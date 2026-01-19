Song Hong Diamond City: Rộn ràng chợ Tết nông sản, bùng nổ tiềm năng đầu tư shophouse

Chợ Tết nông sản cận kề Shophouse: Trái tim thương mại sầm uất của Song Hong Diamond City

Không khí Tết thêm phần rộn ràng khi Chợ Tết nông sản tại Song Hong Diamond City chính thức khai hội từ ngày 28/1/2026. Với 150 ki-ot và gần 400 điểm bán ngoài, hội chợ mang đến một không gian mua sắm phong phú từ cây cảnh, hoa trái, nông sản hữu cơ an toàn cho đến đặc sản vùng miền và sản phẩm chế biến phục vụ Tết. Đây là nơi người dân có thể tiếp cận nguồn hàng chất lượng, đồng thời góp phần ổn định thị trường trong dịp cao điểm cuối năm.

Sự hiện diện của Chợ Tết nông sản ngay cạnh dãy shophouse tạo nên lợi thế vàng cho nhà đầu tư. Dòng khách hàng đông đảo không chỉ mang đến cơ hội kinh doanh tức thì mà còn đảm bảo giá trị khai thác lâu dài. Song Hong Diamond City vì thế trở thành tâm điểm thương mại – dịch vụ sôi động, vừa phục vụ nhu cầu mua sắm mùa Tết, vừa duy trì sức hút quanh năm.

Các căn shophouse tại dự án được thiết kế linh hoạt với diện tích đa dạng từ 88m², 90m² đến 120m², một số lô góc có diện tích lớn hơn. Mặt tiền rộng 5 – 6m, kết cấu 3 – 5 tầng cho phép kết hợp kinh doanh tại tầng 1 và không gian ở hoặc cho thuê tại các tầng trên. Tiêu chuẩn bàn giao xây thô bên trong, hoàn thiện mặt ngoài cùng sổ đỏ từng lô giúp khách hàng yên tâm sở hữu.

Đặc biệt, toàn bộ shophouse được quy hoạch dọc theo tuyến phố trung tâm, thu hút lưu lượng người qua lại lớn, thuận lợi cho việc mở cửa hàng, showroom hay văn phòng dịch vụ. Từ Song Hong Diamond City, cư dân dễ dàng kết nối đến Vinhomes Ocean Park, Ecopark, trung tâm Hà Nội và các tỉnh lân cận qua hệ thống giao thông huyết mạch như tỉnh lộ ĐT 379, ĐT 382, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Vành đai 4.

Hơn nữa, bao quanh dự án là các khu công nghiệp lớn, sân vận động PVF đa năng sức chứa 60.000 chỗ ngồi, cùng trường Đại học Bách Khoa cơ sở 2. Đây là yếu tố thúc đẩy nhu cầu kinh doanh cực cao, thu hút khách hàng không chỉ trong nội khu mà còn từ bên ngoài.

Nắm bắt chính sách bán hàng đột phá, nhiều ưu đãi hấp dẫn

Ngày 16/1/2026 vừa qua, sự kiện trao chứng nhận đơn vị phân phối shophouse Song Hong Diamond City đã diễn ra trong không khí trang trọng, trong đó Địa ốc SGO tiếp tục giữ vai trò Tổng Đại lý, đồng hành cùng Huy Phong Land và Thăng Long Land. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới tập trung vào dòng sản phẩm shophouse và thương phố, hứa hẹn mang lại động lực mạnh mẽ cho thị trường bất động sản khu vực phía Đông Hà Nội.

Song Hong Diamond City chính thức bước sang giai đoạn 2 với shophouse thương mại – tâm điểm kinh doanh mới, nơi hội tụ tiềm năng khai thác dòng tiền và gia tăng giá trị bền vững.

Chính sách bán hàng của dự án được thiết kế linh hoạt, mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng mua sản phẩm thấp tầng sẽ được hỗ trợ vay vốn từ các ngân hàng đối tác như Agribank, Vietinbank và MBBank với tỷ lệ cho vay lên tới 70% giá trị hợp đồng, đồng thời được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong tối đa 30 tháng hoặc đến hết ngày 31/05/2028. Với những khách hàng thanh toán giãn tiến độ trong 18 tháng sẽ nhận chiết khấu ngay 10% trên giá trị sản phẩm, trong khi những khách hàng thanh toán sớm 95% sẽ nhận ngay chiết khấu lên tới 18%, mang lại lợi ích tài chính vượt trội.

Không dừng lại ở đó, dự án còn dành tặng những phần quà giá trị cho khách hàng tiên phong. Năm khách hàng đầu tiên sẽ nhận ngay xe Vinfast VF6 Eco trị giá 600 triệu đồng, quy đổi khấu trừ vào giá bán. Với sản phẩm liền kề, cam kết thuê lại trong 24 tháng với mức chi trả 30 triệu đồng/tháng, bất kể có người thuê hay không. Nếu không tham gia, khách hàng sẽ được giảm trực tiếp 720 triệu đồng vào giá bán. Đối với biệt thự, chủ sở hữu sẽ được tặng gói hoàn thiện tiểu cảnh sân vườn trị giá 300 triệu đồng, nâng tầm không gian sống thêm phần sang trọng và đẳng cấp.

Đặc biệt, sau khi giao dịch thành công 120 căn đầu tiên, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với những phần quà hấp dẫn như 01 Mercedes E200 trị giá 2,6 tỷ đồng; 01 Honda HRV G trị giá 700 triệu đồng; 03 xe máy Honda SH phiên bản thể thao cùng 05 iPhone 15 Pro Max.

Với chính sách bán hàng đột phá, ưu đãi tài chính mạnh mẽ và quà tặng giá trị, Song Hong Diamond City không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời bền vững, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của bất động sản phía Đông Hà Nội trong năm 2026.

