền tảng mạng xã hội rằng, họ sẽ công chiếu bộ phim truyện đầu tiên được viết hoàn toàn bởi AI. Thế nhưng điều họ không ngờ được là một cơn lũ các bình luận chỉ trích đã tràn về.

Một ngày sau, rạp chiếu phim đã hủy kế hoạch phát hành bộ phim này với lý do: Phản hồi trong 24 giờ qua cho thấy nhiều khán giả rất lo ngại về việc sử dụng AI thay vì một biên kịch con người, điều này chỉ ra một vấn đề lớn hơn của ngành công nghiệp.

Thông báo hủy chiếu phim The Last Screenwriter của rạp Prince Charles

Luisi, người đã chọn rạp Prince Charles vì đối tượng khán giả mục tiêu và đã trả tiền quảng cáo, bày tỏ sự thất vọng về việc hủy bỏ. Ông nói với Screen Daily rằng ông đã hy vọng rạp chiếu phim London sẽ không đầu hàng "chỉ vì một vài người khó chịu - bạn không bao giờ có thể làm điều gì mà mọi người đều thích, đặc biệt là với chủ đề này."

Luisi hiện có kế hoạch phát hành toàn bộ phim trực tuyến, cùng với kịch bản do AI tạo ra và một bộ phim tài liệu từng bước về quá trình sản xuất.

Cuộc tranh cãi xung quanh "The Last Screenwriter" phản ánh một cuộc tranh luận rộng lớn hơn trong ngành giải trí. Năm ngoái, các diễn viên và biên kịch Hollywood đã đình công, với vai trò của AI trong ngành là một điểm tranh cãi chính.

Điều gì quan trọng hơn, ý tưởng kịch bản hay quá trình sản xuất?

Trong trường hợp cụ thể này, cuộc tranh cãi có vẻ hơi quá mức, vì Luisi viết trên trang web của mình rằng ông đã giúp ChatGPT phát triển kịch bản. Ông Luisi cho rằng, ChatGPT chưa thể một mình thay thế hoàn toàn được vị trí biên kịch và rằng, ông chỉ đóng vai trò như một đạo diễn, một trợ lý biên kịch hoặc một biên tập viên.

Tuy nhiên, Luisi nói rằng đóng góp của ông cho tác phẩm không đủ để được gọi là biên kịch. Tất cả các cảnh, nhân vật, cốt truyện, twist và đối thoại đều đến từ ChatGPT mà không có sự đóng góp ý tưởng hay can thiệp vào cấu trúc của bộ phim từ ông. "Kết quả là một kịch bản gần như tốt đến không thể tin được... xét đến việc nó được viết bởi một máy tính," Luisi viết.

Nhưng tất nhiên, Luisi đã có ý tưởng cho bộ phim. Ông viết câu lệnh đầu tiên: "Viết cốt truyện cho một bộ phim dài tập trong đó một biên kịch nhận ra rằng anh ta kém hơn trí tuệ nhân tạo trong việc viết lách."

Ông cũng mô tả câu chuyện là "có lẽ là câu chuyện cá nhân nhất mà tôi từng kể." Câu lệnh của ông phản ánh nỗi sợ hãi của ông, và Luisi đã cải thiện kịch bản. Điều này chắc chắn khiến ông trở thành một phần quan trọng của câu chuyện này.

Vì vậy, việc liệu kịch bản được tạo ra bởi AI hay được viết bởi Luisi với sự hỗ trợ của AI vẫn còn gây tranh cãi. Ý định, tia lửa ban đầu, đến từ Luisi và ít nhất cũng quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng hơn, so với công việc viết lách thực tế, trong trường hợp này được tự động hóa một phần và được kiểm soát và xác nhận bởi con người.

Cuộc thảo luận này gợi nhớ đến nỗ lực của nhà phát minh AI Stephen Thaler trong việc biến một máy thành người tạo ra một hình ảnh mà cuối cùng được kích hoạt bởi chính ông ta như một con người. Cho đến nay, ông đã thất bại trước tòa.