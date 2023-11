So Y Tiết giờ giàu có, gặp lại bạn chăn bò năm xưa liền có hành động bất ngờ

Trong một lần đưa vợ và con trai đi mua sắm ở chợ quê, So Y Tiết đã tình cờ gặp lại anh Nỏ - người bạn cùng đi chăn bò với mình năm xưa. Ngay khi nhìn thấy người bạn cũ, So Y Tiết đã chủ động chào và hỏi thăm: “Anh có khỏe không? Anh ổn chứ?”. Anh Nỏ trả lời: “Khỏe” rồi cả hai bắt tay nhau thân tình.



So Y Tiết nhìn người bạn của mình, nhận ra cái mũ năm xưa anh Nỏ hay đội đi chăn bò, bây giờ vẫn được anh sử dụng. Anh Nỏ là người có hoàn cảnh khó khăn. Biết anh Nỏ vẫn đang đi chăn bò, So Y Tiết đã đưa anh sang một cửa hàng bán tạp hóa, mua nước, bánh tráng, tương ớt cho anh. Hot YouTuber cũng gửi người bạn cũ một ít tiền để ăn sáng.

Khi đi cùng anh Nỏ về nơi chăn bò, gặp thêm một người bạn cũ khác, So Y Tiết cũng tặng cho người bạn này một chút tiền. Trước khi rời đi, Y Tiết còn dặn những người bạn cũ giữ gìn sức khỏe, đi đường cẩn thận và hút ít thuốc lá.

Hành động của So Y Tiết khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhận xét: “Yêu quý và ngưỡng mộ lối sống lạc quan của So Y Tiết”; “So Y Tiết thật tốt bụng và dễ thương”; “Cảm động quá, So Y Tiết sống rất chân thành”,...

So Y Tiết (SN 1988, ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) cũng từng là một chàng trai đi ở đợ, chăn bò thuê. Tuy nhiên, cuộc đời của So Y Tiết đã thay đổi hoàn toàn sau khi bài hát đếm số được anh hát trong lúc đi chăn bò nổi tiếng khắp mạng xã hội. So Y Tiết trở thành hiện tượng mạng. Anh từng giành giải Nhà sáng tạo truyền cảm hứng của năm trong đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2020; Top 10 nhân vật truyền cảm hứng WeChoice Awards 2020.

Ngôi nhà khang trang được So Y Tiết xây vào năm 2020 với tổng chi phí tính cả nội thất là gần 1 tỷ đồng.

Vợ chồng anh còn xây thêm nhà sàn phía sau với chi phí 80 triệu đồng để ngồi uống trà, hóng gió.

Sau khi nổi tiếng, So Y Tiết tham gia một số sự kiện, quảng cáo trong vòng 2 năm và tích lũy được một số tiền. Ngoài ra, anh duy trì việt làm YouTube, hát cameo mừng sinh nhật cho người nước ngoài. Công việc này cho So Y Tiết thu nhập tốt.

Năm 2022, So Y Tiết còn chi thêm 80 triệu đồng làm thêm một chiếc nhà sàn ở phía sân sau để vợ chồng có chỗ nghỉ trưa, hóng gió, uống trà, uống cafe, đón tiếp bạn bè,...

Tháng 7/2022 vợ chồng So Y Tiết đón con trai đầu lòng. Hot YouTuber hiện có cuộc sống hạnh phúc, yên ấm bên vợ con.

