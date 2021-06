SPI mua cổ phần Cam Ranh Riviera Resort sau khi thay toàn bộ ban lãnh đạo

CTCP Spiral Galaxy (mã SPI) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng tối đa 45% vốn đầu tư tại công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị đầu tư.

Đồng thời, SPI thông qua việc mua 5,4 triệu cổ phần của CTCP Cam Ranh Riviera Resort. Sau giao dịch, SPI sẽ nắm 9,31% vốn điều lệ của Cam Ranh Riviera Resort.

Sau cuộc họp ĐHCĐ vào tháng 5/2021 vừa qua, SPI gần như thay toàn bộ công ty. Công ty đã đổi tên từ CTCP SPI thành CTCP Spiral Galaxy, trụ sở chính thay đổi từ số 54 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM thành Tầng 8, toà nhà Deaha Business Center, 360 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội.

Công ty cũng miễn nhiệm toàn bộ ban lãnh đạo cũ và bầu mới 5 thành viên HĐQT là ông Phạm Đức Thắng (chủ tịch), ông Nguyễn Quốc Hiến, ông Nguyễn Trường Sơn, ông Nguyễn Chí Tân và ông Trần Tấn Hải. Ông Thắng từng làm tại UBCK Nhà nước, CEO các công ty Chứng khoán Vietcombank, Kenanga, Sao Việt…Tổng giám đốc Nguyễn Chí Tân từng giữ vị trí CEO của nhiều công ty và có nhiều năm phát triển các dự án bất động sản.

Có vẻ với động thái mua cổ phần của Cam Ranh Riviera Resort, ban lãnh đạo mới của SPI hướng công ty sang lĩnh vực bất động sản du lịch, thay vì kinh doanh trong lĩnh vực khoáng sản như trước đây.

Cam Ranh Riviera Resort

Công ty cổ phần Cam Ranh Riviera Resort là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Crystal Bay, đang sở hữu Cam Ranh Riviera Beach Resort and Spa. Là khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại Bãi Dài, Cam Ranh (Khánh Hòa), Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa chính thức đi vào hoạt động từ năm 2013 với mức đầu tư 880 tỉ đồng.

Tổng diện tích khu Resort là 10ha bao gồm 1 tòa khách sạn cao 25 tầng, 80 biệt thự nghỉ dưỡng và căn hộ khách sạn. Năm 2019, khu resort đầu tư thêm 900 tỷ đồng mở rộng thêm 540 phòng khách sạn, 4 nhà hàng, trung tâm y tế và khu spa lớn.

Được quản lý bởi Crystal Bay Hospitality theo mô hình tất cả trong một (All in one), Cam Ranh Riviera Beach Resort and Spa luôn có công suất khai thác buồng phòng đạt trên 80% kể cả trong mùa thấp điểm.