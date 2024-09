Soi tiêu chuẩn bàn giao căn hộ cao cấp Capital Elite 18 Phạm Hùng

Chất lượng bàn giao vượt trội, tối ưu lợi nhuận sinh lời

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang trên đà hồi phục mạnh mẽ, phân khúc căn hộ hạng sang tại Thủ đô Hà Nội ngày càng tỏa sáng, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cả khách hàng và nhà đầu tư. Nhận thấy thời cơ vàng của thị trường, giới đầu tư sành sỏi đã không ngần ngại nắm bắt cơ hội, mạnh dạn "xuống tiền" để đón đầu làn sóng tăng trưởng đầy hứa hẹn.

Tuy nhiên, để tối ưu hóa lợi nhuận và đảm bảo sự bền vững cho khoản đầu tư, họ không chỉ đơn thuần tìm kiếm một bất động sản, mà còn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Từ vị trí đắc địa, thiết kế thông minh, quy hoạch vượt trội cho đến hệ thống tiện ích đẳng cấp, tất cả đều được xem xét kỹ lưỡng.

Đặc biệt, đối với những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, tiêu chuẩn bàn giao không chỉ đơn thuần là một danh sách vật liệu và thiết bị, mà còn là thước đo quan trọng để đánh giá tiềm năng sinh lời của bất động sản. Bởi lẽ, một tiêu chuẩn bàn giao hoàn hảo không chỉ mang đến không gian sống đẳng cấp, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân, mà còn tạo nên sự hài lòng tuyệt đối, từ đó giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu đồng thời nâng cao giá trị căn hộ, tạo điều kiện cho thuê với giá cao hơn.

Sở hữu trọn vẹn những yếu tố then chốt làm nên một khoản đầu tư lý tưởng, dự án Capital Elite đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư sành sỏi. Không chỉ là căn hộ hạng A duy nhất sắp bàn giao tại trung tâm khu vực Mỹ Đình - Cầu Giấy, Capital Elite còn chinh phục khách hàng bằng tiêu chuẩn bàn giao vượt trội, đảm bảo tiềm năng tăng giá bền vững, mang đến sự an tâm và thịnh vượng cho các nhà đầu tư.

Tiêu chuẩn bàn giao tại Capital Elite cao cấp như nào?

Với khát vọng kiến tạo một chuẩn mực sống thượng lưu hoàn toàn mới, sự tinh tế và hoàn mỹ toát lên từ mỗi đường nét, thể hiện rõ tâm huyết của chủ đầu tư trong việc mang đến một không gian sống đẳng cấp vượt mọi kỳ vọng. Nội thất bàn giao cao cấp, được tuyển chọn kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn khắt khe từ những thương hiệu danh tiếng hàng đầu thế giới, chính là minh chứng rõ nét cho cam kết về chất lượng và sự sang trọng mà Capital Elite mang đến cho cư dân tương lai.

Ngay từ bước chân đầu tiên, cư dân Capital Elite sẽ cảm nhận được sự an tâm và đẳng cấp thông qua hệ thống khóa cửa thông minh, hiện đại, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối. Bước vào bên trong, không gian sống mở ra với sự tinh tế và sang trọng. Sàn nhà được lát bằng gạch Ceramic cao cấp nhập khẩu, mang đến vẻ đẹp thanh lịch cho phòng khách, phòng ăn và phòng tắm. Trong khi đó, phòng ngủ được nâng niu bởi sàn gỗ công nghiệp An Cường, tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi.

Lối bố trí tối ưu công năng và hệ vật liệu tiên tiến mang đến trải nghiệm sống khác biệt.

Không chỉ chú trọng đến thẩm mỹ, chủ đầu tư còn đặt sự an toàn của cư dân lên hàng đầu. Sàn gỗ An Cường với khả năng chống cháy vượt trội, kết hợp cùng cửa kính tiêu chuẩn châu Âu với khung nhôm sơn tĩnh điện, mang đến sự bảo vệ toàn diện cho tổ ấm của bạn. Mỗi chi tiết tại Capital Elite đều được lựa chọn kỹ lưỡng, nhằm kiến tạo một không gian sống không chỉ đẹp mà còn an toàn và bền vững theo thời gian.

Không gian bếp tại Capital Elite không chỉ là nơi nấu nướng, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, nơi kiến trúc tinh tế và công năng hoàn hảo hòa quyện. Sự thông thoáng tuyệt vời đến từ thiết kế mở, kết nối liền mạch với lô gia, mang đến cảm giác rộng rãi và tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Máy hút mùi và các thiết bị bếp cao cấp thuộc thương hiệu Brandt danh tiếng đều được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp nguyên chiếc từ Pháp, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu nấu nướng của gia chủ.

