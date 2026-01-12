"Song cúp" trân quý của Techcombank: Hơn cả giải thưởng, đó là sức mạnh của niềm tin từ cộng đồng

Từ khi ra đời, FChoice đã là nơi tôn vinh những doanh nhân bản lĩnh, những doanh nghiệp kiệt xuất và những sự kiện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế Việt Nam. Bước sang năm 2025, bên cạnh những hạng mục do Hội đồng thẩm định lựa chọn, FChoice còn thực hiện một cuộc "chuyển mình" đầy cảm hứng khi đặt niềm tin vào lựa chọn của độc giả và cộng đồng với sự ra đời của hai hạng mục bình chọn hoàn toàn mới: "Ngân hàng Kim Chủ của năm" và "Cổ phiếu ngân hàng được yêu thích nhất".

Cuộc đua không còn gói gọn trong những con số trên báo cáo tài chính, mà trở thành một "sân chơi" tương tác sống động, nơi mỗi lượt vote là một lá phiếu của niềm tin và sự gắn kết bền chặt. Kết quả, sau cuộc rượt đuổi ngoạn mục, Techcombank đã được gọi tên ở vị trí Top 1 cho cả hai hạng mục bình chọn.

Chiến thắng này minh chứng cho mức độ lan tỏa niềm tin đa chiều, cũng là sức mạnh của chiến lược đồng hành. Techcombank không chỉ là một cái tên trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, mà còn là một "Kim Chủ" hiện diện trong những trải nghiệm cảm xúc của cộng đồng, được gắn kết chặt chẽ với niềm tin thương hiệu vững mạnh.

Ý nghĩa của "song cúp" Techcombank đạt được tại FChoice 2025 không còn dừng ở một danh hiệu thông thường. Trong kỷ nguyên của kinh tế giải trí và tài chính số, đó chính là sự công nhận quý giá nhất cho một thương hiệu luôn đặt khách hàng và cộng đồng làm trọng tâm.

Trong dòng chảy của kỷ nguyên "kinh tế giải trí", việc ngân hàng tài trợ cho các chương trình, sự kiện giải trí không còn là chuyện mới. Thế nhưng, tại FChoice2025, hạng mục "Ngân hàng Kim Chủ của năm" đã cho thấy khái niệm tài trợ không chỉ hiện diện thông qua logo, mà đó là sự hòa quyện giữa thương hiệu và dòng chảy văn hóa đại chúng.

Cuộc đua bình chọn tại FChoice 2025 chứng kiến một sự bùng nổ chưa từng có, nơi các cộng đồng fan trở thành những "đại sứ" đầy nhiệt huyết một cách tự nguyện. Tâm điểm của làn sóng này chính là Techcombank trong mối lương duyên với chuỗi concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" với chiến thắng ấn tượng đến từ 1,9 triệu lượt bình chọn.

Techcombank đã chọn cách trở thành một người đồng hành, góp phần viết tiếp những câu chuyện và giá trị đẹp. Đáp lại sự tinh tế đó, các "Gai con" không chỉ yêu thích nghệ sĩ và chương trình, mà họ còn sẵn lòng gắn bó với kim chủ phía sau.

Từ việc lan tỏa những hashtag biểu tượng, sáng tạo các nội dung meme hài hước đến những lời hô vang đầy tự hào tại sân khấu trực tiếp, họ đã giúp hình ảnh ngân hàng vượt ra khỏi khuôn khổ tài chính truyền thống để trở nên sống động và gần gũi. Sự gắn kết bền bỉ qua từng ngày, từng lượt vote đã tạo nên một hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ.

Khi một ngân hàng biết cách tạo ra trải nghiệm cảm xúc, cộng đồng sẽ đáp lại bằng một niềm tin không giới hạn. Danh hiệu "Ngân hàng Kim Chủ" của Techcombank đã cho thấy: Sức mạnh thương hiệu cũng gắn kết với các giá trị văn hóa.

Vượt qua những biến động của thị trường, Techcombank đã ghi dấu ấn ngoạn mục với hơn 1,8 triệu lượt bình chọn, chính thức trở thành cái tên được cộng đồng tin tưởng. Vì sao Techcombank lại tạo được sức hút mãnh liệt đến vậy? Câu trả lời nằm ở hành trình kiến tạo giá trị bền bỉ.

Cộng đồng đánh giá cao Techcombank khi sở hữu chiến lược thương hiệu nhất quán, thể hiện được sức mạnh nội tại của ngân hàng. Từ đó, Techcombank thành công trong việc bước ra khỏi hình ảnh một cỗ máy tài chính để trở thành một thương hiệu gần gũi, luôn hiện diện trong mọi điểm chạm của đời sống và giải trí.

Bên cạnh đó, niềm tin của công chúng còn được xây dựng trên nền tảng của một chiến lược tăng trưởng bền vững và hệ thống quản trị minh bạch.

Việc Techcombank được xướng tên ở hạng mục "Cổ phiếu ngân hàng được yêu thích nhất" cho thấy giá trị thương hiệu đang tạo ra tác động thực sự tới cách thị trường nhìn nhận cổ phiếu ngân hàng này. Vì thế, kết quả ở FChoice 2025 không chỉ ghi nhận sức hấp dẫn của một cổ phiếu ngân hàng, mà còn phản ánh sự ủng hộ của độc giả và cộng đồng đối với một mô hình phát triển bền vững.

