Sonadezi Giang Điền (SZG) báo lãi quý IV/2023 tăng bằng lần

CTCP Sonadezi Giang Điền (MCK: SZG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 88,2 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, mảng kinh doanh đất, hạ tầng Khu công nghiệp Giang Điền vẫn là trụ cột đóng góp chính, đạt 33,9 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. Mảng cho thuê nhà xưởng tăng hơn 45% lên mức 33,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong cơ cấu doanh thu. Ngoài ra, Sonadezi Giang Điền còn ghi nhận doanh thu cho thuê văn phòng 11,3 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh nước sạch 6,3 tỷ đồng, doanh thu xử lý nước thải 3,3 tỷ đồng.

Trừ đi giá vốn, doanh nghiệp này lãi gộp 46,6 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2022. Trong kỳ, tổng chi phí giảm 52,95% do chi phí bán hàng giảm, chi phí quản lý giảm và hoàn nhập dự phòng. Kết quả, SZG báo lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 đạt hơn 48 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của Sonadezi Giang Điền, doanh thu của công ty trong quý 2/2023 tăng do ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản ghi nhận theo tổng số tiền nhận trước trong năm. Doanh thu tài chính tăng do nhận cổ tức từ chứng khoán kinh doanh, trong khi chi phí tăng thấp hơn dẫn đến lợi nhuận tăng cao.

Tính chung năm 2023 SZG mang về 425,3 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 189,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,5% và 71,5% so với năm trước.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của SZG ở mức 3.689,8 tỷ đồng, tăng hơn 14 tỷ đồng so với đầu năm. Cơ cấu tài sản chủ yếu là trả trước cho cho người bán ngắn hạn (1.036 tỷ đồng), bất động sản đầu tư (1.288,2 tỷ đồng), chi phí trả trước dài hạn (683 tỷ đồng)…

Mục chứng khoán kinh doanh của công ty ghi nhận đang đầu tư hơn 219,3 tỷ đồng vào cổ phiếu TID của CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa, đi ngang so với con số đầu năm. Sonadezi Giang Điền đang đánh giá khoản đầu tư này có giá trị hợp lý đạt 218,79 tỷ đồng vào thời điểm cuối quý IV/2023, tương ứng tạm lỗ 535,9 triệu đồng. Công ty đã trích lập dự phòng 535,9 triệu đồng khoản chứng khoán kinh doanh này.

Phía đối ứng, tổng nợ phải trả của Sonadezi Giang Điền là 2.900,2 tỷ đồng, giảm gần 105 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó có gần 249 tỷ đồng vay nợ tài chính, với 219 tỷ đồng vay nợ tại Vietcombank, hơn 29,9 tỷ đồng vay nợ tại Vietinbank.

Tại thời điểm kết thúc năm 2023, SZG có 2.530,2 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, biến động không đáng kể so với đầu năm. Đây là khoản tiền khách hàng trả trước tiền thuê đất và thuê hạ tầng Khu công nghiệp Giang Điền.