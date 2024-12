Squid Game 2 chưa chiếu đã lập kỷ lục chưa từng có, đến bom tấn của Song Hye Kyo cũng phải chào thua

Squid Game 2 (Trò Chơi Con Mực 2) của Netflix dù phải tới 26/12 mới phát hành nhưng từ đầu tháng 12, nó đã là hiện tượng gây sốt MXH, truyền thông Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Mới đây nhất, phim đã lập được kỷ lục chưa từng có trong lịch sử ngành phim truyền hình Hàn (bao gồm cả phim TV và OTT). Cụ thể, trong tuần thứ 2 của tháng 12, phim đã đứng top 1 trong BXH khảo sát về tính thời sự của phim truyền hình TV-OTT do Good Data Corporation công bố.

Squid Game 2 đứng top 1 BXH tính thời sự

Đây là lần đầu tiên có một series Hàn Quốc chiếm vị trí top 1 BXH tính thời sự dù còn tới 2 tuần mới lên sóng. Trước đây, The Glory 2 của Song Hye Kyo cũng tạo được tiếng vang lớn nhưng chỉ đứng vị trí thứ 5 trên BXH trước 2 tuần lên sóng. Số điểm thời sự của The Glory 2 thời điểm đó cũng chỉ là 15.000 trong khi hiện, số điểm thời sự của Squid Game đã lên tới 20.000, cho thấy sự bùng nổ của tác phẩm.

The Glory 2 cũng từng là một hiện tượng hot

PD Won Soon Woo của Good Data dự đoán: “Điểm thời sự trong tuần đầu tiên ra mắt của Squid Game 2 dự kiến sẽ phá kỷ lục mở màn cao nhất từ trước đến nay. Và rất có khả năng dàn diễn viên của Squid Game 2 cũng sẽ thống trị bảng xếp hạng tính thời sự của diễn viên."

Với thành tích xuất sắc này, Squid Game 2 hiện đang dẫn trước hàng loạt tác phẩm truyền hình nổi đình đám lần lượt là Mrs. Ok, When the Phone Rings, Love Your Enemy, Light Shop, The Trunk, Parole Examiner Lee,...

Squid Game từng là tựa phim sinh tồn nổi đình đám ra mắt năm 2021. Dù gây nhiều tranh cãi về mặt kịch bản nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn cầu của tác phẩm này. Hiện tại, mùa 2 của phim đã là chủ đề cực hot, nhất là khi nó sở hữu dàn cast quá khủng với cả những gương mặt quen thuộc từ mùa 1 lẫn hàng loạt siêu sao đình đám mới xuất hiện trong mùa 2.

Ở mùa 2, Seong Gi Hun (Lee Jung Jae), còn gọi là Người chơi 456, đã quay lại trò chơi sinh tồn sau khi giành chiến thắng ở hồi kết của mùa 1. Giờ đây, khi đã có kiến thức về trò chơi, Gi Hun sẽ tìm cách cứu mạng những người chơi khác và cố gắng để kết thúc trò chơi này một lần và mãi mãi. Nhưng những ý định tốt đẹp đó có thể sụp đổ trước phần thưởng hàng triệu won.

Nguồn ảnh: Netflix