Chiến thắng này một lần nữa khẳng định rằng sức lan tỏa lớn nhất của Techcombank không chỉ nằm ở các chỉ số tài chính, mà còn ở niềm tin, sự gắn kết và kỳ vọng mà xã hội đặt vào thương hiệu.

Trong nhiều năm, Techcombank được nhận diện là một trong những ngân hàng tư nhân tập trung mạnh vào hiệu quả vận hành, quản trị rủi ro và các chỉ số tài chính. Tuy nhiên, bức tranh tại FChoice 2025 lại cho thấy ngân hàng này đang bước sang một giai đoạn phát triển mới: xây dựng thương hiệu tài chính dựa trên trải nghiệm, cảm xúc và giá trị xã hội, thay vì chỉ được đo bằng lợi nhuận hay tăng trưởng tín dụng.

Bên cạnh địa hạt tài chính, Techcombank triển khai chiến lược tiếp cận toàn diện khi trở thành nhà đồng đầu tư cho concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Y-CONCERT. Trọng tâm không chỉ dừng ở nâng cao hình ảnh thương hiệu, mà còn gia tăng gắn kết và tri ân khách hàng thông qua việc quảng bá giải pháp "Techcombank Sinh Lời Tự Động" trên ngân hàng số Techcombank Mobile.

Loạt ưu đãi như săn vé, tặng vé cho khách hàng Priority và Private, giảm 20% khi thanh toán bằng thẻ Techcombank, cùng các hoạt động tương tác và gặp gỡ nghệ sĩ đã biến sản phẩm tài chính thành một phần của trải nghiệm giải trí. Chiến dịch được triển khai đồng bộ trên nhiều kênh, lấy Techcombank Mobile làm trung tâm, giúp thương hiệu trở nên gần gũi hơn với cộng đồng.

Việc Techcombank được gọi bằng những cái tên thân mật như "Kim Chủ" hay "Nhà Tech", thậm chí được người hâm mộ chủ động lan tỏa nội dung truyền thông, cho thấy mức độ gắn kết cảm xúc hiếm có của một thương hiệu ngân hàng. Hiệu quả được phản ánh rõ rệt khi gần 300.000 người người dùng kích hoạt sản phẩm "Techcombank Sinh Lời Tự Động"chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, góp phần duy trì tỷ lệ CASA ở mức cao và củng cố vị thế của Techcombank trong nhóm ngân hàng dẫn đầu thị trường.

Tiếp nối tinh thần "nhân rộng giá trị", Techcombank còn hợp tác với Visa – Đối tác thanh toán chiến lược tại Y-CONCERT, mang đến cho khách hàng ưu đãi mua vé cùng loạt đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ. Không gian trải nghiệm riêng, cơ hội săn merchandise giới hạn, giao lưu – fansign cùng nghệ sĩ và làn check-in ưu tiên đã nâng tầm trải nghiệm, đồng thời cho thấy cách ngân hàng tích hợp dịch vụ tài chính vào đời sống giải trí một cách tự nhiên.

Thông qua sự kết hợp này, Techcombank và Visa không chỉ mang lại trải nghiệm thanh toán an toàn, liền mạch, mà còn khẳng định chiến lược gắn kết tài chính với cảm xúc, phong cách sống và tinh thần tận hưởng của giới trẻ. Những thay đổi đó giúp mở rộng các điểm tiếp xúc giữa dịch vụ ngân hàng và đời sống thường nhật, gia tăng mức độ tương tác của khách hàng với hệ sinh thái.

Chính sự kết nối chặt chẽ giữa trải nghiệm cảm xúc và nền tảng tài chính đã tạo nên một vòng tròn giá trị bền vững cho Techcombank. Khi cộng đồng cảm nhận được sự hiện diện của ngân hàng trong đời sống, niềm tin không chỉ được hình thành từ sản phẩm hay con số, mà còn từ sự đồng hành lâu dài và nhất quán. Ngược lại, nền tảng tài chính vững chắc tiếp tục củng cố độ tin cậy của thương hiệu, giúp Techcombank duy trì vị thế dẫn đầu trong nhận thức của công chúng.

"Ngân hàng Kim Chủ của năm" và "Cổ phiếu ngân hàng được yêu thích nhất" tại FChoice 2025 vì vậy không chỉ là giải thưởng vinh danh mà còn phản ánh quá trình chuyển mình của Techcombank. Quan trọng hơn, đó còn là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của cộng đồng – một dạng "tài sản mềm" được bồi đắp qua thời gian, có khả năng tạo ảnh hưởng lâu dài tới vị thế thương hiệu.

Với nền tảng đã được kiểm chứng và sự hậu thuẫn của cộng đồng, Techcombank giờ đây không chỉ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng thương hiệu, mà còn có dư địa để định hình những chuẩn mực mới cho cách một ngân hàng tạo ra giá trị trong tương lai.

FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF tổ chức, ra đời từ năm 2021. Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản ánh những câu chuyện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Năm 2025, FChoice đã chính thức quay trở lại với thông điệp "Việt Nam vươn mình" với 4 nhóm hạng mục lớn. Ngay từ bây giờ, hãy theo dõi bảng vinh danh TẠI ĐÂY với những câu chuyện đột phá, những minh chứng sống động cho sự kiên cường, nỗ lực đổi mới và niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn phát triển mới TẠI ĐÂY.