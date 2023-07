Với tiềm năng thủy điện, trên sông Đồng Nai đã có hơn 10 công trình được vận hành. Nổi bật là Nhà máy thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) - nhà máy thủy điện đầu tiên được xây dựng ở phía Nam sau ngày thống nhất đất nước. Mỗi năm, thủy điện Trị An cung cấp cho điện lưới quốc gia 1,7 tỷ KWh, đảm bảo lượng nước tưới tiêu cho khu vực, điều tiết lũ, phát triển giao thông vận tải. Ngoài ra, hồ Trị An còn là địa điểm du lịch được nhiều người yêu thích. Đặc biệt là khu vực hạ hồ. Trong mùa khô nước rút, nơi đây có những bãi cỏ xanh mướt; đất sỏi nhỏ, êm mịn.