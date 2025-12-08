“Sóng mới” đang hình thành, chuyên gia chỉ điểm 4 nhóm cổ phiếu sẽ là tâm điểm hút tiền mạnh

Sau nhịp điều chỉnh gần 200 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn dò đáy và tích lũy lại quanh vùng 1.580 – 1.650 điểm. Từ nền đó, VN-Index đã dần chuyển sang trạng thái cân bằng và bứt phá rõ rệt trong tuần đầu tháng 12 khi tăng thêm hơn 50 điểm,. Động lực tăng điểm đến chủ yếu từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ ba nhà Vingroup là VIC–VHM–VPL, riêng nhóm này đóng góp khoảng một nửa mức tăng của chỉ số trong tuần.

Trong bối cảnh hiện tại, Ông Bùi Văn Huy, Phó Tổng Giám đốc FIDT cho rằng câu chuyện hiện tại không còn xoay quanh việc thị trường có đang nằm trong một bulltrap hay không, mà là đánh giá chất lượng của nhịp hồi phục. Xu hướng tăng đang dần hình thành rõ ràng hơn, nhưng độ lan tỏa và tính bền vững vẫn còn cần thời gian kiểm chứng, đúng với đặc trưng của giai đoạn đầu của một con sóng mới sau cú sốc giảm mạnh.

Theo ông Huy, mốc 1.800 điểm vẫn là mục tiêu có thể chinh phục trong tháng cuối năm nếu chỉ số giữ vững được vùng 1.710–1.730 điểm khi điều chỉnh; và độ rộng thị trường cải thiện, dòng tiền lan tỏa tốt hơn ra ngoài nhóm cổ phiếu dẫn dắt

Với bức tranh trên, chuyên gia FIDT khuyến nghị chiến lược phù hợp trong bối cảnh hiện tại là đi cùng xu hướng nhưng cần phải quản trị rủi ro chủ động. Cụ thể trong ngắn hạn, nhà đầu tư có thể kiên nhẫn chờ các nhịp rung lắc kiểm định vùng 1.710–1.730 điểm để gia tăng tỷ trọng ở những cổ phiếu đầu ngành đã được xác nhận xu hướng tăng, hạn chế mua mới khi chỉ số đang ở sát vùng cản 1.750–1.760. Với các khoản đầu tư đang có lợi nhuận lớn sau nhịp hồi vừa qua, nên chủ động chốt lời một phần, hạ đòn bẩy và dời điểm dừng lỗ lên các vùng hỗ trợ gần để bảo vệ thành quả.

Về nhóm ngành, ông Huy cho rằng dòng tiền trong giai đoạn tới nhiều khả năng vẫn xoay quanh các trục chính sau. Thứ nhất, nhóm vốn hóa lớn dẫn dắt chỉ số và một số ngân hàng và bán lẻ đầu ngành – vẫn là nơi hút tiền chủ đạo khi dòng vốn tổ chức và khối ngoại tập trung giải ngân ở đây. Câu chuyện của nhóm này gắn với cải thiện lợi nhuận, tái cấu trúc tài chính, và kỳ vọng nâng hạng thị trường.

Thứ hai, nhóm ngân hàng có cơ cấu vốn lành mạnh, chất lượng tài sản tốt và dư địa tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh kinh tế phục hồi sẽ tiếp tục đóng vai trò xương sống của thị trường, nhất là những ngân hàng đang được khối ngoại mua ròng mạnh trong tuần qua.

Thứ ba, nhóm bất động sản chất lượng cao – bao gồm bất động sản nhà ở đáp ứng nhu cầu thực, bất động sản khu công nghiệp và một phần bất động sản du lịch – đang bước vào giai đoạn chọn lọc. Các doanh nghiệp có quỹ đất sạch, tài chính lành mạnh, sản phẩm trúng nhu cầu có cơ hội phục hồi lợi nhuận rõ hơn trong 2026–2027, trong khi nhóm đầu cơ, pháp lý yếu có thể tiếp tục bị loại bỏ. Việc lựa chọn đúng doanh nghiệp, đúng phân khúc sẽ quan trọng hơn là đánh cược vào toàn ngành.

Thứ tư, các nhóm hưởng lợi từ tiêu dùng nội địa và đầu tư công – như bán lẻ, hạ tầng, vật liệu xây dựng, một số doanh nghiệp công nghiệp gắn với FDI – sẽ tiếp tục là nơi để nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội, nhưng cần lưu ý mức tăng giá đã khá mạnh ở một số mã, do đó nên ưu tiên chiến lược mua trong các nhịp điều chỉnh thay vì đuổi theo khi giá tăng nóng.

Xa hơn với góc nhìn trung hạn hướng tới 2026, câu chuyện không nằm ở việc VN-Index dừng ở 1.700 hay 1.800, mà là tái cấu trúc danh mục vào những doanh nghiệp có thể tăng trưởng lợi nhuận bền vững, tận dụng được xu hướng đô thị hóa, tiêu dùng mở rộng, FDI và đầu tư hạ tầng của Việt Nam. Khi làm được điều đó, nhà đầu tư sẽ bớt lệ thuộc vào điểm số và có nhiều chủ động hơn trong việc xử lý các nhịp biến động sắp tới.