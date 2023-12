Nối tiếp những chiến thắng tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam, việc được xướng danh tại giải thưởng bất động sản danh tiếng của khu vực đã khẳng định vị thế của SonKim Land trong vai trò một nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam với những sản phẩm đạt chuẩn mực quốc tế.

Trải qua nhiều vòng đánh giá khắt khe, SonKim Land đã chinh phục Hội đồng giám khảo quốc tế của Property Guru bằng những dự án ấn tượng, nổi bật nhất là dự án phức hợp The OpusK, thuộc tổ hợp The Metropole Thủ Thiêm. Tọa lạc tại trung tâm của Khu chức năng số 1 của Thủ Thiêm, The OpusK bao gồm một tòa tháp văn phòng và một tòa tháp phức hợp với căn hộ hạng sang The OpusK Residence; văn phòng độc bản The OpusK Luxury Boutique Office và khu thương mại đặt tại khối đế. Trong đó, The OpusK Residence được vinh danh với giải thưởng Dự án căn hộ cao tầng tốt nhất Châu Á và The OpusK Luxury Boutique Office đã xuất sắc chiến thắng 2 giải thưởng Khu phức hợp cao cấp tốt nhất Châu Á và Thiết kế Kiến trúc phức hợp tốt nhất Châu Á.

SonKim Land là nhà phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất của PropertyGuru Châu Á 2023.

Tại Châu Á, TP. HCM đang nổi lên là một thành phố tràn đầy tiềm năng và có dư địa phát triển lớn. Đặc biệt, khu vực Thủ Thiêm được định hướng để trở thành trung tâm tài chính hàng đầu, động lực quan trọng cho sự phát triển của TP.HCM và Việt Nam. "TP.HCM đang là điểm đến của giới tinh hoa trong và ngoài nước, vì vậy bất động sản tại đây cần đáp ứng được yêu cầu của thị trường quốc tế. Đó là lí do SonKim Land kiến tạo nên những công trình với chuẩn mực quốc tế phù hợp với tầm nhìn chiến lược và tốc độ phát triển vào loại nhanh nhất Châu Á của TP.HCM. Chúng tôi rất tự hào khi những nỗ lực của SonKim Land cho The OpusK, một dự án năm sao mang biểu tượng mới, đậm bản sắc quốc tế tại Thủ Thiêm đã được Hội đồng giám khảo quốc tế công nhận," Bà Bùi Thị Phương Hiền, CEO của SonKim Land chia sẻ.

Chiến thắng giải thưởng "Nhà phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất" không chỉ củng cố danh tiếng của SonKim Land trên thị trường bất động sản quốc tế mà còn là một minh chứng cho bản lĩnh và những nỗ lực bền bỉ của SonKim Land giữa những bước chuyển mình khó khăn của thị trường bất động sản trong nước.

The OpusK Residence được phát triển bởi SonKim Land.

Sau ba thập kỷ xây dựng và liên tục phát triển, SonKim Land đã mạnh mẽ khẳng định vị thế và uy tín của mình như một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Các dự án của SonKim Land không chỉ là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị trí đắc địa, kiến trúc đột phá, tiêu chuẩn xây dựng quốc tế, mà còn là biểu tượng của tính nguyên bản hiếm có trong một thị trường bất động sản đầy cạnh trạnh.

Các đơn vị chiến thắng tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru 2023.

Trong tương lai, SonKim Land sẽ tiếp tục phát triển đội ngũ nhân sự xuất sắc và hợp tác với những đối tác danh tiếng trên thế giới để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu khu vực, không chỉ đem lại giá trị cho khách hàng mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.