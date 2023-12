Sony BRAVIA XR OLED A95L – “King of 4K TV 2023” gây sốt toàn cầu

Chính thức lên kệ tại Việt Nam với hai phiên bản 77 inch và 65 inch, "King of 4K TV 2023" được tích hợp tất cả các tinh hoa công nghệ tiên tiến nhất của Sony cùng diện mạo sang trọng, mang tới cho người dùng cơ hội trải nghiệm nghe nhìn toàn diện và đẳng cấp.



Dòng TV "ngôi vương" dành cho người sành

Mới đây, tại sự kiện TV Shootout lần thứ 19 do Value Electronics tổ chức tại Mỹ, Sony Bravia XR OLED A95L đã ngoạn mục vượt qua các thương hiệu đình đám khác để trở thành "King of 4K TV – TV 4K tốt nhất" với sự công nhận của các chuyên gia hàng đầu thế giới.

Trong cuộc bình chọn, Sony Bravia XR OLED A95L đã thể hiện chất lượng hình ảnh vượt trội trong mắt các chuyên gia khi hầu hết tiêu chí đánh giá đều dẫn đầu: được chấm cao nhất ở 4/5 tiêu chí trong vòng SDR, đạt 5/5 ở HDR và 9/10 tiêu chí ở vòng cài đặt sẵn. Đặc biệt, ở một số tiêu chí như Độ chính xác màu sắc (trong HDR), Chi tiết nổi bật HDR và ​​Chi tiết bóng HDR (trong vòng Đánh giá ưu tiên), A95L thậm chí còn là chiếc TV duy nhất đạt điểm tối đa 5/5. Ngay sau sự kiện, lượt tìm kiếm về Sony Bravia XR OLED A95L đã đột ngột tăng vọt trên toàn cầu và trở thành chiếc TV được quan tâm nhất tại các showroom khắp thế giới.

Trái tim giải trí tại gia khẳng định đẳng cấp

Là dòng TV tích hợp tất cả các tinh hoa công nghệ tiên tiến nhất của Sony, Bravia XR OLED A95L mang tới những trải nghiệm nghe nhìn toàn diện và hoàn toàn khác biệt cho người dùng. Trang bị bộ xử lý nhận thức Cognitive Processor XR, A95L có khả năng tối đa hoá sức mạnh biểu đạt của tấm nền OLED, kết hợp với công nghệ XR Triluminos Max giúp độ sáng và dải màu của dòng TV trở nên vượt trội so với các thế hệ TV OLED trước. Không dừng lại ở đó, A95L còn tích hợp các công nghệ ưu việt khác như XR OLED Contrast pro (tăng độ tương phản), XR Clear Image (giảm nhiễu), XR OLED Motion (chống nhòe) để tạo ra đỉnh cao mới của trải nghiệm hình ảnh. Tất cả các chuẩn HDR phổ biến hiện nay đều được A95L hỗ trợ, bao gồm HDR10, HLG và Dolby Vision.

TV Sony Bravia XR OLED A95L còn làm say lòng giới mộ điệu bởi công nghệ Acoustic Surface Audio + biến toàn bộ màn hình của TV thành hệ thống loa khổng lồ với công suất lên đến 60W. Âm thanh được đồng bộ hoàn hảo với hình ảnh, giúp khán giả hòa mình vào thế giới giải trí đầy sắc màu. Đặc biệt, hệ thống loa siêu trầm được tích hợp trong TV giúp tăng thêm uy lực cho các cảnh cháy nổ, mang lại trải nghiệm sống động đáng kinh ngạc cho các bộ phim bom tấn.

A95L còn là đối tác hoàn hảo với loa thanh A-series từ Sony nhờ công nghệ Acoustic Center Sync, cho phép TV đóng vai trò là loa trung tâm. Tương thích với tính năng 360 Spatial Personalizer, điều chỉnh trải nghiệm Dolby Atmos bằng cách kết hợp loa đeo SRS-NS7 và bộ phận chuyển tiếp không dây WLA-NS7 để thưởng thức âm thanh vòm không gian. A95L hỗ trợ đầy đủ các công nghệ âm thanh tiên tiến gồm: Dolby Atmos, DTS Digital Surround, S-Master Digital Amplifier, S-Force Front Surround; tất cả tín hiệu đầu vào đều có thể được nâng cấp lên âm thanh vòm 3D thông qua công nghệ 3D Surround Upscaling; âm thanh còn được tối ưu theo các thể loại nội dung, giúp người dùng thỏa sức tận hưởng không gian giải trí chuyên nghiệp tại chính căn nhà của mình.

Cũng như tất cả dòng TV Sony 2023, với A95L, người dùng có thể điều khiển TV và tìm kiếm nội dung yêu thích dễ dàng bằng giọng nói cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Sony còn đặc biệt ưu ái các game thủ khi tích hợp một loạt công nghệ hỗ trợ trong Game Menu. Bên cạnh đó, dòng TV đầu bảng của Sony cũng tương thích với phụ kiện BRAVIA CAM, cho phép theo dõi vị trí để tối ưu chất lượng âm thanh và hình ảnh dù bạn có ở bất kỳ đâu trong phòng.

Ngày nay, những thiết bị công nghệ trong gia đình không đơn thuần thực hiện công năng của chúng mà còn trở thành những món đồ trang trí nội thất giúp khẳng định đẳng cấp của ngôi nhà. Với A95L, đồng hành cùng công nghệ thời thượng là thiết kế sang trọng cùng diện mạo ấn tượng. Sử dụng ngôn ngữ thiết kế One Slate hợp nhất màn hình và viền thành một tấm, chân đế được làm bằng hợp kim nhôm cao cấp sang trọng; remote nhỏ gọn và tích hợp đèn nền,… A95L trở thành điểm nhấn giúp nâng tầm không gian sống.

Là "King of TV" của năm với những công nghệ đỉnh cao và ngoại hình thời thượng nhưng Sony BRAVIA XR OLED A95L lại có mức giá rất hợp lý: 128.990.000 đồng với XR-77A95L kích thước 77 inch và 84.890.000 đồng với XR-65A95L kích thước 65 inch. Với tầm giá này, A95L là chiếc TV xứng đáng để sở hữu với những chủ nhân tinh hoa và có thể trở thành món quà ý nghĩa trong dịp cuối năm.