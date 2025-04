So sánh 1 ly trà sữa ở Starbucks với 4kg khoai lang: Màn đáp trả được đồng tình GẤP 3 LẦN bài gốc!

Câu chuyện về 4kg khoai và 1 ly trà sữa 80.000 đồng thổi bùng tranh cãi

Mới đây trên mạng xã hội Threads, một bài đăng so sánh giữa củ khoai và trà sữa gây tranh cãi dữ dội. Những comment được cho là đáp trả của cư dân mạng phía dưới bài đăng này cũng hot không kém.

Bài đăng so sánh giữa khoai và ly trà sữa 80.000 đồng đang gây tranh cãi nhất lúc này. Nguồn: phungvutru97.

“Không hiểu giới trẻ bây giờ sẵn sàng bỏ 80k (80.000 đồng-PV) mua 1 ly trà sữa ở Starbucks, 80k đó tôi mua được 4kg khoai lang, luộc ăn được 1 tuần”, chủ nhân bài đăng đăng chia sẻ.

Người này bày tỏ sự thắc mắc, có phần không hài lòng với việc người trẻ có thể chi 80.000 đồng chỉ để mua một ly trà sữa thay vì có thể dùng đúng số tiền đó, mua khoai và ăn được một tuần. Chưa dừng lại ở đó, người này còn tiếp tục “đặt lên bàn cân”: “Không hiểu giới trẻ sẵn sàng bỏ 80k (80.000 đồng-PV) mua 1 ly trà sữa ở Starbucks, 80k đó tôi sẽ mua 5k (5.000 đồng-PV) xôi để ăn sáng, tôi sẽ ăn được 16 ngày”.

Phía dưới phần bình luận, một netizen liền đáp trả. “Không hiểu giới *** bây giờ sẵn sàng bỏ 80k mua 4kg khoai lang, luộc ăn ngán *** họng, chịu đựng trong 1 tuần, trong khi 80k đó tôi mua 1 ly trà sữa ở Starbucks uống đã cái nư gì đâu”. Comment này thu hút lượng tương tác nhiều gấp 3 lần status gốc.

Bình luận đáp trả gây chú ý.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với bình luận này. Mỗi người có một lý lẽ riêng, không ai đúng - ai sai hoàn toàn. Bởi, điều này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện và quan điểm sống của mỗi người.

"Không có ai khẳng định ăn khoai là chán, là chịu đựng mà uống trà sữa thì đã. Ngay từ cái việc so sánh đã thấy lạ rồi", một netizen bình luận.

Nhiều người cũng chia sẻ câu chuyện tương tự, bị đặt trong mối tương quan so sánh giữa các thế hệ, quan điểm sống khác nhau dẫn đến suy nghĩ khác nhau.

Mỗi người 1 tiêu chí để vui, so sánh làm gì!

Thứ nhất, phải khẳng định rằng việc bạn lựa chọn mua 4kg khoai để ăn hay mua 1 ly Starbuck 80.000 đồng để uống hoặc mua cả hai đều được. Bởi, đó là sở thích, nhu cầu cá nhân của từng người. Đây không phải vấn đề có thể đặt lên bàn cân để so sánh và càng không nên đưa chuyện độ tuổi vào để đánh giá. “Vì tôi U50 vẫn thích uống trà sữa, mà ăn khoai nguyên cả tuần thì chán lắm, mà mua cả hai cũng được mà. Đâu ai cấm ăn khoai rồi thì không được uống trà sữa đâu”, một netizen bình luận.

Chỉ có bản thân mới biết đâu là sự lựa chọn phù hợp với mình và mỗi thứ sẽ mang lại cho người dùng những trải nghiệm khác nhau. Thứ mang đến cho bạn niềm vui không có nghĩa sẽ mang lại cho người khác hạnh phúc và ngược lại. Việc bạn nhịn uống 1 ly trà sữa để dành tiền mua khoai ăn cả tuần cũng không chắc chắn được bạn sẽ giàu lên hoặc có sức khỏe tốt hơn?

“Cái quan trọng là your life your choice. Cái này không liên quan đến giới tính hay độ tuổi. Thứ nhận được giữa 1 ly trà sữa với mấy củ khoai cũng sẽ khác nhau, mỗi người 1 tiêu chí, không ai giống ai. Mình không phải fan trà sữa, mình thích ăn khoai nhưng thấy so sánh sự đáng giá giữa 2 món này không hợp lý”, một bình luận của netizen thu hút lượt tương tác cao.

Ảnh minh họa.

Nhiều người cho hay không chỉ ở status này mà ở đời thường, trong mối quan hệ với bố mẹ, ông bà họ cũng nhận được những những so sánh tương tự. Dạng như: “1 bữa đi ăn ở ngoài bằng tiền tự mua đồ ăn về ăn được 2-3 bữa ở nhà”, “Gội đầu ở ngoài một lần 200k bằng tiền mua 1 chai dầu gội dùng cả năm chưa hết”, “Mẹ uống 10 ly trà sữa bằng tiền một hộp sữa cho con”,....

Dẫu biết rằng ai mà không muốn tiết kiệm, muốn tốt cho sức khỏe và ai cũng có lý lẽ riêng của mình, song so sánh là điều không nên và cũng chẳng phù hợp. Miễn không làm điều gì sai trái thì họ chọn ăn gì, uống gì là quyền của họ. Câu chuyện về chi tiêu hưởng thụ và tiết kiệm của từng người khác nhau.

Hơn nữa, mỗi người có nguồn thu nhập khác nhau, từ đó, cuộc sống của họ cũng khác. Không thể đứng trên góc nhìn, quan điểm của mình để nhận xét hay đánh giá bất kỳ ai.

“Vậy bài học rút ra là ăn khoai hay uống trà sữa đều được mà ăn cả hai thì càng tốt. Đừng so sánh”, một netizen chia sẻ.

TRẦN HÀ.