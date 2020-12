Soi nơi làm việc của Hieupc, Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc gia "ngầu" thế nào?

Vừa qua, cái tên Hieupc bỗng chốc nổi lên như hiện tượng mạng, trở thành anh hùng trong lòng mọi người khi anh góp phần đánh sập 2 trang web lừa đảo với quy mô lớn.



Cụ thể, 2 website giả mạo Vietjet Air và Vietnam Airlines có đường link và nội dung giống gần như 99% so với trang gốc đã gây nhầm lẫn cho nhiều người, dẫn đến thiệt hại về tài sản đến hàng triệu đồng. Ngày 15/12, Hieupc chính thức thông báo trên diễn đàn của mình về việc anh đã theo dõi và thông báo cho đơn vị cung cấp server "xoá sổ" 2 website kia. Đồng thời Hieupc cũng nhấn mạnh việc anh sẽ mạnh tay hơn trong thời gian tới để hạn chế những rủi ro cho cộng đồng mạng Việt Nam.

Ngay lập tức, cái tên Hieupc được mọi người hết lời khen ngợi và hy vọng anh sẽ làm tốt vai trò của mình tại Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc gia.

Hiếu PC là ai?

Hieupc tên thật là Ngô Minh Hiếu. Anh là hacker người Việt Nam, người đã phải nhận 13 năm tù vì tội ăn cắp và bán thông tin cá nhân của hàng trăm triệu người Mỹ và Nhật Bản.

Năm 2013, khi bị bắt tại Mỹ, Hieupc thừa nhận anh đã đánh cắp và mua bán dữ liệu cá nhân, thâm nhập vào hệ thống máy tính doanh nghiệp, lừa đảo, đánh cắp thông tin gần 200 triệu người dùng Mỹ. Anh kiếm về được hàng triệu USD thời điểm đó.

Sau 7 năm ngồi tù tại Mỹ, Hieupc được mãn hạn và trở về Việt Nam. Tính đến nay, cái tên Hieupc chính là một trong những hacker "khét tiếng" trong lịch sử về an toàn thông tin của nước Mỹ.

Đầu tháng 12/2020, sau khi về Việt Nam, Hieupc chính thức thông báo trên Facebook cá nhân của mình về việc sẽ đầu quân vào Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc gia (NCSC). Như vậy, Hieupc đã trở thành nhân viên đầu tiên của NCSC tại chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Hieupc bày tỏ quan điểm về việc anh muốn cống hiến cho đất nước sau những sai lầm của mình

Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc gia làm gì? Có ngầu như trên phim?

Cho những ai chưa biết, trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc gia sẽ có vai trò trung tâm trong giám sát và hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp, Chính phủ và hệ thống thông tin cơ quan nhằm đảm bảo an toàn thông tin, hệ thống kỹ thuật để đảm bảo an ninh mạng cho Chính phủ và cơ quan Nhà nước.

"Với công việc tại NCSC, Hiếu sẽ tham gia vào các hoạt động nghiên cứu các kỹ thuật, giải pháp giúp bảo đảm an toàn thông tin được tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trên môi trường mạng", đại diện trung tâm chia sẻ ở một buổi phỏng vấn.

Trang web chính thức của Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc gia (NCSC) tại địa chỉ: https://soc.gov.vn/

Các dịch vụ mà NCSC cung cấp





NCSC sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet (ISP) thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng...





... đồng thời giám sát an toàn thông tin trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam, kiểm tra an toàn thông tin đối với cá nhân có nhu cầu

Các chức năng cụ thể của NCSC: Thực hiện chức năng giám sát an toàn thông tin trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam; thiết lập mạng lưới giám sát an toàn thông tin mạng trên toàn quốc. Đầu mối tập trung về mặt kỹ thuật, chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet (ISP) thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, theo dõi và dự báo, cảnh báo sớm xu hướng về các hoạt động, diễn biến trên không gian mạng. Đầu mối tiếp nhận, chia sẻ thông tin với các tổ chức quốc tế và giữa các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam; thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình an toàn thông tin trong nước và quốc tế. Quản lý, vận hành các hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu về an toàn thông tin, hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin tại Việt Nam.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc gia bằng email, địa chỉ, hoặc hotline

Nguồn ảnh: Internet