“Soi” những bất động sản đẳng cấp bậc nhất bên sông Hàn, Đà Nẵng

Bất động sản hướng thủy – khẩu vị bất biến của giới thượng lưu

Báo cáo Waterfront Homes mới nhất của Knight Frank cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ và ngày càng gia tăng của bất động sản (BĐS) hướng thủy, với mức giá trung bình cao hơn 48% so với các sản phẩm không hướng thủy tương đương. Đặc biệt, BĐS cửa sông còn ghi nhận mức giá cao hơn tới 64%.

Các chuyên gia quốc tế cho rằng, chính sự khan hiếm cùng khát khao sở hữu của giới thượng lưu đã góp phần thúc đẩy BĐS hướng thủy tăng giá. Nhưng không thể phủ nhận, đây đều là những BĐS mang lại giá trị sống đẳng cấp, ở vị trí cận sông hiếm hoi, và càng đắt giá khi kề bên những dòng sông thơ mộng ngay trung tâm thành phố sầm uất. Và nếu vị trí BĐS tại cửa sông, giá trị càng đắt đỏ hơn nữa vì tọa lạc tại nơi hạ nguồn, giàu giá trị phong thủy thịnh vượng.

Lấy dẫn chứng tại quận "nhà giàu" Gangnam, khu vực BĐS có mức giá cao ngất ngưởng bên "viên ngọc sinh thái" - sông Hàn (Hàn Quốc). Từng là nơi kém phát triển vào thập niên 80 của thế kỷ XX, sau quá trình phát triển vượt bậc về kinh tế, công nghiệp cùng sự thay đổi diện mạo của khu vực ven sông Hàn, tới nay, quận Gangnam nổi tiếng với tên gọi "Beverly Hills của Hàn Quốc", hút những cư dân giàu có bậc nhất xứ Kim Chi về sinh sống.

Tân khu phố Đông của Thượng Hải cũng tương tự. Cơ chế chính sách đặc thù cùng sự đầu tư mạnh đã khiến cả thế giới kinh ngạc khi nơi đây được ví như Phố Wall của New York hay The City của London. Các khu thương mại và tài chính quy hoạch hiện đại nhất tại Phố Đông đã làm tiền đề cho một biểu tượng mới của Thượng Hải. Không đi ngoài xu thế, giá BĐS tại Phố Đông tăng vọt, ghi nhận tăng 20% trong năm gần đây nhất. Giá của một căn biệt thự ven sông Hoàng Phố mới đây được bán đấu giá thành công ở mức cao kỷ lục 177,9 triệu nhân dân tệ (tương đương 14 triệu USD).

Tương tự, tại Việt Nam, gần như rất ít dự án BĐS ven sông tại các thành phố lớn, trung tâm đô thị sầm uất, bởi quỹ đất hạn chế. Mặt khác, Việt Nam có tốc độ tăng số triệu phú (người có giá trị tài sản ròng từ 1 triệu USD trở lên) nhanh nhất thế giới, tới 98% trong giai đoạn 2013-2023. Điều này thúc đẩy nhu cầu ngày càng cao về không gian sống đẳng cấp tại vị trí trung tâm, đủ đầy tiện ích sống – giải trí – nghỉ dưỡng mới mà vẫn đảm bảo an yên, tĩnh tại giữa thiên nhiên.

Tại Đà Nẵng – thành phố đáng sống hàng đầu Việt Nam, các dự án ven sông Hàn luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, song số lượng BĐS đẳng cấp ven sông, nhất là loại hình nhà gắn liền với đất, sở hữu tiềm năng kinh doanh và tăng giá cao như townhouse, villa cực kỳ khan hiếm.

BĐS ven sông Hàn, Đà Nẵng đang được giới đầu tư quan tâm. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Đó cũng là lý do khiến phân khu thấp tầng The Sonata thuộc quần thể Sun Symphony Residence – dự án hiếm hoi soi bóng sông Hàn, tọa lạc nơi cửa sông đổ ra Vịnh Đà Nẵng vừa lộ diện đã được giới tinh hoa săn đón.

