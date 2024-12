SSI: Hàng loạt đối thủ đang ‘cắt’ thị phần nội địa của Vinamilk

Theo Báo cáo Triển vọng Ngành Thực phẩm và đồ uống năm 2025 của SSI Research, chuyên gia cho rằng đối với Vinamilk (VNM), việc bảo vệ thị phần trong nước là một thách thức.

Nhiều công ty trong và ngoài nước đang tích cực cắt giảm thị phần của Vinamilk (TH cho sữa UHT, Vitadairy cho sữa công thức, IDP cho sữa chua uống,...).

Trên thị trường toàn cầu, phải mất thời gian để Vinamilk duy trì được mức tăng trưởng xuất khẩu hai con số do biến động của nền kinh tế.

Trong báo cáo trước đó của SSI về Vinamilk cho biết, trong quý 3/2024, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của Vinamilk lần lượt đạt 15.500 tỷ đồng (giảm 0,6% so với cùng kỳ và giảm 6,7% so với quý trước) và 2.400 tỷ đồng (giảm 3,6% so với cùng kỳ và giảm 10% so với quý trước). Biên lợi nhuận gộp giảm do doanh thu nội địa giảm, và bị ảnh hưởng bởi cơ cấu doanh thu không thuận lợi.

Doanh thu nội địa của Vinamilk đạt 12.900 tỷ đồng (giảm 2,5% so với cùng kỳ và giảm 4% so với quý trước), trong khi tiêu thụ FMCG tăng 1-2% trong quý 3/2024.

Mặc dù có sự cải tiến về sữa tươi Green farm, doanh thu sữa nước bị ảnh hưởng kém tích cực trong quý này do cạnh tranh nội địa gay gắt, một số công ty cùng ngành vẫn ghi nhận mức tăng trưởng dương. Trong khi đó, sữa chua uống, sữa đặc, và sữa hạt đạt mức tăng trưởng 2 chữ số.

Mặc dù đóng góp vào tổng doanh thu còn nhỏ, sữa hạt là dòng sản phẩm có mức tăng trưởng nhanh nhất trong trong danh mục 150 sản phẩm của Vinamilk. Theo ban lãnh đạo, sữa hạt của Vinamilk liên tục là dòng sản phẩm dẫn đầu trên thị trường (không tính sữa đậu nành).

Do đó, ban lãnh đạo cho rằng thị phần của Vinamilk đi ngang do ngành sữa tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng âm trong bối cảnh tâm lý tiêu dùng kém. Doanh thu Mộc Châu Milk (MCM) giảm 9,4% so với cùng kỳ, bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi tại khu vực vùng núi miền Bắc. Trong thời gian tới, MCM có kế hoạch sẽ thay đổi thương hiệu và phân phối để cải thiện doanh thu.



Trong khi đó, doanh thu xuất khẩu và các công ty con ở nước ngoài của Vinamilk tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực, lần lượt tăng 10% và tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Thị trường xuất khẩu của Vinamilk hiện nay ngày càng được đa dạng hóa như tại Nhật Bản, Trung Quốc, và Hàn Quốc. Vinamilk cũng đã thâm nhập vào thị trường Châu Phi chủ yếu do cạnh tranh về giá và chất lượng ở đây thấp hơn. Do đó, doanh thu tại thị trường Trung Đông không còn là doanh thu xuất khẩu chính của công ty (trước đây chiếm 80%). Sữa đặc và sữa bột vẫn là danh mục xuất khẩu chính của Vinamilk.

Về triển vọng Ngành Thực phẩm và đồ uống năm 2025, SSI nhận thấy sản lượng tiêu thụ FMCG đã tăng trưởng dương trở lại kể từ qúy 2/2024, cho thấy dấu hiệu phục hồi tiêu dùng đầu tiên. Trong khi hầu hết các ngành đều gặp khó khăn để ghi nhận tăng trưởng sản lượng, doanh thu từ sữa và đồ uống tại thành phố ghi nhận mức giảm mạnh nhất.

Các bất ổn xung quanh điều kiện bên ngoài khiến SSI cho rằng người tiêu dùng sẽ tiếp tục chú trọng đến giá cả và ưu tiên các sản phẩm có giá trị tốt. Một vài cuộc khảo sát gần đây cho thấy sự tự tin của người tiêu dùng đang cải thiện, nhưng chỉ có chưa đến một nửa số hộ gia đình cho thấy tình hình tài chính sẽ tốt hơn trong vòng 12 tháng tới.

Khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, nhu cầu về các mặt hàng thiết yếu sẽ phục hồi chậm. Trong khi đó, chúng tôi nhận thấy thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng quen với các chương trình giảm giá và giao hàng tận nơi. Làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ từ thương mại điện tử cũng làm tăng áp lực cạnh tranh.