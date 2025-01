Sống nghỉ dưỡng đẳng cấp quanh năm tại biệt thự hạng sang The Orchard

Giao điểm vàng giữa 2 tầng đệm xanh

Tọa lạc trong lòng The Orchard - phân khu thấp tầng an ninh khép kín đầu tiên của tổng dự án Sycamore, các căn biệt thự song lập và đơn lập sở hữu vị trí đắc địa "giao điểm giữa 3 tầng đệm xanh" hiếm có. Đây là nơi vườn nhà riêng tư hài hòa với cảnh quan xanh mát và chuỗi tiện ích đặc quyền ngay ngưỡng cửa. Quỹ biệt thự đẳng cấp này dành riêng cho những chủ nhân khao khát hòa mình vào thiên nhiên để tận hưởng không gian sống nghỉ dưỡng trọn vẹn quanh năm.

Nằm cạnh hệ công viên trung tâm và hồ cảnh quan - lá phổi xanh 75ha của TP mới Bình Dương, "ốc đảo nghỉ dưỡng" The Orchard sở hữu thảm thực vật đa dạng riêng với mật độ phủ bóng chiếm đến 80% diện tích phân khu. Tại đây, các căn biệt thự được phát triển ở nơi tập trung ở khu vực xanh mát nhất, mang đến không gian sống trong lành và thư thái chưa từng có cho gia chủ.

Các chủ nhân sẽ được ưu ái tận hưởng chuẩn sống "an cư như nghỉ dưỡng" ngay trong tầm tay, khi trở về tổ ấm sang trọng đối diện Đảo cảnh quan The Pier, yên bình ngắm hồ, hoặc Khu vui chơi The Island, nơi trẻ nhỏ có thể thỏa sức khám phá thiên nhiên.

Nhà câu lạc bộ The Canopy – Biểu tượng cho chuẩn sống vươn tầm (Ảnh: Sycamore)

Giữa thảm thực vật xanh tươi đang phát triển từng ngày, Nhà câu lạc bộ The Canopy rộng hơn 2.500m2 nổi bật với 26 tiện ích đặc quyền, mang đến phong cách sống resort-living. Không chỉ cung cấp các tiện ích chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, đây còn là "trái tim" gắn kết cộng đồng cư dân cùng đẳng cấp qua các không gian giao lưu, hội họp tinh tế.

Không gian vườn nhà riêng tư: Chuẩn sống nghỉ dưỡng vươn tầm nơi tổ ấm

Các biệt thự song lập và đơn lập sở hữu không gian vườn rộng lớn, thiết kế linh hoạt và hiện đại mang đến không gian sống vượt trội. Gia chủ có thể thoải mái sáng tạo với nhiều ý tưởng cho khu vườn riêng tư, từ cây cảnh cao cấp, rau củ hữu cơ theo sở thích đến các tiểu cảnh non bộ và thảm cỏ, tạo nên tầng đệm xanh êm ái ngay tại gia.

Thiết kế đa năng cho gia chủ The Orchard khoảng không vườn rộng lớn (Ảnh: Sycamore)

Một số căn góc đặc biệt được ưu ái với khoảng vườn luôn xanh mát riêng biệt bên cạnh nhà. Với vị trí đón trọn ánh mặt trời buổi sớm, không gian vườn luôn chan hòa, khô ráo, mang lại năng lượng sinh trưởng mạnh mẽ cho cây cối, đồng thời nuôi dưỡng sức khỏe và vận khí thịnh vượng cho gia chủ, góp phần nâng cao diện mạo bề thế và thẩm mỹ bền vững cho ngôi nhà.

Sở hữu khu vườn quanh nhà còn mang lại không gian thư thái tách biệt với nhịp sống đô thị sôi động bên ngoài. Vườn có thể trở thành khu làm việc ngoài trời, khơi dậy cảm hứng sáng tạo, hoặc phòng khách mở thoáng đãng, nơi gia chủ thư giãn, trò chuyện, đồng thời vẫn dễ dàng trông nom trẻ nhỏ trong tầm mắt.

Kết nối bất tận với thiên nhiên với sân vườn rộng lớn trong nhà và mảng xanh kế cạnh bên ngoài (Ảnh: Sycamore)

Trong những dịp lễ truyền thống, khu vườn lớn là không gian lý tưởng để cả gia đình sum vầy. Dù là tổ chức tiệc nướng tại gia, thưởng trà ngắm trăng mùa Tết Trung Thu, hay ăn mừng Tết Nguyên Đán…, khu vườn luôn đồng hành cùng gia chủ trong những khoảnh khắc đáng nhớ và trọn vẹn của cuộc sống.

Cũng là lựa chọn biệt thự là nơi an cư xứng tầm, song biệt thự song lập và đơn lập giới hạn tại The Orchard mang đến nhiều đặc quyền hưởng thụ hơn cho gia chủ, nâng tầm chuẩn sống nghỉ dưỡng giữa 3 tầng thiên nhiên hài hòa: sân vườn riêng - mảng xanh nội khu - và kết nối vô tận với lá phổi xanh của TP Mới Bình Dương.

Chủ đầu tư đang đưa ra chính sách hỗ trợ hấp dẫn: lãi suất vay 0% tối đa 65% giá trị biệt thự trong thời hạn lên đến 2 năm, giúp các chủ nhân tương lai dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ sở hữu không gian sống đẳng cấp tại The Orchard.

*Điều kiện và điều khoản áp dụng

Tổng dự án Sycamore

Địa chỉ: Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Hotline: 1800 599 986

Website: sycamore.com.vn

Facebook: This is Sycamore