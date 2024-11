“Soi” Top 1 CASA ngân hàng đến Quý 3/2024

Lợi thế vững chắc từ CASA

Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) là một trong những yếu tố quan trọng đối với các ngân hàng giúp giảm chi phí vốn và tăng khả năng cạnh tranh. Các ngân hàng với tỷ lệ CASA cao thường có nguồn vốn rẻ hơn, linh hoạt hơn trong việc triển khai các sản phẩm và dịch vụ tài chính.

Đó cũng là lý do mà hàng loạt ngân hàng đặt “tăng CASA” là mục tiêu trọng tâm trong chiến lược kinh doanh những năm gần đây. Điều này cũng dẫn đến cuộc cạnh tranh hết sức gay gắt và việc tăng trưởng CASA trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi sự sáng tạo, đổi mới trong các chiến lược của ngân hàng. Để đạt được hiệu quả cao trong việc thu hút CASA, các ngân hàng cần phải xây dựng một hệ sinh thái số hóa toàn diện, không chỉ đáp ứng nhu cầu thanh toán mà còn tạo ra các tiện ích gia tăng cho khách hàng.

Techcombank hiện đang là ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất. Cụ thể, theo báo cáo tài chính của nhà băng này, tiền gửi của khách hàng Techcombank cuối tháng 9/2024 đạt 495,0 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm và 21,0% so với cùng kỳ. Trong đó, số dư CASA của ngân hàng đạt mức cao kỷ lục 200,3 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ CASA lên 40,5%. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp Techcombank duy trì mốc đạt trên 40% đối với chỉ tiêu CASA.

Trong tương quan toàn ngành ngân hàng, ngoài Techcombank thì chỉ có MB từng đạt được mốc 40% về tỷ lệ CASA, tuy nhiên không duy trì được trong nhiều quý liên tiếp. Theo tính toán của Techcombank, CASA bình quân giai đoạn 2018-2023 của Techcombank đạt 39,5%, cao hơn nhiều so với trung vị ngành (bao gồm 10 ngân hàng lớn) là 19,3%.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc khối Ngân hàng bán lẻ của Techcombank cho biết, CASA là một trong những yếu tố chính giúp ngân hàng có thể huy động nguồn vốn với chi phí thấp, từ đó cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường. Ông cho biết: "Tỷ lệ CASA cao giúp Techcombank có được vốn rẻ, giúp chúng tôi có khả năng cung cấp các khoản vay với lãi suất ưu đãi cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp."

Cụ thể, Chi phí vốn (COF) của Techcombank hiện thuộc nhóm thấp nhất trên thị trường, ở mức 3,3% trong 9 tháng đầu năm 2024, cải thiện mạnh so với 4,9% của năm 2023. Ngân hàng kỳ vọng sẽ kiềm chế được COF dưới 3,5% trong toàn bộ năm 2024 do khá tự tin về lợi thế CASA.

Điều này cũng giải thích vì sao Techcombank có thể gia tăng hỗ trợ lãi suất cho khách hàng, cạnh tranh lãi suất cho vay mà vẫn duy trì biên lãi thuần (NIM) ở mức vượt trội so với trung bình toàn ngành. NIM trượt 12 tháng của Techcombank đạt 4,3%, đi ngang so với quý trước và tăng so với mức 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Triển vọng CASA của Techcombank thời gian tới

Trong buổi gặp gỡ Nhà đầu tư cập nhật kết quả kinh doanh Quý 3 mới đây, Ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, “Sinh lời tự động” là một trong những giải pháp giúp Techcombank duy trì lợi thế khác biệt so với các ngân hàng khác về CASA. Tính năng này cho phép khách hàng tận dụng tối đa tiền gửi, sinh lãi hàng ngày mà không cần phải rút tiền ra khỏi tài khoản thanh toán.

Tính năng “Sinh lời tự động” hay còn gọi là “Auto-earning” được Techcombank ra mắt vào cuối tháng 1/2024, đến nay đã có khoảng 1,3 triệu khách hàng đăng ký, trong đó trung bình 9.000 khách hàng đăng kỳ/ngày. “Khi bắt đầu triển khai “Auto-earning”, chúng tôi đã tự tin sẽ có lượng lớn khách hàng sử dụng, giống như trước đây chúng tôi thông qua “Zero Fee” đã thay đổi hoàn toàn thói quen sử dụng giải pháp tài chính của khách hàng”, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

“Sinh lời tự động” cũng là một trong những sản phẩm có tốc độ triển khai và hưởng ứng của khách hàng lớn nhất ở Techcombank. Khi thực hiện khảo sát, sự hài lòng của khách hàng Techcombank đối với tính năng này lên tới 85-87%. Đến nay, số dư tiền gửi “Sinh lời tự động” đã đạt gần 20.000 tỷ đồng.

Song song với đó, Techcombank cũng triển khai thêm nhiều giải pháp mới như Soft POS, mở rộng đối tượng khách hàng bán lẻ và tăng cường số hóa dịch vụ. Ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay, hết tháng 9/2024, giao dịch của Techcombank qua hệ thống Napas bao gồm dịch vụ chuyển tiền 24/7, VietQR hay các giải pháp thanh toán ecommerce đứng số 1 thị trường về số lượng giao dịch cũng như về giá trị giao dịch. Quy mô khách hàng Techcombank nhờ đó tăng trưởng mạnh, đạt khoảng 14,8 triệu khách hàng vào cuối tháng 9/2024, thu hút thêm gần 500.000 khách hàng mới trong quý. Trong đó, 57,4% khách hàng cá nhân gia nhập thông qua nền tảng số và 42,1% từ kênh chi nhánh.

Trong quý 3/2024, Techcombank ghi nhận 850,5 triệu giao dịch của khách hàng cá nhân qua các kênh ngân hàng điện tử, tăng 8,9% quý trước và tăng 47,2% so với cùng kỳ. Tổng giá trị giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử trong quý 3 đạt 2,7 triệu tỷ đồng tăng 10,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, khối lượng và giá trị giao dịch của khách hàng cá nhân qua kênh số đạt 2,3 tỷ giao dịch và 8,2 triệu tỷ đồng, lần lượt ghi nhận tăng trưởng 53,5% và 20,3% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Techcombank nhận định, với tình hình môi trường lãi suất ổn định, kết hợp với các sáng kiến, CASA của ngân hàng sẽ có những cải thiện hơn nữa trong quý 4/2024 và trong năm 2025.