Mỗi căn hộ Capital Elite thêm sang trọng hơn nhờ trang thiết bị cao cấp các từ thương hiệu quốc tế có tiếng

Thấu hiểu tầm quan trọng của không gian thư giãn cá nhân, Capital Elite dành sự quan tâm đặc biệt cho phòng tắm trong mỗi căn hộ. Thiết bị vệ sinh cao cấp từ thương hiệu Clara danh tiếng của Úc, với thiết kế sang trọng và tinh tế, sẽ mang đến trải nghiệm thư giãn và tái tạo năng lượng đích thực, xua tan mọi mệt mỏi và căng thẳng cho gia chủ sau một ngày dài.

Do đặc thù khí hậu miền Bắc với mùa đông lạnh giá, Chủ đầu tư đã trang bị cho mỗi căn hộ hệ thống điều hòa âm trần 2 chiều hiện đại ở tất cả các phòng. Vừa mang đến không gian mát mẻ, dễ chịu trong những ngày hè oi bức, vừa có khả năng sưởi ấm hiệu quả vào mùa đông, đảm bảo sự thoải mái và ấm áp quanh năm cho cư dân.

Thiết kế không gian sống hoàn mỹ từ nội thất đến ngoại thất

Vượt xa tiêu chuẩn hạng A về độ rộng hành lang theo quy định của Bộ Xây dựng, mỗi khung cửa căn hộ tại Capital Elite đều có chiều cao 2,2m với bề rộng 1.8m. Với khoảng cách 2,6m - 3,4m từ hành lang tới cửa, cửa căn hộ cũng lùi vào khoảng 40cm, tạo cảm giác thoải mái, riêng tư như đang lưu trú tại các khách sạn cao cấp.

Cư dân thỏa sức trải nghiệm "chất sống 5 sao nghỉ dưỡng" mỗi ngày tại Capital Elite.

Khoảng cách lý tưởng từ 2,6m đến 3,4m từ hành lang đến cửa, cùng với thiết kế cửa lùi vào 40cm cũng góp phần tạo nên một khoảng đệm riêng tư, đảm bảo sự yên tĩnh và thoải mái tuyệt đối cho mỗi căn hộ. Mỗi khi bước qua cánh cửa, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt, như đang bước vào một không gian nghỉ dưỡng sang trọng và riêng tư tại khách sạn 5 sao.

Sảnh hành lang và thang máy cũng toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ, sang trọng, tựa như một "khách sạn 5 sao" dành riêng cho giới tinh hoa. Với công nghệ tiên tiến, hệ thống thang máy và thang cuốn nhập khẩu từ Mitsubishi Thái Lan vận hành êm ái, nhanh chóng, mang đến trải nghiệm di chuyển đẳng cấp và tiện nghi cho cư dân.

Sảnh thang máy đón khách với ánh sáng lung linh và vật liệu cao cấp, mang đến trải nghiệm sang trọng và đẳng cấp ngay từ những bước chân đầu tiên.

Không chỉ dừng lại ở hệ thống tiêu chuẩn bàn giao đẳng cấp, tổng thể tòa nhà được hoàn thiện tỉ mỉ, chau chuốt từ trong ra ngoài, đạt tiêu chuẩn cao cấp bậc nhất. Ốp đá tự nhiên sang trọng trải dài 9 tầng thương mại, mái che sảnh đón tinh tế và sảnh đón cư dân rộng rãi gấp 4 lần tiêu chuẩn khách sạn 4 sao, tất cả tạo nên một không gian sống không chỉ tiện nghi mà còn thể hiện rõ nét đẳng cấp và phong cách sống thượng lưu của chủ nhân.

Bên cạnh thiết kế căn hộ tinh tế, tôn vinh đẳng cấp của chủ nhân, Capital Elite còn là một "thỏi nam châm" thu hút các nhà đầu tư thông thái nhờ vào những "điểm cộng" tối ưu lợi nhuận, đáp ứng mọi kỳ vọng của giới đầu tư, từ vị trí đắc địa, tiềm năng tăng giá cho đến khả năng khai thác cho thuê hấp dẫn.

Do đó, không khó để thấy vì sao cái tên Capital Elite (Dự án Tòa nhà thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp tại số 18, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang trở thành tâm điểm chú ý của cả người mua nhà lẫn giới đầu tư, đặc biệt khi ngày bàn giao vào Quý 1/2025 đang đến gần. Đây là thời điểm vàng để sở hữu một tài sản giá trị đầy tiềm năng này và nắm bắt cơ hội đầu tư sinh lời bền vững - chiếc "chìa khóa vàng" mở lối cho tương lai thịnh vượng.

Đơn vị phát triển & quản lý kinh doanh dự án Capital Elite

Công ty cổ phần bất động sản Indochine

Địa chỉ: Tầng 1 Toà Nhà CT4 Vimeco Tú Mỡ - Nguyễn Chánh , Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0916 442 096

Website: capitalelite.vn