Sớm xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số quản lý sản phẩm sử dụng AI

Ngày 29/7, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 66 điểm cầu.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thảo Anh

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ với các công nghệ mới như 5G, IoT, AI, Big Data, Cloud, Blockchain đã tạo ra những cuộc cách mạng làm thay đổi bản chất của ngành công nghiệp công nghệ thông tin, hành lang pháp lý về công nghiệp công nghệ thông tin quy định tại Luật Công nghệ thông tin bộc lộ những vướng mắc, bất cập, chưa theo kịp sự phát triển.

Cụ thể, chưa có quy định quản lý, thúc đẩy các loại hình sản phẩm ứng dụng các công nghệ số của cách mạng công nghiệp 4.0 như AI và IoT; thiếu cơ chế thử nghiệm (Sandbox) cho các sản phẩm; dịch vụ công nghệ số chưa có quy định pháp lý; chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh để thúc đẩy ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn - ngành công nghiệp chủ chốt có vai trò ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, Luật Công nghiệp công nghệ số được xây dựng trong đó có quy định về sản phẩm ứng dụng AI; quy định cơ chế thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số; quy định thúc đẩy ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn.

Cùng với đó, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về hỗ trợ xúc tiến đầu tư thương mại và thương mại hóa sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam cho thị trường trong nước và thị trường nước ngoài giai đoạn 2024 - 2026.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thảo Anh

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025. Trong tháng 6/2024, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 129/2024/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trong đó dự án Luật Công nghiệp công nghệ số dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Bộ thông tin và Truyền thông cho biết, theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm cũng sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Theo Bộ TT&TT, trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu toàn ngành TT&TT ước đạt 2.067.389 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023 và ước đạt 50% kế hoạch năm 2024; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 59.847 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước và ước đạt 61% kế hoạch năm 2024; đóng góp vào GDP của ngành TTT&TT ước đạt 476.933 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước và ước đạt 49% kế hoạch năm 2024. Tổng số lao động toàn ngành tính đến tháng 6/2024 ước hơn 1,5 triệu lao động, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước...

Trong lĩnh vực công nghiệp ICT, 6 tháng đầu năm doanh thu ước đạt 1.858.371 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023 và ước đạt 49% kế hoạch năm 2024. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử 6 tháng đầu năm ước đạt 1.753.071 tỷ đồng, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2023 và ước đạt 49,53% kế hoạch năm 2024. Số doanh nghiệp công nghệ số là 50.350 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023 và ước đạt 106% kế hoạch năm 2024.