“Sốt” thép xây dựng

Trong tháng 11, giá thép đã phục hồi hoặc tăng mạnh ở hầu hết các thị trường toàn cầu, trong đó đáng chú ý là Mỹ và Ấn Độ. Việc tăng giá thép phần lớn là do thiếu hụt nguồn cung trong khi đại dịch Covid-19 khiến thời gian giao hàng ở châu Âu và Mỹ kéo dài. Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó.



Trong số các mặt hàng thép tại Việt Nam, thép xây dựng đang thực sự sốt. Sản lượng thép xây dựng sản xuất trong tháng 11/2020 đạt 875.690 tấn, giảm 0,72% so với tháng 10/2020 nhưng tăng 1,5% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên, bán hàng đạt 1.115.029 tấn, tăng mạnh 52,77% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), thị trường thép xây dựng nội địa có nhu cầu tiêu thụ thép nhiều hơn trong quý III. Mặc dù sản xuất thép xây dựng quý III giảm nhẹ lần lượt 5% và 2% so với các quý I và II. Nhưng bán hàng thép tăng trưởng so với 2 quý trước lần lượt là 6% và 19%.

Lý giải về việc thép xây dựng tăng giá, Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết trong tháng 11/2020, giá các loại nguyên vật liệu sản xuất thép tăng cao đột biến trên thị trường toàn cầu và Việt Nam cũng bị ảnh hưởng.

Cụ thể, giá phế nội địa tăng mạnh từ 700 VNĐ/Kg đến 900 VNĐ/Kg, giữ mức 7.600 VNĐ/Kg đến 7.800 VNĐ/Kg. Giá phế nhập khẩu tăng 37 USD/tấn giữ mức 350 USD/tấn cuối tháng 11/2020. Giá phôi cũng tăng mức 44.0 USD/tấn giữ mức 494~496 USD/tấn. Giá phôi nội địa tăng 1.000 VNĐ/Kg tới 1.200 VNĐ/Kg giữ giá ở mức 11.400 VNĐ/Kg đến 11.600 VNĐ/Kg.

Điều đó khiến giá bán thép xây dựng trong nước hiện ở mức bình quân khoảng 12.000-12.500 đồng/kg vào thời điểm đầu tháng 12/2020 tùy thuộc từng chủng loại sản phẩm và từng doanh nghiệp cụ thể, VSA cho biết.



Các mặt hàng thép khác cũng có biến động nhưng với biên độ không lớn. Đáng chú ý trong các sản phẩm thép còn lại là ống thép hàn. Trong tháng 11/2020, sản xuất ống thép của các thành viên VSA đạt 50.306 tấn, tăng 21,67% so với tháng trước và tăng 15,7% so với cùng kỳ 2019. Bán hàng đạt 278.946 tấn, tăng 32,04% so với tháng trước, và tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, VSA cũng cung cấp các số liệu về xuất khẩu thép của Việt Nam trong tháng 10. Theo đó, xuất khẩu thép của Việt Nam đạt hơn 1,004 triệu tấn, giảm nhẹ so với tháng trước đó nhưng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong 10 tháng đầu năm 2020, Việt Nam xuất khẩu 6,99 triệu tấn thép với giá trị 4,19 tỷ USD.