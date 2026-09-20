'Soi' đại lộ 10 làn xe, rộng 62m đẹp như mơ sắp phục vụ sự kiện VVIP 2027 của Việt Nam

Được quy hoạch với mặt cắt rộng 62m quy mô 10 làn xe, tích hợp tuyến đường sắt nhẹ (LRT) xuyên qua dải phân cách trung tâm, dự án nâng cấp trục huyết mạch ĐT975 không chỉ giải bài toán giao thông phục vụ sự kiện ngoại giao APEC 2027 mà còn tạo lập mô hình kết nối giao thông đa phương thức hiện đại bậc nhất đảo ngọc.

Tầm nhìn chiến lược cho hạ tầng đảo Ngọc

Trong chiến lược phát triển đô thị và du lịch, chất lượng mạng lưới hạ tầng luôn đóng vai trò tiên quyết định hình năng lực cạnh tranh dài hạn của điểm đến. Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT975 nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm hội nghị APEC được kỳ vọng trở thành xương sống giao thông mới, vừa đáp ứng yêu cầu phục vụ một trong những sự kiện đối ngoại tầm vóc quốc tế, vừa hiện thực hóa tầm nhìn hạ tầng giao thông tích hợp cho nhiều thập niên tới.

Tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 62m, tổ chức 10 làn xe cơ giới nhằm bảo đảm năng lực lưu thông thông suốt và giảm thiểu tối đa xung đột giao thông. Điểm nhấn quy hoạch vượt trội của công trình là tích hợp tuyến đường sắt nhẹ (LRT) chạy dọc dải phân cách giữa, kết hợp nhịp nhàng giữa vận tải đường bộ sức chứa lớn với đường sắt đô thị.

Tuyến LRT có tổng chiều dài 17,59 km đường đôi, được phân đoạn kỹ thuật linh hoạt theo địa hình: 14,81 km đi bằng trên mặt đất, 0,78 km chạy trên cầu cạn và 2 km đi ngầm trực tiếp qua khu vực lõi Trung tâm hội nghị APEC.

Dọc tuyến bố trí 6 nhà ga với ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ chiều sâu văn hóa của các vùng miền Việt Nam — gồm Tây Bắc, Phố cổ Hà Nội, Cố đô Huế, Tây Nguyên, Sài Gòn và ga ngầm trung tâm APEC — biến hành trình di chuyển của quan khách và du khách thành một trải nghiệm văn hóa tinh tế.

Nối tiếp trục ĐT975 là Đại lộ APEC dài khoảng 3 km dẫn vào cụm Trung tâm hội nghị, triển lãm và Nhà hát đa năng. Đây được định vị là trục đường nghi lễ ngoại giao, bố trí đồng bộ hệ thống màn hình LED cùng bảng điện tử tấm lớn tại các nút giao trọng điểm nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Song hành với giải pháp kỹ thuật, dải cảnh quan dọc tuyến ĐT975 được tư vấn bởi Belt Collins – thương hiệu thiết kế quy hoạch và cảnh quan hàng đầu thế giới. Dọc dải phân cách trung tâm, thảm hoa giấy bản địa sẽ nở rộ bao quanh tuyến LRT. Hai bên đại lộ được trồng các hàng cây Me Tây trưởng thành với mật độ và tầng tán được tính toán tỉ mỉ, hướng tới hình thành "mái vòm xanh" tự nhiên liên tục, giúp che bóng mát, cản bức xạ nhiệt và cải thiện vi khí hậu đặc trưng vùng biển đảo.

Bám sát “đường găng” tiến độ trên đại công trường 24/7

Để hiện thực hóa bản vẽ quy hoạch, công trường trục ĐT975 đang duy trì nhịp độ thi công liên tục 3 ca, 24/7, nỗ lực vượt qua các thách thức về địa chất phức tạp và điều kiện thời tiết mùa mưa nhằm giữ vững đường găng tiến độ.

Tính đến đầu tháng 9/2026, khối lượng thi công thực địa ghi nhận những kết quả khả quan:

Tại tuyến đường sắt nhẹ LRT, song song với quá trình thi công phần thô của hệ thống hầm ngầm, cầu cạn và các nhà ga, công đoạn lắp đặt đường ray trực tiếp trên nền đường cũng đang được triển khai đồng thời. Dự kiến trong vòng 6 tháng tới, toàn bộ 17,59 km đường đôi sẽ hoàn thành lắp đặt hệ thống ray kỹ thuật. Với nhịp độ này, dự án đang hướng tới việc trở thành một trong những công trình đường sắt đô thị có tốc độ triển khai kỷ lục tại Việt Nam, sẵn sàng vận hành thương mại trước thềm Năm APEC 2027.

Đòn bẩy bứt phá dài hạn cho Phú Quốc

Giới chuyên gia nhận định, các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027 không dừng lại ở giải pháp ngắn hạn cho một kỳ hội nghị quốc tế, mà là một "phép thử" quan trọng khẳng định năng lực phát triển các công trình quy mô lớn với thời gian tối ưu của Việt Nam.

Sau chuyến khảo sát thực địa hồi tháng 7/2026, TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh nhận định, APEC 2027 chính là cơ hội lịch sử để Phú Quốc tái cấu trúc chất lượng hạ tầng, nhanh chóng bứt phá thành một cực tăng trưởng kinh tế mới giàu sức bật.

Trục ĐT975 được đặt trong bức tranh tổng thể của hệ sinh thái kết nối đa phương thức, kết nối các phương thức vận tải “không - thủy - bộ”:

Đường hàng không: Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đóng vai trò cửa ngõ trên không, đang tăng tốc để đưa vào khai thác năm 2027.

Đường biển & Logistics: Hơn 10 dự án hạ tầng và du lịch trọng điểm đang được nghiên cứu hợp tác triển khai, nổi bật là dự án Cảng quốc tế An Thới và Khu đô thị hỗn hợp du lịch, dịch vụ hậu cần cảng quy mô 40 ha (tổng mức đầu tư 17.000 tỷ đồng), đồng bộ cùng tuyến đường ven biển kết nối trực tiếp vào cảng.

Sự liên hoàn giữa đường hàng không mở rộng, đại lộ bộ 10 làn xe, đường sắt nhẹ hiện đại và cụm cảng biển nước sâu sẽ gỡ bỏ triệt để các rào cản trung chuyển, tạo nên mạng lưới giao thông thông suốt. Đây chính là nền tảng chiến lược mở rộng không gian phát triển, biến đảo ngọc thành trung tâm du lịch, thương mại và dịch vụ hậu cần hàng hải mang tầm vóc khu vực.