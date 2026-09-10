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SSI Research dự báo 7 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng vọt trong quý 3/2026

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SSI Research dự báo 7 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng vọt trong quý 3/2026

Tăng trưởng lợi nhuận của danh mục theo dõi, loại trừ nhóm Vingroup, có thể giảm về khoảng 15% trong nửa cuối năm 2026, từ mức khoảng 30% trong nửa đầu năm.

Sau nhịp hồi phục mạnh trong tháng 8, SSI Research cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tích lũy trong tháng 9, thay vì mở đầu một chu kỳ tăng mới.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên thận trọng khi đà tăng quanh sự kiện nâng hạng FTSE có thể là cơ hội để hiện thực hóa lợi nhuận và giảm tỷ trọng ở các cổ phiếu có hệ số beta cao.

Dù vậy, SSI Research vẫn duy trì quan điểm tích cực trong trung và dài hạn, trong đó triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp tiếp tục là yếu tố được quan tâm.

Theo đó, tăng trưởng lợi nhuận của danh mục theo dõi, loại trừ nhóm Vingroup, có thể giảm về khoảng 15% trong nửa cuối năm 2026, từ mức khoảng 30% trong nửa đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ độ trễ của mặt bằng lãi suất cao và sự hạ nhiệt của thị trường bất động sản.

Trong bối cảnh đó, SSI Research đánh giá 7 doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tốt trong quý 3/2026, gồm HT1, PVT, HPG, MSN, VCB, VPB và DPR.

SSI Research dự báo 7 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng vọt trong quý 3/2026- Ảnh 1.

Ở cấp độ thị trường, quá trình nâng hạng FTSE được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ nhóm cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số trong giai đoạn đầu tháng 9. Tỷ trọng Việt Nam trong rổ FTSE Emerging All Cap đã tăng từ khoảng 0,34% trong tháng 3 lên khoảng 0,49% trong tháng 8. Theo kịch bản cơ sở, tổng dòng vốn thụ động lũy kế có thể đạt khoảng 2,3 tỷ USD qua các đợt triển khai, trong đó đợt đầu tiên khoảng 228 triệu USD trong tháng 9/2026.

Khi lực đỡ từ dòng vốn thụ động dần suy giảm, SSI Research ưu tiên luân chuyển sang những cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận vững chắc, cùng các doanh nghiệp có lượng tiền mặt ròng cao, tỷ suất cổ tức hấp dẫn và nhóm phòng thủ như tiện ích, điện.

Về định giá, thị trường đang giao dịch ở mức P/E 2026F khoảng 12,9 lần, hoặc 9,6 lần nếu loại trừ nhóm Vingroup. SSI Research cho rằng mức định giá này tạo dư địa cho việc lựa chọn cổ phiếu, dù mức chiết khấu có thể còn duy trì cho đến khi xuất hiện bằng chứng rõ ràng hơn về một chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận có chiều sâu và bền vững.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

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