Sống tinh hoa nơi "bản hòa tấu" The Sonata bên sông Hàn

Là mảnh ghép tiếp theo được Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) - nhà phát triển BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam giới thiệu ra thị trường, phân khu The Sonata đáp ứng "khẩu vị" khắt khe của giới thượng lưu với chất sống vừa an yên tĩnh tại bên Hàn giang, vừa sôi động phồn hoa giữa lòng đô thị biển quốc tế.

Với 2 dòng sản phẩm chủ đạo là townhouse và villa, The Sonata được quy hoạch theo mô hình semi-compound (đô thị bán khép kín), vừa đảm bảo tọa độ thương mại, dịch vụ sôi động vừa có những "đặc khu" riêng tư dành cho các dinh thự đẳng cấp. Tuy là không gian mở nhưng The Sonata được vận hành chuyên nghiệp với hệ thống booth bảo vệ, tuần tra, camera giám sát 24/7, đảm bảo an ninh toàn khu.

The Sonata được phát triển theo mô hình semi-compound. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Trở thành cư dân The Sonata cũng chính là sở hữu "tấm thẻ đen quyền lực" tận hưởng trọn bộ tiện ích sống tinh hoa của quần thể Sun Symphony Residence. Chỉ cần bước ra hiên nhà, cư dân đã có thể đón nắng gió sông Hàn, dạo bộ ven sông hay lạc vào ốc đảo xanh mướt – công viên Central Park rộng 5.000 m2. Đồng thời thỏa sức vận động, rèn luyện thể lực tại khu thể thao ngoài trời, đường dạo bộ ven sông, bể bơi vô cực view sông Hàn, phòng gym, spa…

Hệ thống 3 bến thủy ngay nội khu còn tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho các townhouse, villa The Sonata, giúp vừa thỏa mãn thú chơi du thuyền của cư dân tinh hoa, vừa trở thành tâm điểm đón trọn dòng khách sang thích trải nghiệm du thuyền sông Hàn.

Đặc biệt, thiết kế Hội An đương đại, tái hiện một thương cảng Hội An sầm uất trên bến dưới thuyền giúp The Sonata xứng đáng trở thành biểu tượng đẳng cấp nhất trong tổ hợp Sun Symphony Residence. Thiết kế ấn tượng, thân thiện thiên nhiên, không gian kinh doanh tối ưu với mặt tiền các townhouse lên tới 6-10m giúp nơi này hứa hẹn trở thành khu phố phồn hoa bậc nhất Đà thành.

The Sonata sẽ là tọa độ sôi động suốt đêm ngày bên sông Hàn. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

"Kề bên sông Hàn, trong quần thể hiện đại, đầy đủ tiện ích, được thiết kế độc đáo, các villa, townhouse The Sonata sẽ là tài sản có thặng dư giá trị cao nhờ đà tăng giá và khả năng kinh doanh thương mại, tương tự như những biệt thự, nhà phố siêu đắt đỏ luôn được săn lùng tại Thượng Hải hay Gangnam…", anh Mạnh Dũng – (nhà đầu tư tại Hà Nội) đánh giá.

Cùng với sự phát triển không ngừng của Đà Nẵng, quy hoạch phân khu sông Hàn và bờ Đông đã được phê duyệt, dự án "Dòng sông Ánh sáng" quy mô 400 tỷ đồng thắp sáng sông Hàn sẽ sớm triển khai, hàng loạt các cơ chế chính sách đặc thù, khu thương mại tự do Đà Nẵng mới được Quốc Hội thông qua, thành phố đáng sống sẽ có bệ phóng để phát triển ngoạn mục về kinh tế, du lịch, thương mại, BĐS… , trở thành TP đáng đầu tư quy mô quốc tế.

Nhìn nhận về thị trường BĐS Đà Nẵng, đại diện Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản cho rằng: "Chính sách đặc thù và việc thiết lập khu thương mại tự do sẽ là cú huých lớn cho thị trường BĐS Đà Nẵng, thu hút các nhà đầu tư lớn, đẩy giá BĐS gia tăng. Tiêu biểu là phân khúc BĐS hạng sang sẽ tăng trưởng nhanh, hút lượng cầu lớn, và BĐS ven sông Hàn luôn là "kim cương" của thị trường Đà Nẵng".