SOJO Hotel Can Tho chính thức mở cửa đón khách

SOJO Hotel Can Tho hiện diện tại số 112 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ. Từ đây, khách lưu trú dễ dàng di chuyển đến bến Ninh Kiều tiếp cận các điểm du lịch chính như Chợ nổi Cái Răng, Cầu đi bộ Cần Thơ, Chợ đêm Tây Đô, Bảo tàng Cần Thơ, Thiền viện Trúc Lâm…



Khách sạn tại Cần Thơ tiếp tục gây ấn tượng với khách lưu trú qua phong cách thiết kế hiện đại hài hòa với dấu ấn văn hóa địa phương. Từ bên ngoài, khách lưu trú dễ dàng nhận diện khách sạn với tông màu xanh tím hiện đại và các các ô cửa sổ phòng nghỉ nhiều màu sắc đặc trưng. Không gian bên trong khách sạn mang đậm hơi thở văn hóa miền Tây với hình ảnh xuồng ba lá, chợ nổi, lá dừa… Đặc biệt, biểu tượng hạt gạo được tái hiện khéo léo ở khu vực mái JO247 Lounge, gợi nhớ về đặc trưng của miền đất "Cần Thơ gạo trắng nước trong".

SOJO Hotel Can Tho có 128 phòng nghỉ là khách sạn thứ 12 của SOJO Hotels – chuỗi khách sạn "phong cách nhất Châu Á" do TNH Hotels & Resorts đầu tư phát triển. Sở hữu vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố, SOJO Hotel Can Tho hứa hẹn sẽ trở thành một trong những khách sạn sáng giá tại thủ phủ Tây Nam Bộ trong thời gian tới.

Đồng thời với việc chính thức mở cửa SOJO Hotel Can Tho, SOJO Hotels cũng thực hiện nâng cấp luồng trải nghiệm số để tối ưu trải nghiệm của khách hàng. Lần nâng cấp này sẽ cho phép khách hàng đặt phòng tại SOJO Hotels có thể thực hiện check in/ chọn phòng online 100% trên mobile app và website trước thời điểm lưu trú 48h.

Khách hàng chỉ cần sử dụng thiết bị có camera để thực hiện các bước scan giấy tờ cá nhân, chụp ảnh chân dung... và gửi lên hệ thống của SOJO Hotels bằng cả hai kênh mobile app hoặc website. Sau khi thực hiện check in online thành công, khi đến nhận phòng khách hàng chỉ cần thực hiện thêm một bước nhận diện tự động khoảng 30s và sau đó là nhận chìa khoá tự động từ kiosk để lên phòng. Trước đây, khách hàng chỉ thực hiện được luồng check in online trên mobile app và chưa thực hiện được trên website.

Theo các chuyên gia, tại đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ là một trong ba địa phương có tiềm năng phát triển du lịch MICE bên cạnh Phú Quốc và Cà Mau. Ngoài lợi thế vị trí, Cần Thơ còn có hệ thống cơ sở hạ tầng thuận lợi về giao thông, hệ thống lưu trú đa dạng, nơi tập trung nhiều trường học, bệnh viện của vùng, có thể tổ chức nhiều hội nghị, sự kiện lớn cấp vùng, quốc tế. Chính vì vậy, MICE là một trong hai sản phẩm du lịch chính mà thành phố Cần Thơ chú trọng đầu tư và huy động các nguồn lực để xây dựng, phát triển.

Ông Nguyễn Bá Luân - Tổng Giám đốc TNH Hotels & Resorts cho biết: "Trong bối cảnh thành phố Cần Thơ khuyến khích đầu tư xây dựng các khách sạn cao cấp trên địa bàn, TNH Hotels & Resorts đã quyết định mở khách sạn tiếp theo tại đây để chủ động đón đầu làn sóng khách du lịch sẽ đổ về Cần Thơ nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung. SOJO Hotel Can Tho chú trọng thiết kế các chương trình đa dạng dành cho nhóm khách MICE. Chúng tôi hy vọng sẽ mang tới sản phẩm lưu trú đầy mới mẻ và tạo nhiều cảm hứng, góp phần làm phong phú thị trường và gia tăng sức hút cho du lịch địa phương".

Trước Cần Thơ, SOJO Hotels đã có mặt tại 11 tỉnh thành bao gồm: Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Hòa Bình, Việt Trì (Phú Thọ), Hạ Long (Quảng Ninh), Lạng Sơn, Vị Thanh (Hậu Giang), Lào Cai, Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). SOJO Hotels sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi khách sạn trong các năm tới để hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến của những du khách thế hệ mới.

Về TNH Hotels & Resorts

TNH Hotels & Resorts, thành viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam là nhà đầu tư và vận hành khách sạn dựa trên tư duy dịch vụ tinh gọn và thuận ích, lấy khách hàng làm trung tâm sáng tạo. SOJO Hotels phát triển với sứ mệnh "định hình tương lai ngành khách sạn Việt Nam" và được vinh danh là "Thương hiệu khách sạn phong cách nhất Châu Á" tại giải thưởng World Travel Awards 3 năm liên tiếp từ 2021 đến 2023.